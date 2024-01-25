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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1781178217831784
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:30

  Дюрі-бачі написав:Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...


А чому на за 1 день??? Люди люблять гемблінг? Так хаус завжди перемагає! Ну нічого, за 7 років може війна скінчиться, і виїде

А погранці все правильно зробили. Можна подати до суду. Суду максимум присудить 100 грн і адміндогану зробить. Проте це на гарантовано. У будь-якому випадку на час прийняття рішення, виїхати вже буде не можливо абсолютно законно.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:27

  airmax78 написав:Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів.

Це - брехня.
Знайомий виїджав в цьому році з інвалідом.
Знаймий сина виїджав три дня тому за менш ніж два тижня до 18 років. І ще о двух кейсах до 18 писали на іншій гілці менш тижня тому.
Може не було приписного з актуальними датами? Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 22:55

Пятерым россиянам грозит 12 лет тюрьмы за игру в покер и курение кальяна в Тайланде. И то, и другое строго запрещено в стране, нарушителей штрафуют на миллионы и кидают за решётку. Облаву на виллу, где развлекались русские туристы, полиция устроила по наводке местных.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:54

Еміграція, заробітчанство

News from Poland

Неймовірно швидко пролетів перший семестр навчання хлопця, якому ще немає 18 років, у Варшавській політехніці:
- виїхав з мамою в Чехію в лютому чи березні 2022 року. Мама орендувала квартиру в Празі та намагалася працювати.
- вчився паралельно в чеській школі та в українській в он-лайн режимі;
- в Празі не прижилися - та переїхали в Польщу;
- подавав документи на вступ в три польських університети: у Вроцлав, Гданьск, Варшаву.
- хотіли навчання англійською - бо не знає польської. Погодилися на пропозицію навчання у Варшаві - за 7 200 євро на рік. Варшавська політехніка. Гуртожиток - 80 євро на місяць.
- зараз здає першу в своєму житті студентську сесію.
- вже досить вправно говорить англійською. Цікаво, що офіційно вивчати польську в університеті не має права, поки не здасть екзамен з англійської. З батьками говорить українською та під час розмови бува переходить на англійську з мешканцями гуртожитка.
- влаштувався на роботу - поки "неофіційно", бо не має 18 років. Як виповниться 18 років - буде влаштований офіційно. Отримує в місяць орієнтовно 1000 злотих.
- мама перебуває у Варшаві - оскільки синові ще немає 18 років - і намагається працювати. Житло орендує.
Як бачите, європейська освіта не така вже й страшна та жахлива...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- влаштувався на роботу - поки "неофіційно"

"Класний" початок нового життя в Європі...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:27

  akurt написав:Неймовірно швидко пролетів перший семестр навчання хлопця,

Що за словесний понос?
Для кого і навіщо?

Тут неначе про нерухомість пашталакають?
Frant
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