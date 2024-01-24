Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1780178117821783 Додано: Сер 24 січ, 2024 16:24 Дюрі-бачі написав: Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні... Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...

Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів. Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів. Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 24 січ, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 42686 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 16:38 rjkz написав: airmax78 написав: Вчора у продаж вийшла книга Саймона Шустера



«Шустер підтвердив тривожну звичку Зеленського відмовлятися визнавати, що проблеми наближаються. Йдеться про заперечення загрози війни, загальний настрій в державі, причиною якого був особисто президент.

1. «Впродовж місяців, що передували вторгненню 2022 року, він применшував ризик повномасштабної війни, навіть коли американські розвідувальні органи попереджали, що вона неминуча.

2. Його дружина, Олена Зеленська, зізналася, що не знала про небезпеку в переддень вторгнення. "Частіше він приховував свої побоювання за жартами та усмішками", - сказала вона, описуючи його настрій перед початком війни.

3. Зеленський був настільки стурбований можливою панікою, що відхилив пораду про залучення всіх доступних резервів для укріплення кордону.

4. В результаті його головнокомандувач, генерал Валерій Залужний був змушений приховувати підготовку оборони не тільки від росії, але й від самого Зеленського.»

Саймон Шустер відверто пише, що Зеленський навесні 2019 року був наляканим, бо боявся втратити «хвилювання від сцени», якщо виграє вибори.



"Пізніше його друзі розповідали мені про його залежність від оплесків та лестощів," - пише Шустер.

Книга поєднує особисті переживання Шустера з тривалими годинами розмов з президентом, першою леді та оточенням у воєнний час.



«Він не планував ставати політично коректним і, навіть після перемоги на виборах, говорив, що буде зустрічатися з іноземними лідерами тільки якщо вони будуть "цікавими". Реальність виявилася складнішою», - описує автор книги.



Шустер майже кепкує над Зеленським описуючи, як його самовпевнена поведінка з Путіним не змогла зупинити війни - «Під час зустрічі з Володимиром Путіним, комічно насуплений лоб Зеленського та ввічливі жарти не змогли зупинити російського президента розпочати через два роки війну», - визнає автор книги.





Звучить як вирок. Але, нажаль, треба констатувати факт, що Зе це достойний представник переважної більшості наших співгромадян: некомпетентний, інфантильний, безвідповідальний, з завищенною самооцінкою. Але в цілому непоганий хлопець. Окремий привіт тим хто топив за Зе а потім з'бв у Нью Йорк - до нових челенджів. Звучить як вирок. Але, нажаль, треба констатувати факт, що Зе це достойний представник переважної більшості наших співгромадян: некомпетентний, інфантильний, безвідповідальний, з завищенною самооцінкою. Але в цілому непоганий хлопець. Окремий привіт тим хто топив за Зе а потім з'бв у Нью Йорк - до нових челенджів.



Решение было принято еще при порохе, который дерибанил не хуже зека, который с ахметом торговал с дырами, который закрывал наряды по ремонту судов чф рф.

Который по его же декларации (я ее читал своими глазами) получил 26 млн на курсовой разнице. Который провернул очень некислую схему с богдан-мотор на 300 млн долларов, банк которого во время войны чуть-ли не единственный имел очень некислую прибыль (что не сложно имея леру в нбу), который до последнего упирался перекрытию воды и ее в Крым. Я могу долго продолжать.

Война началась не при Зе и не из-за него. ЕЕ невозможно было предотвратить иным путем кроме как капитуляцией. Но можно привести 100500 цитат чуваков, которые напишут что угодно. То Ермак не так сидит, то Зе не туда посмотрел.

У меня был пример, когда во всех бедах обвинили какого-то дипломата, который без носков пришел на какую-то конференцию.

Давайте не останавливаться на этом. Во всем виноват Зе из-за своего роста.

Вот если-бы он был метра с 2, то его-бы все боялись и никто не напал. А если еще и с пузом - то ваще.

"Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Мы должны не спорить с собеседником, а рассматривать его. Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить что он хромой?" (МЖ)

Я понимаю, вам все равно в каком камуфляже по Киеву ходят военные.

Лишь-бы квитку не тронули.

А всем морали читать можно и из Вены. Очень по петросянски получается. Решение было принято еще при порохе, который дерибанил не хуже зека, который с ахметом торговал с дырами, который закрывал наряды по ремонту судов чф рф.Который по его же декларации (я ее читал своими глазами) получил 26 млн на курсовой разнице. Который провернул очень некислую схему с богдан-мотор на 300 млн долларов, банк которого во время войны чуть-ли не единственный имел очень некислую прибыль (что не сложно имея леру в нбу), который до последнего упирался перекрытию воды и ее в Крым. Я могу долго продолжать.Война началась не при Зе и не из-за него. ЕЕ невозможно было предотвратить иным путем кроме как капитуляцией. Но можно привести 100500 цитат чуваков, которые напишут что угодно. То Ермак не так сидит, то Зе не туда посмотрел.У меня был пример, когда во всех бедах обвинили какого-то дипломата, который без носков пришел на какую-то конференцию.Давайте не останавливаться на этом. Во всем виноват Зе из-за своего роста.Вот если-бы он был метра с 2, то его-бы все боялись и никто не напал. А если еще и с пузом - то ваще."Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Мы должны не спорить с собеседником, а рассматривать его. Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить что он хромой?" (МЖ)Я понимаю, вам все равно в каком камуфляже по Киеву ходят военные.Лишь-бы квитку не тронули.А всем морали читать можно и из Вены. Очень по петросянски получается.

Та да, ви свою справу зробили: "дали країні шанс". А далі вже самі, без мене. Я цей серіал дивитимусь з Нью Йорку. Але ці всі балачки вже ні до чого. Народ так вирішив: все на Зеро. Пан або пропав. "Гірше вже не буде"(с) Шкода що двері казіно зачинили тільки зараз, і багато хто з гравців що поставили свої та чужі життя на Зеро, безпечно вийшли і поїхали будувати нове життя в нормальних країнах. Типу шарик вже зупинився. Випало 24. А вони такі, ой, а нам пора. Цап свої ставки зі столу і давай досвіданія. Та да, ви свою справу зробили: "дали країні шанс". А далі вже самі, без мене. Я цей серіал дивитимусь з Нью Йорку. Але ці всі балачки вже ні до чого. Народ так вирішив: все на Зеро. Пан або пропав. "Гірше вже не буде"(с) Шкода що двері казіно зачинили тільки зараз, і багато хто з гравців що поставили свої та чужі життя на Зеро, безпечно вийшли і поїхали будувати нове життя в нормальних країнах. Типу шарик вже зупинився. Випало 24. А вони такі, ой, а нам пора. Цап свої ставки зі столу і давай досвіданія. airmax78 Повідомлень: 42686 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 17:17 Дюрі-бачі написав: Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні... Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...

Чего-то ждали, и вот дождались Чего-то ждали, и вот дождались anduzenko

Повідомлень: 141 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 17:19 airmax78 написав: rjkz написав:



Решение было принято еще при порохе, который дерибанил не хуже зека, который с ахметом торговал с дырами, который закрывал наряды по ремонту судов чф рф.

Который по его же декларации (я ее читал своими глазами) получил 26 млн на курсовой разнице. Который провернул очень некислую схему с богдан-мотор на 300 млн долларов, банк которого во время войны чуть-ли не единственный имел очень некислую прибыль (что не сложно имея леру в нбу), который до последнего упирался перекрытию воды и ее в Крым. Я могу долго продолжать.

Война началась не при Зе и не из-за него. ЕЕ невозможно было предотвратить иным путем кроме как капитуляцией. Но можно привести 100500 цитат чуваков, которые напишут что угодно. То Ермак не так сидит, то Зе не туда посмотрел.

