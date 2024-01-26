Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 06:48
Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:30
С 11.50 мексы положили плитку:
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