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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1781178217831784
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:30

  Дюрі-бачі написав:Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...


А чому на за 1 день??? Люди люблять гемблінг? Так хаус завжди перемагає! Ну нічого, за 7 років може війна скінчиться, і виїде

А погранці все правильно зробили. Можна подати до суду. Суду максимум присудить 100 грн і адміндогану зробить. Проте це на гарантовано. У будь-якому випадку на час прийняття рішення, виїхати вже буде не можливо абсолютно законно.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:27

  airmax78 написав:Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів.

Це - брехня.
Знайомий виїджав в цьому році з інвалідом.
Знаймий сина виїджав три дня тому за менш ніж два тижня до 18 років. І ще о двух кейсах до 18 писали на іншій гілці менш тижня тому.
Може не було приписного з актуальними датами? Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:40

  airmax78 написав:
  Дюрі-бачі написав:Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...

Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів.

Тільки не для Таніного Андрійка. Вийшло прикольно. Там ще десь Петя Заставний під пальмою має бути) Цікаво, Джокер розжене цю тему, чи таки бабло переможе.
gonchik74
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