У меня был пример, когда во всех бедах обвинили какого-то дипломата, который без носков пришел на какую-то конференцию.

Давайте не останавливаться на этом. Во всем виноват Зе из-за своего роста.

Вот если-бы он был метра с 2, то его-бы все боялись и никто не напал. А если еще и с пузом - то ваще.

"Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Мы должны не спорить с собеседником, а рассматривать его. Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить что он хромой?" (МЖ)

Я понимаю, вам все равно в каком камуфляже по Киеву ходят военные.

Лишь-бы квитку не тронули.

А всем морали читать можно и из Вены. Очень по петросянски получается. Решение было принято еще при порохе, который дерибанил не хуже зека, который с ахметом торговал с дырами, который закрывал наряды по ремонту судов чф рф.Который по его же декларации (я ее читал своими глазами) получил 26 млн на курсовой разнице. Который провернул очень некислую схему с богдан-мотор на 300 млн долларов, банк которого во время войны чуть-ли не единственный имел очень некислую прибыль (что не сложно имея леру в нбу), который до последнего упирался перекрытию воды и ее в Крым. Я могу долго продолжать.Война началась не при Зе и не из-за него. ЕЕ невозможно было предотвратить иным путем кроме как капитуляцией. Но можно привести 100500 цитат чуваков, которые напишут что угодно. То Ермак не так сидит, то Зе не туда посмотрел.У меня был пример, когда во всех бедах обвинили какого-то дипломата, который без носков пришел на какую-то конференцию.Давайте не останавливаться на этом. Во всем виноват Зе из-за своего роста.Вот если-бы он был метра с 2, то его-бы все боялись и никто не напал. А если еще и с пузом - то ваще."Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Мы должны не спорить с собеседником, а рассматривать его. Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить что он хромой?" (МЖ)Я понимаю, вам все равно в каком камуфляже по Киеву ходят военные.Лишь-бы квитку не тронули.А всем морали читать можно и из Вены. Очень по петросянски получается.

Та да, ви свою справу зробили: "дали країні шанс". А далі вже самі, без мене. Я цей серіал дивитимусь з Нью Йорку. Але ці всі балачки вже ні до чого. Народ так вирішив: все на Зеро. Пан або пропав. "Гірше вже не буде"(с) Шкода що двері казіно зачинили тільки зараз, і багато хто з гравців що поставили свої та чужі життя на Зеро, безпечно вийшли і поїхали будувати нове життя в нормальних країнах. Типу шарик вже зупинився. Випало 24. А вони такі, ой, а нам пора. Цап свої ставки зі столу і давай досвіданія. Та да, ви свою справу зробили: "дали країні шанс". А далі вже самі, без мене. Я цей серіал дивитимусь з Нью Йорку. Але ці всі балачки вже ні до чого. Народ так вирішив: все на Зеро. Пан або пропав. "Гірше вже не буде"(с) Шкода що двері казіно зачинили тільки зараз, і багато хто з гравців що поставили свої та чужі життя на Зеро, безпечно вийшли і поїхали будувати нове життя в нормальних країнах. Типу шарик вже зупинився. Випало 24. А вони такі, ой, а нам пора. Цап свої ставки зі столу і давай досвіданія.



Петросян отдыхает.

Аплодисменты, переходящие в овации.

Интеллект ниже плинтуса. Петросян отдыхает.Аплодисменты, переходящие в овации.Интеллект ниже плинтуса. rjkz

Повідомлень: 16112 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8171 раз. Подякували: 5058 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 17:23 ЛАД написав:

P.s. Прошу прощения, написано несколько сумбурно. Но жаль терять ещё время на редактирование. Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать. P.s. Прошу прощения, написано несколько сумбурно. Но жаль терять ещё время на редактирование. Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать.



Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.

Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном.

