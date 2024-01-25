Здається всіх в 16 оптом на облік водили зі школи.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14
Додано: Чет 25 січ, 2024 20:47
Нет особого желания.
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