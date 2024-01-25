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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1783178417851786
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  cherchiltank написав:А він на обліку стоїть в військкоматі?)
Здається всіх в 16 оптом на облік водили зі школи.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14

  BIGor написав:
  akurt написав:- влаштувався на роботу - поки "неофіційно"

"Класний" початок нового життя в Європі...

Як звикли)
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:47



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