Тепер по пунктам:

1) Ви не згодні, що демократи контролюють українських керманичів, може й не зовсім, але маємо факт, що перемога респів викликає паніку у нашої влади. З Трампа ліплять якогось монстра, мало не підручного путена, але ж таке вже було у 2016, навіть кацапи раділи як діти, і що, Трамп вів проросійську чи прокитайську політику? Україна щось втратила за його президентсва?

2) ІМХО між поняттями "допомога" і "перемога" таки суттєва різниця. Для пересічних то звучить схоже, а от юристи чи відповідальні політики висловлюються дуже чітко. Згадайте підсумки зустрічи Зеленського і Ріши-наш президент оголошував про типу гарантії в міжурядовій угоді, а британець його "поправляв". Думаєте даремно спливає така точність формулювань? Можна так "допомагати" хворому к лікарні, що він потихеньку загнеться(схоже на наш випадок), а можна задіяти методику(більш радикальну, складну та дорогу) з котрою він переможе хворобу.

3) Чому респи мають "Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет"? Їм Україна понад усе? Вони хочуть тут і зараз вирішити ключове, щодо своїх виборців, питання південного кордону. Не вирішиться зараз то може не вирішиться ніколи-багато років демократи торпедують будь які кроки в тому напрямку. Можна ж поставити питання і по іншому: чому демократи, котрі так "турбуються" про Україну, не поступляться в питанні кордону?

4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.

Все інше то ІМХО неважлива фігня та ваші або мої вподобання чи переконання. Не бачу сенсу в черговий раз обговорювати це.

Якименко? Я не є його послідовником або супротивником. Говорить щось цікаве-слухаю, несе якусь пургу-наприклад про Моніку чи релігії, прокручую або вимикаю.

п.с. Пробачте, що вирізав більшу частину вашого поста, не хочеться забивати форум повторами наших "простирадл". Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном.Тепер по пунктам:1) Ви не згодні, що демократи контролюють українських керманичів, може й не зовсім, але маємо факт, що перемога респів викликає паніку у нашої влади. З Трампа ліплять якогось монстра, мало не підручного путена, але ж таке вже було у 2016, навіть кацапи раділи як діти, і що, Трамп вів проросійську чи прокитайську політику? Україна щось втратила за його президентсва?2) ІМХО між поняттями "допомога" і "перемога" таки суттєва різниця. Для пересічних то звучить схоже, а от юристи чи відповідальні політики висловлюються дуже чітко. Згадайте підсумки зустрічи Зеленського і Ріши-наш президент оголошував про типу гарантії в міжурядовій угоді, а британець його "поправляв". Думаєте даремно спливає така точність формулювань? Можна так "допомагати" хворому к лікарні, що він потихеньку загнеться(схоже на наш випадок), а можна задіяти методику(більш радикальну, складну та дорогу) з котрою вінхворобу.3) Чому респи мають "Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет"? Їм Україна понад усе? Вони хочуть тут і зараз вирішити ключове, щодо своїх виборців, питання південного кордону. Не вирішиться зараз то може не вирішиться ніколи-багато років демократи торпедують будь які кроки в тому напрямку. Можна ж поставити питання і по іншому: чому демократи, котрі так "турбуються" про Україну, не поступляться в питанні кордону?4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.Все інше то ІМХО неважлива фігня та ваші або мої вподобання чи переконання. Не бачу сенсу в черговий раз обговорювати це.Якименко? Я не є його послідовником або супротивником. Говорить щось цікаве-слухаю, несе якусь пургу-наприклад про Моніку чи релігії, прокручую або вимикаю.п.с. Пробачте, що вирізав більшу частину вашого поста, не хочеться забивати форум повторами наших "простирадл". drevlyanin Повідомлень: 1628 З нами з: 01.04.20 Подякував: 509 раз. Подякували: 517 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 17:39 drevlyanin написав: Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном.

Тепер по пунктам:

1) Ви не згодні, що демократи контролюють українських керманичів, може й не зовсім, але маємо факт, що перемога респів викликає паніку у нашої влади. З Трампа ліплять якогось монстра, мало не підручного путена, але ж таке вже було у 2016, навіть кацапи раділи як діти, і що, Трамп вів проросійську чи прокитайську політику? Україна щось втратила за його президентсва?

