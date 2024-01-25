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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1782178317841785 Додано: Чет 25 січ, 2024 15:22 gonchik74 написав: З Вашого боку коректніше було би написати «для, нас, девіантів та ухилянтів», бо в оригінальній редакції Ви ніби-то стоїте осторонь цієї категорії громадян. Не соромтесь, ставайте в стрій) З Вашого боку коректніше було би написати «для, нас, девіантів та ухилянтів», бо в оригінальній редакції Ви ніби-то стоїте осторонь цієї категорії громадян. Не соромтесь, ставайте в стрій)

Ніт. Я вимагав і продовжую вимагати видалити цю гілку. І я готуюсь повернутись на відміну від багатьох дописувачив. Ніт. Я вимагав і продовжую вимагати видалити цю гілку. І я готуюсь повернутись на відміну від багатьох дописувачив. airmax78 Повідомлень: 42692 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 січ, 2024 15:24 BeneFuckTor написав: akurt написав: за 7 200 євро на рік. за 7 200 євро на рік.

Ну саме гарна історія успіху. Тобто квартиру не винаймають, мама живе на хостелі і всю зарплату відкладає на гуртожиток і за навчання. Тобто в місяць відкласти мін2700 + гуртожиток, непогано, але це не реально, десь промовчали про чоловіка) Ну саме гарна історія успіху. Тобто квартиру не винаймають, мама живе на хостелі і всю зарплату відкладає на гуртожиток і за навчання. Тобто в місяць відкласти мін2700 + гуртожиток, непогано, але це не реально, десь промовчали про чоловіка)



Щось у вас з арифметикою біда точна. Як ви далі будете жити?

- оплата за навчання у Варшавській політехніці 7200 євро за рік. Оплачено до початку занять.

- плата да проживання в гуртожитку студента - 80€ на місяць.

- мама хотіла повернутися в Україну, але виявилося, що не можна: сину немає 18 років - неповнолітній;

- мама орендує квартиру у Варшаві та працює (не питав ким). Я не впевнений - в гуртожитку ніколи не жив, але здається в Україні мамам не дозволено жити в студентських гуртожитках; можливо, ваша мама і жила в гуртожитку, ви не вказали;

- хлопець росте без батька останні 16,5 років.



Що не так?

Не враховано витрати на туалетний папір? Не враховано витрати на презервативи?

Не вказано витрати на проїзд в тролейбусі/автобусі/метро? Щось у вас з арифметикою біда точна. Як ви далі будете жити?- оплата за навчання у Варшавській політехніці 7200 євро за рік. Оплачено до початку занять.- плата да проживання в гуртожитку студента - 80€ на місяць.- мама хотіла повернутися в Україну, але виявилося, що не можна: сину немає 18 років - неповнолітній;- мама орендує квартиру у Варшаві та працює (не питав ким). Я не впевнений - в гуртожитку ніколи не жив, але здається в Україні мамам не дозволено жити в студентських гуртожитках; можливо, ваша мама і жила в гуртожитку, ви не вказали;- хлопець росте без батька останні 16,5 років.Що не так?Не враховано витрати на туалетний папір? Не враховано витрати на презервативи?Не вказано витрати на проїзд в тролейбусі/автобусі/метро? akurt

Повідомлень: 9121 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 січ, 2024 15:31 akurt написав: BIGor написав: akurt написав: - влаштувався на роботу - поки "неофіційно" - влаштувався на роботу - поки

"Класний" початок нового життя в Європі... "Класний" початок нового життя в Європі...

ІТ-ники - вони всюди непорядні. У свому світі… ІТ-ники - вони всюди непорядні. У свому світі…

Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится. Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится. slonomag Повідомлень: 446 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 93 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 січ, 2024 15:32 Re: Еміграція, заробітчанство Бывалый написав: Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну. Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.

Поїхав через Львівську область. Вже шукає квартиру де жити будуть...

Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".

Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку. Поїхав через Львівську область. Вже шукає квартиру де жити будуть...Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 25 січ, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2207 З нами з: 29.07.22 Подякував: 379 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 січ, 2024 15:39 slonomag написав: Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится. Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится.

Дуже добре. Дуже правильно,

А я жартую у відповідь на думаю жарт від BIGor: ну дійсно хлопцеві вже платять гроші за його роботу ІТ-ника, але оформити офіційно на фірму ще не можуть. Тому дають якісь гроші «в конверті». З конверта податки - як я розумію - не платять.

Сказали, що виповниться 18 років - тоді оформлять.



Взагалі ця історія майже сюжет нового роману Джека Лондона «Любов до життя». Я чесно сам дивуюся:

- хлопець ріс без батька - з дуже старою ледве живою прабабусею.

- мама весь час була на роботі, але ретельно слідкувала за освітою. Тут в першу чергу активно «працювали» бабуся (не жила з ним) та нерідний дідусь: водили то на спорт, то на курси, то в школу.

- в лютому чи в березні 2022 вивезли в Чехію - хлопцю було 15 чи 15,5 років - і нічого особливого не вмів робити і хисту ніякого ні до чого не було і все життя майже поламалося.

- але активно вчився в чеській школі і паралельно в українській. Все витримав в тому числі переїзд щ мамою через Україну на Польщу, вступні іспити і початок навчання.

Там он учасники форуму на клікухою FUCK - сильно незрозуміло чим незадоволений.

А на практиці треба брати приклад. Дуже добре. Дуже правильно,А я жартую у відповідь на думаю жарт від BIGor: ну дійсно хлопцеві вже платять гроші за його роботу ІТ-ника, але оформити офіційно на фірму ще не можуть. Тому дають якісь гроші «в конверті». З конверта податки - як я розумію - не платять.Сказали, що виповниться 18 років - тоді оформлять.Взагалі ця історія майже сюжет нового роману Джека Лондона «Любов до життя». Я чесно сам дивуюся:- хлопець ріс без батька - з дуже старою ледве живою прабабусею.- мама весь час була на роботі, але ретельно слідкувала за освітою. Тут в першу чергу активно «працювали» бабуся (не жила з ним) та нерідний дідусь: водили то на спорт, то на курси, то в школу.- в лютому чи в березні 2022 вивезли в Чехію - хлопцю було 15 чи 15,5 років - і нічого особливого не вмів робити і хисту ніякого ні до чого не було і все життя майже поламалося.- але активно вчився в чеській школі і паралельно в українській. Все витримав в тому числі переїзд щ мамою через Україну на Польщу, вступні іспити і початок навчання.Там он учасники форуму на клікухою FUCK - сильно незрозуміло чим незадоволений.А на практиці треба брати приклад. akurt

Повідомлень: 9121 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 січ, 2024 15:53 Дюрі-бачі написав: Бывалый написав: Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну. Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну. Поїхав через Львівську область. Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".

Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку. Поїхав через Львівську область. Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку.

Знайомі з 3ма неповнолітніми дітьми іхали в кінці грудня у відпустку на гірськолижний курорт. Приїхали на кордон, поспілкувались з прикордонникми і цілком правильно вирішили що найкращі гірськолижні курорти зараз в українських Карпатах. Знайомі з 3ма неповнолітніми дітьми іхали в кінці грудня у відпустку на гірськолижний курорт. Приїхали на кордон, поспілкувались з прикордонникми і цілком правильно вирішили що найкращі гірськолижні курорти зараз в українських Карпатах. airmax78 Повідомлень: 42692 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1782178317841785 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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