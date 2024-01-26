Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 січ, 2024 06:48
Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:30
С 11.50 мексы положили плитку:
Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:57
Подивился.
Якщо той пан такий розумний, то чому:
а) не зробив сам, якщо все вміє;
б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?
Законні питання?
На тему гарних кахлів з підрядом в 45 градусів: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: «Хочу продати віллу в горах. Площа 300 кв.м, ділянка 30 соток, власний парк з озером, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).
Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:
«Дорогой человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…»
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 січ, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:06
Ви трошки не зрозуміли. Він теж плиточник. Підрядник на той будинок. Робить деяку частину роботи. Буде вкладати плитку на підлогу, робить підготовку.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:12
Я це зрозумів. Просто з 11:50 показано як мексиканці уклали кахлі.
Треба розуміти, що якщо власник найняв мексиканців, то це однаково, що наймає Равшана і Джамшута.
Тому сильно дивуватися і не варто: під здачу мексиканцям мабуть.
В США люди такі ж кмітливі, як і в Україні: я один раз із цікавості дивився сайт здачі в оренду квартир в Силіконовій долині, то судячи з оголошень велика пропозиція буцім-то непоганих квартир не за 3000$, в за 2000$.
Все здають азіати і все перероблено з сарайчиків або гаражів.
Ну що ж: на кожен товар є свій покупець…
Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:13
Висновки - можна переїхати в місто, але селюком так і лишитися. Надіюсь його швидко поставлять на місце.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:30
дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка.
Потрібно пробувати інші переходи.
Знайомі далекобійники після 29/12 за 3-4 разом половина вже перейшли, пробували і через Ужгород і Убля і Лужанку
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:09
Пан Акурт теж з тієї бригади.
Правда, він родич барону Мюнхаузену, а не просто селюк)))
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