2) ІМХО між поняттями "допомога" і "перемога" таки суттєва різниця. Для пересічних то звучить схоже, а от юристи чи відповідальні політики висловлюються дуже чітко. Згадайте підсумки зустрічи Зеленського і Ріши-наш президент оголошував про типу гарантії в міжурядовій угоді, а британець його "поправляв". Думаєте даремно спливає така точність формулювань? Можна так "допомагати" хворому к лікарні, що він потихеньку загнеться(схоже на наш випадок), а можна задіяти методику(більш радикальну, складну та дорогу) з котрою він переможе хворобу.

3) Чому респи мають "Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет"? Їм Україна понад усе? Вони хочуть тут і зараз вирішити ключове, щодо своїх виборців, питання південного кордону. Не вирішиться зараз то може не вирішиться ніколи-багато років демократи торпедують будь які кроки в тому напрямку. Можна ж поставити питання і по іншому: чому демократи, котрі так "турбуються" про Україну, не поступляться в питанні кордону?

4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.

Все інше то ІМХО неважлива фігня та ваші або мої вподобання чи переконання. Не бачу сенсу в черговий раз обговорювати це.

Якименко? Я не є його послідовником або супротивником. Говорить щось цікаве-слухаю, несе якусь пургу-наприклад про Моніку чи релігії, прокручую або вимикаю. Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном.Тепер по пунктам:1) Ви не згодні, що демократи контролюють українських керманичів, може й не зовсім, але маємо факт, що перемога респів викликає паніку у нашої влади. З Трампа ліплять якогось монстра, мало не підручного путена, але ж таке вже було у 2016, навіть кацапи раділи як діти, і що, Трамп вів проросійську чи прокитайську політику? Україна щось втратила за його президентсва?2) ІМХО між поняттями "допомога" і "перемога" таки суттєва різниця. Для пересічних то звучить схоже, а от юристи чи відповідальні політики висловлюються дуже чітко. Згадайте підсумки зустрічи Зеленського і Ріши-наш президент оголошував про типу гарантії в міжурядовій угоді, а британець його "поправляв". Думаєте даремно спливає така точність формулювань? Можна так "допомагати" хворому к лікарні, що він потихеньку загнеться(схоже на наш випадок), а можна задіяти методику(більш радикальну, складну та дорогу) з котрою вінхворобу.3) Чому респи мають "Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет"? Їм Україна понад усе? Вони хочуть тут і зараз вирішити ключове, щодо своїх виборців, питання південного кордону. Не вирішиться зараз то може не вирішиться ніколи-багато років демократи торпедують будь які кроки в тому напрямку. Можна ж поставити питання і по іншому: чому демократи, котрі так "турбуються" про Україну, не поступляться в питанні кордону?4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.Все інше то ІМХО неважлива фігня та ваші або мої вподобання чи переконання. Не бачу сенсу в черговий раз обговорювати це.Якименко? Я не є його послідовником або супротивником. Говорить щось цікаве-слухаю, несе якусь пургу-наприклад про Моніку чи релігії, прокручую або вимикаю.

Нарешті хоч один толковий пост, а не 20 сторінок пурги.

Підтримую усі 4 пункти на 146%. Нарешті хоч один толковий пост, а не 20 сторінок пурги.Підтримую усі 4 пункти на 146%. andrijk777

Повідомлень: 5142 З нами з: 11.11.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 17:40 rjkz написав: Я не имею права голосовать, так как не гражданин США, но в данном случае из двух кандидатов выбрал-бы третью. Я не имею права голосовать, так как не гражданин США, но в данном случае из двух кандидатов выбрал-бы третью.



Дякую за розлоге пояснення. Я згоден з вами, що Хейлі кращий варіант для України(якщо орієнтуватись на теперішню риторику), але ж потрібно бути реалістами.

