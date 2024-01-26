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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1785178617871788> Додано: П'ят 26 січ, 2024 06:48 BIGor написав: По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх? По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх?

Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.

Робіть висновки. Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.Робіть висновки. akurt

Повідомлень: 9125 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:30

https://youtu.be/tG3RdsUdOxA?si=Tz3EOuwECHUS3hyC С 11.50 мексы положили плитку: Bolt Повідомлень: 2715 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:57 Подивился.

Якщо той пан такий розумний, то чому:

а) не зробив сам, якщо все вміє;

б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?

Законні питання?



На тему гарних кахлів з підрядом в 45 градусів: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: «Хочу продати віллу в горах. Площа 300 кв.м, ділянка 30 соток, власний парк з озером, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).

Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:

«Дорогой человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…» Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 січ, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9125 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:06 akurt написав: Подивился.

Якщо той пан такий розумний, то чому:

а) не зробив сам, якщо все вміє;

б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?

Законні питання?



На цю тему: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: @Хочу продати віллу в горах. Площа 300 ка.м, ділянка 30 соток, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).

Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:

«Дорогої человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…» Подивился.Якщо той пан такий розумний, то чому:а) не зробив сам, якщо все вміє;б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?Законні питання?На цю тему: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: @Хочу продати віллу в горах. Площа 300 ка.м, ділянка 30 соток, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:«Дорогої человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…»

Ви трошки не зрозуміли. Він теж плиточник. Підрядник на той будинок. Робить деяку частину роботи. Буде вкладати плитку на підлогу, робить підготовку. Ви трошки не зрозуміли. Він теж плиточник. Підрядник на той будинок. Робить деяку частину роботи. Буде вкладати плитку на підлогу, робить підготовку. Bolt Повідомлень: 2715 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:12 Я це зрозумів. Просто з 11:50 показано як мексиканці уклали кахлі.

Треба розуміти, що якщо власник найняв мексиканців, то це однаково, що наймає Равшана і Джамшута.

Тому сильно дивуватися і не варто: під здачу мексиканцям мабуть.

В США люди такі ж кмітливі, як і в Україні: я один раз із цікавості дивився сайт здачі в оренду квартир в Силіконовій долині, то судячи з оголошень велика пропозиція буцім-то непоганих квартир не за 3000$, в за 2000$.

Все здають азіати і все перероблено з сарайчиків або гаражів.

Ну що ж: на кожен товар є свій покупець… akurt

Повідомлень: 9125 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:13 akurt написав: BIGor написав: По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх? По виділеному, це напевно в якійсь сільській фірмі можна прокрутити, тут навіть в кіоску коли купляєш картоплю - дають чек. Не знаю, можливо Варшава ще не вийшла з 90-хх?

Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.

Робіть висновки. Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.Робіть висновки.

Висновки - можна переїхати в місто, але селюком так і лишитися. Надіюсь його швидко поставлять на місце. Висновки - можна переїхати в місто, але селюком так і лишитися. Надіюсь його швидко поставлять на місце. BIGor

Повідомлень: 8522 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1289 раз. Подякували: 1700 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:30 Дюрі-бачі написав: Бывалый написав: Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну. Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.

Поїхав через Львівську область. Вже шукає квартиру де жити будуть...

Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".

Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку. Поїхав через Львівську область. Вже шукає квартиру де жити будуть...Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку.



дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка.

Потрібно пробувати інші переходи.

Знайомі далекобійники після 29/12 за 3-4 разом половина вже перейшли, пробували і через Ужгород і Убля і Лужанку дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка.Потрібно пробувати інші переходи.Знайомі далекобійники після 29/12 за 3-4 разом половина вже перейшли, пробували і через Ужгород і Убля і Лужанку Letusrock Повідомлень: 1105 З нами з: 03.05.22 Подякував: 13 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:25 BIGor написав: Висновки - можна переїхати в місто, але селюком так і лишитися. Надіюсь його швидко поставлять на місце. Висновки - можна переїхати в місто, але селюком так і лишитися. Надіюсь його швидко поставлять на місце.

Поділ людей на «селюків» або «неселюків» - справа цікава.

Приблизно як раніше ділили на «киян» або «некиян».

Поділіться із цікавості, якими критеріями користуєтеся:

- хлопець з обласного центра вдвічі більшого за Львів;

- в селі ніколи не жив;

- мама за освітою лікар;

- навчався а одному з кращих ліцеїв міста, куди його возила бабуся та дідусь (для довідки: ваші сусіди з Конопниці або Малечковичей - справжні села - возять дітей в ліцеї Львова);

- відвідував спортсекцію;

- мешкає у Варшаві (це одна із столиць Європи; може хто не знав).

- навчається в найкращому університеті Варшави та мабуть і Польщі.

- руки миє, зуби чистить, душ приймає, алкоголь не вживає, наркотою не колеться.



Що по вашому «селюк»? Або «не селюк»?

Чи не краще робити висновки, як то можна зробити для власного сина. Не так вже й складно.

Не так вже і дорого. Поділ людей на «селюків» або «неселюків» - справа цікава.Приблизно як раніше ділили на «киян» або «некиян».Поділіться із цікавості, якими критеріями користуєтеся:- хлопець з обласного центра вдвічі більшого за Львів;- в селі ніколи не жив;- мама за освітою лікар;- навчався а одному з кращих ліцеїв міста, куди його возила бабуся та дідусь (для довідки: ваші сусіди з Конопниці або Малечковичей - справжні села - возять дітей в ліцеї Львова);- відвідував спортсекцію;- мешкає у Варшаві (це одна із столиць Європи; може хто не знав).- навчається в найкращому університеті Варшави та мабуть і Польщі.- руки миє, зуби чистить, душ приймає, алкоголь не вживає, наркотою не колеться.Що по вашому «селюк»? Або «не селюк»?Чи не краще робити висновки, як то можна зробити для власного сина. Не так вже й складно.Не так вже і дорого. akurt

Повідомлень: 9125 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:35 Re: Еміграція, заробітчанство в 21 веке украинцам стать свободным очень легко, вначале нужно переплыть границу Украины, потом переплыть границу Техаса

только нужно поторопиться, тоталитарные режимы готовы на все чтобы не пускать

nekefer

Повідомлень: 864 З нами з: 24.10.14 Подякував: 57 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:37 akurt написав: Що по вашому «селюк»? Або «не селюк»? Що по вашому «селюк»? Або «не селюк»?

Cамозакоханий нарцис - теж пояснити пану? Cамозакоханий нарцис - теж пояснити пану? Frant

Повідомлень: 23661 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1640 раз. Подякували: 2518 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1785178617871788> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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