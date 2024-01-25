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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1783178417851786
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  cherchiltank написав:А він на обліку стоїть в військкоматі?)
Здається всіх в 16 оптом на облік водили зі школи.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14

  BIGor написав:
  akurt написав:- влаштувався на роботу - поки "неофіційно"

"Класний" початок нового життя в Європі...

Як звикли)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:47



Нет особого желания.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:49

  Дюрі-бачі написав:Писав тут про друга, який виїхав кілька місяців тому.
Зупинився він в Казахстані, де "всі свої": в університеті вже з десяток українців.
ЗП х4, в порівнянні з Україною, службова квартира поруч з роботою...
Ціни на наші продукти (борщовий набір) х2, але переходити на дешевий плов з кониною поки не готові, решта витрат співставна з Україною.
Якщо б не іслам, то можна б і осідати там жити: другу все подобається, на відміну від його дружини.


Мне тут пришлось одно время работать с казахами.
Поначалу впечатление неплохое, но очень себя показали в конфликтной ситуации.
Нах.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:13

Еміграція, заробітчанство

Думаєте, rjkz дотичний до будівництва,то може заллє десь в бетон цю люсю?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:10

  Faceless написав:
Думаєте, rjkz дотичний до будівництва,то може заллє десь в бетон цю люсю?

Тазик з бетоном на ноги і в Гудзон!
Bolt
 
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  #<1 ... 1783178417851786
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