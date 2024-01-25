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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14
cherchiltank написав:
А він на обліку стоїть в військкоматі?)
Здається всіх в 16 оптом на облік водили зі школи.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:14
BIGor написав: akurt написав:
- влаштувався на роботу - поки "неофіційно"
"Класний" початок нового життя в Європі...
Як звикли)
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:47
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rjkz
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:49
Дюрі-бачі написав:
Писав тут про друга, який виїхав кілька місяців тому.
Зупинився він в Казахстані, де "всі свої": в університеті вже з десяток українців.
ЗП х4, в порівнянні з Україною, службова квартира поруч з роботою...
Ціни на наші продукти (борщовий набір) х2, але переходити на дешевий плов з кониною поки не готові, решта витрат співставна з Україною.
Якщо б не іслам, то можна б і осідати там жити: другу все подобається, на відміну від його дружини.
Мне тут пришлось одно время работать с казахами.
Поначалу впечатление неплохое, но очень себя показали в конфликтной ситуации.
Нах.
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rjkz
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Додано: Чет 25 січ, 2024 21:13
Думаєте, rjkz дотичний до будівництва,то може заллє десь в бетон цю люсю?
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Faceless
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Додано: Чет 25 січ, 2024 22:10
Faceless написав:
Думаєте, rjkz дотичний до будівництва,то може заллє десь в бетон цю люсю?
Тазик з бетоном на ноги і в Гудзон!
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Bolt
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Додано: Чет 25 січ, 2024 23:30
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 00:00
Черга як в воєнкомат в лютому 2022...
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BIGor
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 00:13
BIGor написав:
Черга як в воєнкомат в лютому 2022...
Я у Львові під одним секондом постійно зранку проїжджаю, по середам, коли завозять нову колекцію одягу, точно така картина, тільки крутіше. 😎
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Bolt
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 00:56
ЛАД написав:
Единственное, что непонятно - цель этих обстрелов. Бывает всё-таки по понятным целям, но бывает просто так. Смысл?
Солдат делает вид что работает - приехало начальство начали хоботиться пулять, все при деле. А куда пуляем начальство до таких мелочей не снизходит. По карайней мере в Союзе армия была пронизана такой логикой, думаю тут то же.
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katso
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