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#<1 ... 1781178217831784 Додано: Сер 24 січ, 2024 20:30 Дюрі-бачі написав: Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні... Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...



А чому на за 1 день??? Люди люблять гемблінг? Так хаус завжди перемагає! Ну нічого, за 7 років може війна скінчиться, і виїде



А погранці все правильно зробили. Можна подати до суду. Суду максимум присудить 100 грн і адміндогану зробить. Проте це на гарантовано. У будь-якому випадку на час прийняття рішення, виїхати вже буде не можливо абсолютно законно. А чому на за 1 день??? Люди люблять гемблінг? Так хаус завжди перемагає! Ну нічого, за 7 років може війна скінчиться, і виїдеА погранці все правильно зробили. Можна подати до суду. Суду максимум присудить 100 грн і адміндогану зробить. Проте це на гарантовано. У будь-якому випадку на час прийняття рішення, виїхати вже буде не можливо абсолютно законно. adeges Повідомлень: 4526 З нами з: 14.03.06 Подякував: 427 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 21:27 airmax78 написав: Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів. Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів.

Це - брехня.

Знайомий виїджав в цьому році з інвалідом.

Знаймий сина виїджав три дня тому за менш ніж два тижня до 18 років. І ще о двух кейсах до 18 писали на іншій гілці менш тижня тому.

Може не було приписного з актуальними датами? Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну. Це - брехня.Знайомий виїджав в цьому році з інвалідом.Знаймий сина виїджав три дня тому за менш ніж два тижня до 18 років. І ще о двух кейсах до 18 писали на іншій гілці менш тижня тому.Може не було приписного з актуальними датами? Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну. Бывалый

Повідомлень: 1645 З нами з: 10.09.11 Подякував: 530 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 21:40 airmax78 написав: Дюрі-бачі написав: Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні... Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...

Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів. Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів.

Тільки не для Таніного Андрійка. Вийшло прикольно. Там ще десь Петя Заставний під пальмою має бути) Цікаво, Джокер розжене цю тему, чи таки бабло переможе. Тільки не для Таніного Андрійка. Вийшло прикольно. Там ще десь Петя Заставний під пальмою має бути) Цікаво, Джокер розжене цю тему, чи таки бабло переможе. gonchik74

Повідомлень: 562 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1781178217831784 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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