Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 січ, 2024 06:48
Ну в сільській - не в сільській, а хлопець вчиться у Варшавській політехніці та отримує вже не менше 1000 злотих на місяць. Виконує роботу в царині ІТ.
Робіть висновки.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:30
С 11.50 мексы положили плитку:
Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:57
Подивился.
Якщо той пан такий розумний, то чому:
а) не зробив сам, якщо все вміє;
б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?
Законні питання?
На тему гарних кахлів з підрядом в 45 градусів: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: «Хочу продати віллу в горах. Площа 300 кв.м, ділянка 30 соток, власний парк з озером, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).
Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:
«Дорогой человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…»
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 січ, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:06
Ви трошки не зрозуміли. Він теж плиточник. Підрядник на той будинок. Робить деяку частину роботи. Буде вкладати плитку на підлогу, робить підготовку.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:12
Я це зрозумів. Просто з 11:50 показано як мексиканці уклали кахлі.
Треба розуміти, що якщо власник найняв мексиканців, то це однаково, що наймає Равшана і Джамшута.
Тому сильно дивуватися і не варто: під здачу мексиканцям мабуть.
В США люди такі ж кмітливі, як і в Україні: я один раз із цікавості дивився сайт здачі в оренду квартир в Силіконовій долині, то судячи з оголошень велика пропозиція буцім-то непоганих квартир не за 3000$, в за 2000$.
Все здають азіати і все перероблено з сарайчиків або гаражів.
Ну що ж: на кожен товар є свій покупець…
Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:13
Висновки - можна переїхати в місто, але селюком так і лишитися. Надіюсь його швидко поставлять на місце.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:30
дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка.
Потрібно пробувати інші переходи.
Знайомі далекобійники після 29/12 за 3-4 разом половина вже перейшли, пробували і через Ужгород і Убля і Лужанку
Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:25
Поділ людей на «селюків» або «неселюків» - справа цікава.
Приблизно як раніше ділили на «киян» або «некиян».
Поділіться із цікавості, якими критеріями користуєтеся:
- хлопець з обласного центра вдвічі більшого за Львів;
- в селі ніколи не жив;
- мама за освітою лікар;
- навчався а одному з кращих ліцеїв міста, куди його возила бабуся та дідусь (для довідки: ваші сусіди з Конопниці або Малечковичей - справжні села - возять дітей в ліцеї Львова);
- відвідував спортсекцію;
- мешкає у Варшаві (це одна із столиць Європи; може хто не знав).
- навчається в найкращому університеті Варшави та мабуть і Польщі.
- руки миє, зуби чистить, душ приймає, алкоголь не вживає, наркотою не колеться.
Що по вашому «селюк»? Або «не селюк»?
Чи не краще робити висновки, як то можна зробити для власного сина. Не так вже й складно.
Не так вже і дорого.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:35
Re: Еміграція, заробітчанство
в 21 веке украинцам стать свободным очень легко, вначале нужно переплыть границу Украины, потом переплыть границу Техаса
только нужно поторопиться, тоталитарные режимы готовы на все чтобы не пускать
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:37
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