Трамп і перед своїм першим обранням багато чого обнадійливого для кацапів говорив-в Москві навіть шампанське пили під крики "наш Трамп" після оголошення результатів. І шо, де та їхня радість потім ділась? Дякую за розлоге пояснення. Я згоден з вами, що Хейлі кращий варіант для України(якщо орієнтуватись на теперішню риторику), але ж потрібно бути реалістами.Трамп і перед своїм першим обранням багато чого обнадійливого для кацапів говорив-в Москві навіть шампанське пили під крики "наш Трамп" після оголошення результатів. І шо, де та їхня радість потім ділась? drevlyanin Повідомлень: 1628 З нами з: 01.04.20 Подякував: 509 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 17:51 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:



Решение было принято еще при порохе, который дерибанил не хуже зека, который с ахметом торговал с дырами, который закрывал наряды по ремонту судов чф рф.

Который по его же декларации (я ее читал своими глазами) получил 26 млн на курсовой разнице. Который провернул очень некислую схему с богдан-мотор на 300 млн долларов, банк которого во время войны чуть-ли не единственный имел очень некислую прибыль (что не сложно имея леру в нбу), который до последнего упирался перекрытию воды и ее в Крым. Я могу долго продолжать.

Война началась не при Зе и не из-за него. ЕЕ невозможно было предотвратить иным путем кроме как капитуляцией. Но можно привести 100500 цитат чуваков, которые напишут что угодно. То Ермак не так сидит, то Зе не туда посмотрел.

У меня был пример, когда во всех бедах обвинили какого-то дипломата, который без носков пришел на какую-то конференцию.

Давайте не останавливаться на этом. Во всем виноват Зе из-за своего роста.

Вот если-бы он был метра с 2, то его-бы все боялись и никто не напал. А если еще и с пузом - то ваще.

"Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Мы должны не спорить с собеседником, а рассматривать его. Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить что он хромой?" (МЖ)

Я понимаю, вам все равно в каком камуфляже по Киеву ходят военные.

Лишь-бы квитку не тронули.

А всем морали читать можно и из Вены. Очень по петросянски получается. Решение было принято еще при порохе, который дерибанил не хуже зека, который с ахметом торговал с дырами, который закрывал наряды по ремонту судов чф рф.Который по его же декларации (я ее читал своими глазами) получил 26 млн на курсовой разнице. Который провернул очень некислую схему с богдан-мотор на 300 млн долларов, банк которого во время войны чуть-ли не единственный имел очень некислую прибыль (что не сложно имея леру в нбу), который до последнего упирался перекрытию воды и ее в Крым. Я могу долго продолжать.Война началась не при Зе и не из-за него. ЕЕ невозможно было предотвратить иным путем кроме как капитуляцией. Но можно привести 100500 цитат чуваков, которые напишут что угодно. То Ермак не так сидит, то Зе не туда посмотрел.У меня был пример, когда во всех бедах обвинили какого-то дипломата, который без носков пришел на какую-то конференцию.Давайте не останавливаться на этом. Во всем виноват Зе из-за своего роста.Вот если-бы он был метра с 2, то его-бы все боялись и никто не напал. А если еще и с пузом - то ваще."Мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Мы должны не спорить с собеседником, а рассматривать его. Что может сказать хромой о творчестве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить что он хромой?" (МЖ)Я понимаю, вам все равно в каком камуфляже по Киеву ходят военные.Лишь-бы квитку не тронули.А всем морали читать можно и из Вены. Очень по петросянски получается.

