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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1784178517861787
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 06:48

  BIGor написав:По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх?

Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:30

С 11.50 мексы положили плитку:
https://youtu.be/tG3RdsUdOxA?si=Tz3EOuwECHUS3hyC
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