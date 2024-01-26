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Подивился. Якщо той пан такий розумний, то чому: а) не зробив сам, якщо все вміє; б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників? Законні питання?
На тему гарних кахлів з підрядом в 45 градусів: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: «Хочу продати віллу в горах. Площа 300 кв.м, ділянка 30 соток, власний парк з озером, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі). Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом: «Дорогой человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…»
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 січ, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Подивился. Якщо той пан такий розумний, то чому: а) не зробив сам, якщо все вміє; б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників? Законні питання?
На цю тему: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: @Хочу продати віллу в горах. Площа 300 ка.м, ділянка 30 соток, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі). Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом: «Дорогої человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…»
Ви трошки не зрозуміли. Він теж плиточник. Підрядник на той будинок. Робить деяку частину роботи. Буде вкладати плитку на підлогу, робить підготовку.
Я це зрозумів. Просто з 11:50 показано як мексиканці уклали кахлі. Треба розуміти, що якщо власник найняв мексиканців, то це однаково, що наймає Равшана і Джамшута. Тому сильно дивуватися і не варто: під здачу мексиканцям мабуть. В США люди такі ж кмітливі, як і в Україні: я один раз із цікавості дивився сайт здачі в оренду квартир в Силіконовій долині, то судячи з оголошень велика пропозиція буцім-то непоганих квартир не за 3000$, в за 2000$. Все здають азіати і все перероблено з сарайчиків або гаражів. Ну що ж: на кожен товар є свій покупець…
Бывалый написав:Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.
Поїхав через Львівську область. Вже шукає квартиру де жити будуть... Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий". Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку.
дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка. Потрібно пробувати інші переходи. Знайомі далекобійники після 29/12 за 3-4 разом половина вже перейшли, пробували і через Ужгород і Убля і Лужанку