Та да, ви свою справу зробили: "дали країні шанс". А далі вже самі, без мене. Я цей серіал дивитимусь з Нью Йорку. Але ці всі балачки вже ні до чого. Народ так вирішив: все на Зеро. Пан або пропав. "Гірше вже не буде"(с) Шкода що двері казіно зачинили тільки зараз, і багато хто з гравців що поставили свої та чужі життя на Зеро, безпечно вийшли і поїхали будувати нове життя в нормальних країнах. Типу шарик вже зупинився. Випало 24. А вони такі, ой, а нам пора. Цап свої ставки зі столу і давай досвіданія. Та да, ви свою справу зробили: "дали країні шанс". А далі вже самі, без мене. Я цей серіал дивитимусь з Нью Йорку. Але ці всі балачки вже ні до чого. Народ так вирішив: все на Зеро. Пан або пропав. "Гірше вже не буде"(с) Шкода що двері казіно зачинили тільки зараз, і багато хто з гравців що поставили свої та чужі життя на Зеро, безпечно вийшли і поїхали будувати нове життя в нормальних країнах. Типу шарик вже зупинився. Випало 24. А вони такі, ой, а нам пора. Цап свої ставки зі столу і давай досвіданія.



Петросян отдыхает.

Аплодисменты, переходящие в овации.

Интеллект ниже плинтуса. Петросян отдыхает.Аплодисменты, переходящие в овации.Интеллект ниже плинтуса.

О. ви починаєте нагадувати Подоляка з його мантрою про "дуже низький інтелект кацапського керівництва, яке не розуміє із ким вони зв'язались в особі українського Зе-керівництва". О. ви починаєте нагадувати Подоляка з його мантрою про "дуже низький інтелект кацапського керівництва, яке не розуміє із ким вони зв'язались в особі українського Зе-керівництва". airmax78 Повідомлень: 42686 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 18:25 drevlyanin написав: ЛАД написав:

P.s. Прошу прощения, написано несколько сумбурно. Но жаль терять ещё время на редактирование. Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать. P.s. Прошу прощения, написано несколько сумбурно. Но жаль терять ещё время на редактирование. Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать.



Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.

Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном.

Тепер по пунктам:

1) Ви не згодні, що демократи контролюють українських керманичів, може й не зовсім, але маємо факт, що перемога респів викликає паніку у нашої влади. З Трампа ліплять якогось монстра, мало не підручного путена, але ж таке вже було у 2016, навіть кацапи раділи як діти, і що, Трамп вів проросійську чи прокитайську політику? Україна щось втратила за його президентсва?

2) ІМХО між поняттями "допомога" і "перемога" таки суттєва різниця. Для пересічних то звучить схоже, а от юристи чи відповідальні політики висловлюються дуже чітко. Згадайте підсумки зустрічи Зеленського і Ріши-наш президент оголошував про типу гарантії в міжурядовій угоді, а британець його "поправляв". Думаєте даремно спливає така точність формулювань? Можна так "допомагати" хворому к лікарні, що він потихеньку загнеться(схоже на наш випадок), а можна задіяти методику(більш радикальну, складну та дорогу) з котрою він переможе хворобу.

3) Чому респи мають "Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет"? Їм Україна понад усе? Вони хочуть тут і зараз вирішити ключове, щодо своїх виборців, питання південного кордону. Не вирішиться зараз то може не вирішиться ніколи-багато років демократи торпедують будь які кроки в тому напрямку. Можна ж поставити питання і по іншому: чому демократи, котрі так "турбуються" про Україну, не поступляться в питанні кордону?

4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.

Все інше то ІМХО неважлива фігня та ваші або мої вподобання чи переконання. Не бачу сенсу в черговий раз обговорювати це.

Якименко? Я не є його послідовником або супротивником. Говорить щось цікаве-слухаю, несе якусь пургу-наприклад про Моніку чи релігії, прокручую або вимикаю.

