Додано: Чет 25 січ, 2024 15:39

slonomag написав: Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится. Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится.

Дуже добре. Дуже правильно,А я жартую у відповідь на думаю жарт від BIGor: ну дійсно хлопцеві вже платять гроші за його роботу ІТ-ника, але оформити офіційно на фірму ще не можуть. Тому дають якісь гроші «в конверті». З конверта податки - як я розумію - не платять.Сказали, що виповниться 18 років - тоді оформлять.Взагалі ця історія майже сюжет нового роману Джека Лондона «Любов до життя». Я чесно сам дивуюся:- хлопець ріс без батька - з дуже старою ледве живою прабабусею.- мама весь час була на роботі, але ретельно слідкувала за освітою. Тут в першу чергу активно «працювали» бабуся (не жила з ним) та нерідний дідусь: водили то на спорт, то на курси, то в школу.- в лютому чи в березні 2022 вивезли в Чехію - хлопцю було 15 чи 15,5 років - і нічого особливого не вмів робити і хисту ніякого ні до чого не було і все життя майже поламалося.- але активно вчився в чеській школі і паралельно в українській. Все вивчив, здав - переїхав з мамою з Чехії через Україну на Польщу, вступні іспити і початок навчання.На практиці - моя думка - треба брати приклад.