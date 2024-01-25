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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14
cherchiltank написав:
А він на обліку стоїть в військкоматі?)
Здається всіх в 16 оптом на облік водили зі школи.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14
BIGor написав: akurt написав:
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"Класний" початок нового життя в Європі...
Як звикли)
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