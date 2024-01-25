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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 січ, 2024 20:30
Дюрі-бачі написав:
Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...
А чому на за 1 день??? Люди люблять гемблінг? Так хаус завжди перемагає! Ну нічого, за 7 років може війна скінчиться, і виїде
А погранці все правильно зробили. Можна подати до суду. Суду максимум присудить 100 грн і адміндогану зробить. Проте це на гарантовано. У будь-якому випадку на час прийняття рішення, виїхати вже буде не можливо абсолютно законно.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 21:27
airmax78 написав:
Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів.
Це - брехня.
Знайомий виїджав в цьому році з інвалідом.
Знаймий сина виїджав три дня тому за менш ніж два тижня до 18 років. І ще о двух кейсах до 18 писали на іншій гілці менш тижня тому.
Може не було приписного з актуальними датами? Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 22:55
Пятерым россиянам грозит 12 лет тюрьмы за игру в покер и курение кальяна в Тайланде. И то, и другое строго запрещено в стране, нарушителей штрафуют на миллионы и кидают за решётку. Облаву на виллу, где развлекались русские туристы, полиция устроила по наводке местных.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 11:54
Еміграція, заробітчанство
News from Poland
Неймовірно швидко пролетів перший семестр навчання хлопця, якому ще немає 18 років, у Варшавській політехніці:
- виїхав з мамою в Чехію в лютому чи березні 2022 року. Мама орендувала квартиру в Празі та намагалася працювати.
- вчився паралельно в чеській школі та в українській в он-лайн режимі;
- в Празі не прижилися - та переїхали в Польщу;
- подавав документи на вступ в три польських університети: у Вроцлав, Гданьск, Варшаву.
- хотіли навчання англійською - бо не знає польської. Погодилися на пропозицію навчання у Варшаві - за 7 200 євро на рік. Варшавська політехніка. Гуртожиток - 80 євро на місяць.
- зараз здає першу в своєму житті студентську сесію.
- вже досить вправно говорить англійською. Цікаво, що офіційно вивчати польську в університеті не має права, поки не здасть екзамен з англійської. З батьками говорить українською та під час розмови бува переходить на англійську з мешканцями гуртожитка.
- влаштувався на роботу - поки "неофіційно", бо не має 18 років. Як виповниться 18 років - буде влаштований офіційно. Отримує в місяць орієнтовно 1000 злотих.
- мама перебуває у Варшаві - оскільки синові ще немає 18 років - і намагається працювати. Житло орендує.
Як бачите, європейська освіта не така вже й страшна та жахлива...
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akurt
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:25
akurt написав:
- влаштувався на роботу - поки "неофіційно"
"Класний" початок нового життя в Європі...
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BIGor
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:27
akurt написав:
Неймовірно швидко пролетів перший семестр навчання хлопця,
Що за словесний понос?
Для кого і навіщо?
Тут неначе про нерухомість пашталакають?
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Frant
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Додано: Чет 25 січ, 2024 14:41
akurt написав:
за 7 200 євро на рік.
Ну саме гарна історія успіху. Тобто квартиру не винаймають, мама живе на хостелі і всю зарплату відкладає на гуртожиток і за навчання. Тобто в місяць відкласти мін2700 + гуртожиток, непогано, але це не реально, десь промовчали про чоловіка)
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BeneFuckTor
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Додано: Чет 25 січ, 2024 14:42
Frant написав: akurt написав:
Неймовірно швидко пролетів перший семестр навчання хлопця,
Що за словесний понос?
Для кого і навіщо?
Тут неначе про нерухомість пашталакають?
Ні. Ця гілка для девіантів та ухилянтів. Тут можна.
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airmax78
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:14
airmax78 написав: Frant написав: akurt написав:
Неймовірно швидко пролетів перший семестр навчання хлопця,
Що за словесний понос?
Для кого і навіщо?
Тут неначе про нерухомість пашталакають?
Ні. Ця гілка для девіантів та ухилянтів. Тут можна.
З Вашого боку коректніше було би написати «для, нас, девіантів та ухилянтів», бо в оригінальній редакції Ви ніби-то стоїте осторонь цієї категорії громадян. Не соромтесь, ставайте в стрій)
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:21
BIGor написав: akurt написав:
- влаштувався на роботу - поки "неофіційно"
"Класний" початок нового життя в Європі...
ІТ-ники - вони всюди непорядні. По всьому світові…
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 25 січ, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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