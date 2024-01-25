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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 січ, 2024 15:39
slonomag написав:
Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится.
Дуже добре. Дуже правильно,
А я жартую у відповідь на думаю жарт від BIGor: ну дійсно хлопцеві вже платять гроші за його роботу ІТ-ника, але оформити офіційно на фірму ще не можуть. Тому дають якісь гроші «в конверті». З конверта податки - як я розумію - не платять.
Сказали, що виповниться 18 років - тоді оформлять.
Взагалі ця історія майже сюжет нового роману Джека Лондона «Любов до життя». Я чесно сам дивуюся:
- хлопець ріс без батька - з дуже старою ледве живою прабабусею.
- мама весь час була на роботі, але ретельно слідкувала за освітою. Тут в першу чергу активно «працювали» бабуся (не жила з ним) та нерідний дідусь: водили то на спорт, то на курси, то в школу.
- в лютому чи в березні 2022 вивезли в Чехію - хлопцю було 15 чи 15,5 років - і нічого особливого не вмів робити і хисту ніякого ні до чого не було і все життя майже поламалося.
- але активно вчився в чеській школі і паралельно в українській. Все вивчив, здав - переїхав з мамою з Чехії через Україну на Польщу, вступні іспити і початок навчання.
На практиці - моя думка - треба брати приклад.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 25 січ, 2024 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:53
Дюрі-бачі написав: Бывалый написав:
Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.
Поїхав через Львівську область. Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".
Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку.
Знайомі з 3ма неповнолітніми дітьми іхали в кінці грудня у відпустку на гірськолижний курорт. Приїхали на кордон, поспілкувались з прикордонникми і цілком правильно вирішили що найкращі гірськолижні курорти зараз в українських Карпатах.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:33
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:48
Писав тут про друга, який виїхав кілька місяців тому.
Зупинився він в Казахстані, де "всі свої": в університеті вже з десяток українців.
ЗП х4, в порівнянні з Україною, службова квартира поруч з роботою...
Ціни на наші продукти (борщовий набір) х2, але переходити на дешевий плов з кониною поки не готові, решта витрат співставна з Україною.
Якщо б не іслам, то можна б і осідати там жити: другу все подобається, на відміну від його дружини.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:48
akurt написав: slonomag написав:
Не обобщайте. Я как приехал в сентябре, сразу оформился в налогой и начал платить налоги с октября. Хотя мог спокойно сидеть до июля след года так как сентябрь-декабрь меньше 180 дней + первые 180 дней 23го можно было морозится.
Дуже добре. Дуже правильно,
А я жартую у відповідь на думаю жарт від BIGor: ну дійсно хлопцеві вже платять гроші за його роботу ІТ-ника, але оформити офіційно на фірму ще не можуть. Тому дають якісь гроші «в конверті». З конверта податки - як я розумію - не платять.
Сказали, що виповниться 18 років - тоді оформлять.
Взагалі ця історія майже сюжет нового роману Джека Лондона «Любов до життя». Я чесно сам дивуюся:
- хлопець ріс без батька - з дуже старою ледве живою прабабусею.
- мама весь час була на роботі, але ретельно слідкувала за освітою. Тут в першу чергу активно «працювали» бабуся (не жила з ним) та нерідний дідусь: водили то на спорт, то на курси, то в школу.
- в лютому чи в березні 2022 вивезли в Чехію - хлопцю було 15 чи 15,5 років - і нічого особливого не вмів робити і хисту ніякого ні до чого не було і все життя майже поламалося.
- але активно вчився в чеській школі і паралельно в українській. Все вивчив, здав - переїхав з мамою з Чехії через Україну на Польщу, вступні іспити і початок навчання.
На практиці - моя думка - треба брати приклад.
По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх?
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:51
BIGor написав:
По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх?
В багатьох галерах так: продають закордон "мідла" на кілька проектів, а він з своєї ЗП наймає кілька джунів, які працюють за нього.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:59
Підполковник ГУР на хвилиночку.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:09
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх?
В багатьох галерах так: продають закордон "мідла" на кілька проектів, а він з своєї ЗП наймає кілька джунів, які працюють за нього.
Я такого особисто не бачив, можливо в нормальних "галєрах" працюю.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:12
Дюрі-бачі написав:
Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...
А він на обліку стоїть в військкоматі?)
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:13
airmax78 написав: Дюрі-бачі написав:
Сина знайомого не пустили через кордон сьогодні, хоча ніяких законних підстав не мають: йому 18 років буде тільки через 4 дні...
Все, кордон зачинений ще з кінця грудня. Розвертають всіх: і інвалідів і багатодіних і пенсионерів.
Ти звідки знаєш, боягуз?)
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