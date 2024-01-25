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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1782178317841785
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:22

  gonchik74 написав:З Вашого боку коректніше було би написати «для, нас, девіантів та ухилянтів», бо в оригінальній редакції Ви ніби-то стоїте осторонь цієї категорії громадян. Не соромтесь, ставайте в стрій)

Ніт. Я вимагав і продовжую вимагати видалити цю гілку. І я готуюсь повернутись на відміну від багатьох дописувачив.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:24

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:за 7 200 євро на рік.

Ну саме гарна історія успіху. Тобто квартиру не винаймають, мама живе на хостелі і всю зарплату відкладає на гуртожиток і за навчання. Тобто в місяць відкласти мін2700 + гуртожиток, непогано, але це не реально, десь промовчали про чоловіка)


Щось у вас з арифметикою біда точна. Як ви далі будете жити?
- оплата за навчання у Варшавській політехніці 7200 євро за рік. Оплачено до початку занять.
- плата да проживання в гуртожитку студента - 80€ на місяць.
- мама хотіла повернутися в Україну, але виявилося, що не можна: сину немає 18 років - неповнолітній;
- мама орендує квартиру у Варшаві та працює (не питав ким). Я не впевнений - в гуртожитку ніколи не жив, але здається в Україні мамам не дозволено жити в студентських гуртожитках; можливо, ваша мама і жила в гуртожитку, ви не вказали;
- хлопець росте без батька останні 16,5 років.

Що не так?
Не враховано витрати на туалетний папір? Не враховано витрати на презервативи?
Не вказано витрати на проїзд в тролейбусі/автобусі/метро?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:31

  akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:- влаштувався на роботу - поки "неофіційно"

"Класний" початок нового життя в Європі...

ІТ-ники - вони всюди непорядні. У свому світі…

Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бывалый написав:Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.

Поїхав через Львівську область. Вже шукає квартиру де жити будуть...
Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".
Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 25 січ, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:39

  slonomag написав:Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится.

Дуже добре. Дуже правильно,
А я жартую у відповідь на думаю жарт від BIGor: ну дійсно хлопцеві вже платять гроші за його роботу ІТ-ника, але оформити офіційно на фірму ще не можуть. Тому дають якісь гроші «в конверті». З конверта податки - як я розумію - не платять.
Сказали, що виповниться 18 років - тоді оформлять.

Взагалі ця історія майже сюжет нового роману Джека Лондона «Любов до життя». Я чесно сам дивуюся:
- хлопець ріс без батька - з дуже старою ледве живою прабабусею.
- мама весь час була на роботі, але ретельно слідкувала за освітою. Тут в першу чергу активно «працювали» бабуся (не жила з ним) та нерідний дідусь: водили то на спорт, то на курси, то в школу.
- в лютому чи в березні 2022 вивезли в Чехію - хлопцю було 15 чи 15,5 років - і нічого особливого не вмів робити і хисту ніякого ні до чого не було і все життя майже поламалося.
- але активно вчився в чеській школі і паралельно в українській. Все витримав в тому числі переїзд щ мамою через Україну на Польщу, вступні іспити і початок навчання.
Там он учасники форуму на клікухою FUCK - сильно незрозуміло чим незадоволений.
А на практиці треба брати приклад.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:53

  Дюрі-бачі написав:
  Бывалый написав:Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.
Поїхав через Львівську область. Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".
Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку.

Знайомі з 3ма неповнолітніми дітьми іхали в кінці грудня у відпустку на гірськолижний курорт. Приїхали на кордон, поспілкувались з прикордонникми і цілком правильно вирішили що найкращі гірськолижні курорти зараз в українських Карпатах.
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