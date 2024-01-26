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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1784178517861787
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 06:48

  BIGor написав:По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх?

Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:30

С 11.50 мексы положили плитку:
https://youtu.be/tG3RdsUdOxA?si=Tz3EOuwECHUS3hyC
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:57

Подивился.
Якщо той пан такий розумний, то чому:
а) не зробив сам, якщо все вміє;
б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?
Законні питання?

На тему гарних кахлів з підрядом в 45 градусів: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: «Хочу продати віллу в горах. Площа 300 кв.м, ділянка 30 соток, власний парк з озером, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).
Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:
«Дорогой человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…»
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 січ, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:06

  akurt написав:Подивился.
Якщо той пан такий розумний, то чому:
а) не зробив сам, якщо все вміє;
б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?
Законні питання?

На цю тему: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: @Хочу продати віллу в горах. Площа 300 ка.м, ділянка 30 соток, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).
Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:
«Дорогої человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…»

Ви трошки не зрозуміли. Він теж плиточник. Підрядник на той будинок. Робить деяку частину роботи. Буде вкладати плитку на підлогу, робить підготовку.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:12

Я це зрозумів. Просто з 11:50 показано як мексиканці уклали кахлі.
Треба розуміти, що якщо власник найняв мексиканців, то це однаково, що наймає Равшана і Джамшута.
Тому сильно дивуватися і не варто: під здачу мексиканцям мабуть.
В США люди такі ж кмітливі, як і в Україні: я один раз із цікавості дивився сайт здачі в оренду квартир в Силіконовій долині, то судячи з оголошень велика пропозиція буцім-то непоганих квартир не за 3000$, в за 2000$.
Все здають азіати і все перероблено з сарайчиків або гаражів.
Ну що ж: на кожен товар є свій покупець…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:13

  akurt написав:
  BIGor написав:По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх?

Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.

Висновки - можна переїхати в місто, але селюком так і лишитися. Надіюсь його швидко поставлять на місце.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:30

  Дюрі-бачі написав:
  Бывалый написав:Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.

Поїхав через Львівську область. Вже шукає квартиру де жити будуть...
Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".
Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку.


дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка.
Потрібно пробувати інші переходи.
Знайомі далекобійники після 29/12 за 3-4 разом половина вже перейшли, пробували і через Ужгород і Убля і Лужанку
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:09

  BIGor написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх?

Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.

Висновки - можна переїхати в місто, але селюком так і лишитися. Надіюсь його швидко поставлять на місце.

Пан Акурт теж з тієї бригади.
Правда, він родич барону Мюнхаузену, а не просто селюк))) :wink:
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