п.с. Пробачте, що вирізав більшу частину вашого поста, не хочеться забивати форум повторами наших "простирадл". Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном.Тепер по пунктам:1) Ви не згодні, що демократи контролюють українських керманичів, може й не зовсім, але маємо факт, що перемога респів викликає паніку у нашої влади. З Трампа ліплять якогось монстра, мало не підручного путена, але ж таке вже було у 2016, навіть кацапи раділи як діти, і що, Трамп вів проросійську чи прокитайську політику? Україна щось втратила за його президентсва?2) ІМХО між поняттями "допомога" і "перемога" таки суттєва різниця. Для пересічних то звучить схоже, а от юристи чи відповідальні політики висловлюються дуже чітко. Згадайте підсумки зустрічи Зеленського і Ріши-наш президент оголошував про типу гарантії в міжурядовій угоді, а британець його "поправляв". Думаєте даремно спливає така точність формулювань? Можна так "допомагати" хворому к лікарні, що він потихеньку загнеться(схоже на наш випадок), а можна задіяти методику(більш радикальну, складну та дорогу) з котрою вінхворобу.3) Чому респи мають "Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет"? Їм Україна понад усе? Вони хочуть тут і зараз вирішити ключове, щодо своїх виборців, питання південного кордону. Не вирішиться зараз то може не вирішиться ніколи-багато років демократи торпедують будь які кроки в тому напрямку. Можна ж поставити питання і по іншому: чому демократи, котрі так "турбуються" про Україну, не поступляться в питанні кордону?4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.Все інше то ІМХО неважлива фігня та ваші або мої вподобання чи переконання. Не бачу сенсу в черговий раз обговорювати це.Якименко? Я не є його послідовником або супротивником. Говорить щось цікаве-слухаю, несе якусь пургу-наприклад про Моніку чи релігії, прокручую або вимикаю.п.с. Пробачте, що вирізав більшу частину вашого поста, не хочеться забивати форум повторами наших "простирадл".



1. Могу рекомендовать новостную страницу Лига.нет. Если что-то случилось - не пропустите. Читаете заголовки, что-то заинтересовало - кликаете.

Довольно непредвзятая подача. Если чье-то мнение, то пометка "мнение".

2. Повторюсь, кажется, Вы меня тоже на ускоренной перемотке читали. РЕспы - это не только и не столько трамписты и с ними в целом все ок. Проблема в трампистком крыле. Если-бы выиграла Хейли - это был бы оптимальный во всех отношениях вариант. 1. Могу рекомендовать новостную страницу Лига.нет. Если что-то случилось - не пропустите. Читаете заголовки, что-то заинтересовало - кликаете.Довольно непредвзятая подача. Если чье-то мнение, то пометка "мнение".2. Повторюсь, кажется, Вы меня тоже на ускоренной перемотке читали. РЕспы - это не только и не столько трамписты и с ними в целом все ок. Проблема в трампистком крыле. Если-бы выиграла Хейли - это был бы оптимальный во всех отношениях вариант. rjkz

Повідомлень: 16112 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8171 раз. Подякували: 5058 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 18:27 drevlyanin написав: rjkz написав: Я не имею права голосовать, так как не гражданин США, но в данном случае из двух кандидатов выбрал-бы третью. Я не имею права голосовать, так как не гражданин США, но в данном случае из двух кандидатов выбрал-бы третью.



Дякую за розлоге пояснення. Я згоден з вами, що Хейлі кращий варіант для України(якщо орієнтуватись на теперішню риторику), але ж потрібно бути реалістами.

Трамп і перед своїм першим обранням багато чого обнадійливого для кацапів говорив-в Москві навіть шампанське пили під крики "наш Трамп" після оголошення результатів. І шо, де та їхня радість потім ділась? Дякую за розлоге пояснення. Я згоден з вами, що Хейлі кращий варіант для України(якщо орієнтуватись на теперішню риторику), але ж потрібно бути реалістами.Трамп і перед своїм першим обранням багато чого обнадійливого для кацапів говорив-в Москві навіть шампанське пили під крики "наш Трамп" після оголошення результатів. І шо, де та їхня радість потім ділась?



Давайте вместе надеяться, что я ошибаюсь. Давайте вместе надеяться, что я ошибаюсь. rjkz

Повідомлень: 16112 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8171 раз. Подякували: 5058 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1780178117821783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless