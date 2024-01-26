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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1784178517861787 Додано: П'ят 26 січ, 2024 08:57 Подивился.

Якщо той пан такий розумний, то чому:

а) не зробив сам, якщо все вміє;

б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?

Законні питання?



На тему гарних кахлів з підрядом в 45 градусів: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: «Хочу продати віллу в горах. Площа 300 кв.м, ділянка 30 соток, власний парк з озером, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).

Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:

«Дорогой человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…» Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 січ, 2024 09:06, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9124 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:06 akurt написав: Подивился.

Якщо той пан такий розумний, то чому:

а) не зробив сам, якщо все вміє;

б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?

Законні питання?



На цю тему: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: @Хочу продати віллу в горах. Площа 300 ка.м, ділянка 30 соток, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).

Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:

«Дорогої человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…» Подивился.Якщо той пан такий розумний, то чому:а) не зробив сам, якщо все вміє;б) найняв самих дешевих із самих дешевих працівників?Законні питання?На цю тему: рік 2014, травень. В рієлторську контору в Севастополі приходить один розумний пан з очами, що світяться від задоволення в надії викликати приємну посмішку у рієлтора: @Хочу продати віллу в горах. Площа 300 ка.м, ділянка 30 соток, гостьовий флігель, фінська сантехніка, іспанські кахлі…» (ну і так далі).Рієлтор все це вислухав та сказав з єврейсько-одеським акцентом:«Дорогої человек. Шо я вам скажу. Ві нє на том острове построили такую прекрасною віллу…»

Ви трошки не зрозуміли. Він теж плиточник. Підрядник на той будинок. Робить деяку частину роботи. Буде вкладати плитку на підлогу, робить підготовку. Ви трошки не зрозуміли. Він теж плиточник. Підрядник на той будинок. Робить деяку частину роботи. Буде вкладати плитку на підлогу, робить підготовку. Bolt Повідомлень: 2715 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:12 Я це зрозумів. Просто з 11:50 показано як мексиканці уклали кахлі.

Треба розуміти, що якщо власник найняв мексиканців, то це однаково, що наймає Равшана і Джамшута.

Тому сильно дивуватися і не варто: під здачу мексиканцям мабуть.

В США люди такі ж кмітливі, як і в Україні: я один раз із цікавості дивився сайт здачі в оренду квартир в Силіконовій долині, то судячи з оголошень велика пропозиція буцім-то непоганих квартир не за 3000$, в за 2000$.

Все здають азіати і все перероблено з сарайчиків або гаражів.

Ну що ж: на кожен товар є свій покупець… akurt

Повідомлень: 9124 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3438 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:30 Дюрі-бачі написав: Бывалый написав: Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну. Якщо впевнені що все гаразд можна пробувати на іншій пункт/іншу зміну.

Поїхав через Львівську область. Вже шукає квартиру де жити будуть...

Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".

Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку. Поїхав через Львівську область. Вже шукає квартиру де жити будуть...Зараз на кордоні повний бардак і навіть якщо є цілком законні підстави - можуть замучити на опитуванні і не пустити, бо "підозрілий".Читав історію як "молодожони" чоловік 30+, дружина-інвалід 60+ підписали щиросердечне зізнання фіктивності браку.



дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка.

Потрібно пробувати інші переходи.

Знайомі далекобійники після 29/12 за 3-4 разом половина вже перейшли, пробували і через Ужгород і Убля і Лужанку дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка.Потрібно пробувати інші переходи.Знайомі далекобійники після 29/12 за 3-4 разом половина вже перейшли, пробували і через Ужгород і Убля і Лужанку Letusrock Повідомлень: 1107 З нами з: 03.05.22 Подякував: 13 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:35 Re: Еміграція, заробітчанство в 21 веке украинцам стать свободным очень легко, вначале нужно переплыть границу Украины, потом переплыть границу Техаса

только нужно поторопиться, тоталитарные режимы готовы на все чтобы не пускать

nekefer

Повідомлень: 866 З нами з: 24.10.14 Подякував: 57 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:52 Re: Еміграція, заробітчанство

принцип простой, прорвался через колючую - ты свободен

https://www.tiktok.com/@rlb32024/video/ ... 4536387882 немного тиктокапринцип простой, прорвался через колючую - ты свободен nekefer

Повідомлень: 866 З нами з: 24.10.14 Подякував: 57 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:05 Re: Еміграція, заробітчанство Letusrock написав: дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка. дотягнути до 4 днів до 18р це звісно дика помилка.

А в законі десь вказано, за скільки днів до 18 вже не можна? Але в нас, нажаль, беззаконня. Хоча львів'яни виявились більш лояльні і випустили. А в законі десь вказано, за скільки днів до 18 вже не можна? Але в нас, нажаль, беззаконня. Хоча львів'яни виявились більш лояльні і випустили. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2213 З нами з: 29.07.22 Подякував: 380 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:17 drevlyanin написав: ЛАД написав: .............

Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать. .............Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать.



Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.

Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном. Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном.

Я написал, что Якименко можно смотреть на 1,75. Так и смотрел. Для ответа пользовался "Расшифровкой текста и повторно прослушивал отдельные места.

В том-то и дело, что фактов в этом видео нет вообще. Ни одного. Поэтому и пришлось разбирать так подробно. Из уважения к Вам не написал просто: "не вижу что в этом видео можно обсуждать".



Тепер по пунктам:

1) Ви не згодні, що демократи контролюють українських керманичів, може й не зовсім, але маємо факт, що перемога респів викликає паніку у нашої влади. З Трампа ліплять якогось монстра, мало не підручного путена, але ж таке вже було у 2016, навіть кацапи раділи як діти, і що, Трамп вів проросійську чи прокитайську політику? Україна щось втратила за його президентсва?

Я не могу быть "згоден чи не згоден" - у меня недостаточно информации. Но не вижу фактов, которые подтверждали бы полный контроль. Причём, контроль именно со стороны демократов. Безусловно, влияние США очень сильное, т.к. от них поступает основная помощь. Но именно США, а не демократов как партии. Завтра будут у власти респы, будет точно такое же влияние у них.

Как будет вести себя Трамп после прихода к власти неизвестно, но сегодняшние его высказывания энтузиазма не вызывают. Почитайте, что пишет rjkz.

В прошлое правление Трампа вопрос Украины так остро не стоял, США в него практически не лезли. Тогда это было более-менее нормально. Если они сегодня "перестанут лезть" в проблемы Украины, нам будет плохо.



2) ІМХО між поняттями "допомога" і "перемога" таки суттєва різниця. Для пересічних то звучить схоже, а от юристи чи відповідальні політики висловлюються дуже чітко. ...... Можна так "допомагати" хворому к лікарні, що він потихеньку загнеться(схоже на наш випадок), а можна задіяти методику(більш радикальну, складну та дорогу) з котрою він переможе хворобу.

Разница между понятиями есть и точность формулировок важна. Но она важна в договорах и др. обязывающих документах. Документ, о котором говорит Якименко, ни к чему не обязывающий, можно писать, что угодно.

Мне не нравится политика Байдена по отношению к Украине, неудовлетворительные поставки оружия, но не знаю, какую политику будет проводить Трамп. Этот документ ничего не определяет.



3) Чому респи мають "Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет"? Їм Україна понад усе? Вони хочуть тут і зараз вирішити ключове, щодо своїх виборців, питання південного кордону. Не вирішиться зараз то може не вирішиться ніколи-багато років демократи торпедують будь які кроки в тому напрямку. Можна ж поставити питання і по іншому: чому демократи, котрі так "турбуються" про Україну, не поступляться в питанні кордону?

Не верно.

Проблема у США (у Байдена) - принятие бюджета. Если бы проголосовали за помощь Украине и Израилю, это ничего бы не поменяло для США. Респы могли бы точно так же продолжать блокировать принятие бюджета, разблокировав только помощь Украине. Вопрос о границе - внутренний вопрос США, важный для них, вот и могли бы драться за бюджет США, вынеся помощь Украине за скобки - это очень небольшая часть бюджета. Так что для респов ничего бы не поменялось от принятия помощи Украине, а для демократов всё меняется - они должны согласиться на изменение своей внутренней политики ради помощи Украине.



4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.

Главное здесь - "ми свічку не тримали".

Можно придумать ещё кучу вариантов, но всё это чистая конспирология. То, что "сценарій вимушено змінився", по крайней мере отчасти заслуга Зеленского. Если бы 22.04 он удрал, события могли развиваться иначе.



Якименко? Я не є його послідовником або супротивником. Говорить щось цікаве-слухаю, несе якусь пургу-наприклад про Моніку чи релігії, прокручую або вимикаю.

В том=то и дело, что в видео Якименко фактов нет почти никогда, а если и попадаются, то забиваются и перекручиваются последующей пургой.



п.с. Пробачте, що вирізав більшу частину вашого поста, не хочеться забивати форум повторами наших "простирадл".

Не за что извиняться, это вполне нормально. Я сейчас почти не резал Ваш пост исключительно потому, что так легче отвечать и понятнее, о чём речь. Я написал, что Якименко можно смотреть на 1,75. Так и смотрел. Для ответа пользовался "Расшифровкой текста и повторно прослушивал отдельные места.В том-то и дело, чтов этом видео нет вообще. Ни одного. Поэтому и пришлось разбирать так подробно. Из уважения к Вам не написал просто: "не вижу что в этом видео можно обсуждать".Я не могу быть "згоден чи не згоден" - у меня недостаточно информации. Но не вижу фактов, которые подтверждали бы полный контроль. Причём, контроль именно со стороны демократов. Безусловно, влияние США очень сильное, т.к. от них поступает основная помощь. Но именно США, а не демократов как партии. Завтра будут у власти респы, будет точно такое же влияние у них.Как будет вести себя Трампприхода к власти неизвестно, но сегодняшние его высказывания энтузиазма не вызывают. Почитайте, что пишетВ прошлое правление Трампа вопрос Украины так остро не стоял, США в него практически не лезли. Тогда это было более-менее нормально. Если они сегодня "перестанут лезть" в проблемы Украины, нам будет плохо.Разница между понятиями есть и точность формулировок важна. Но она важна в договорах и др.документах. Документ, о котором говорит Якименко, ни к чему не обязывающий, можно писать, что угодно.Мне не нравится политика Байдена по отношению к Украине, неудовлетворительные поставки оружия, но не знаю, какую политику будет проводить Трамп.документ ничего не определяет.Не верно.Проблема у США (у Байдена) - принятие бюджета. Если бы проголосовали за помощь Украине и Израилю, это ничего бы не поменяло для США. Респы могли бы точно так же продолжать блокировать принятие бюджета, разблокировавпомощь Украине. Вопрос о границе - внутренний вопрос США, важный для них, вот и могли бы драться за, вынеся помощь Украине за скобки - это очень небольшая часть бюджета. Так что для респов ничего бы не поменялось от принятия помощи Украине, а для демократов всё меняется - они должны согласиться на изменение своей внутренней политики ради помощи Украине.Главное здесь - "ми свічку не тримали".Можно придумать ещё кучу вариантов, но всё это чистая конспирология. То, что "сценарій вимушено змінився", по крайней мере отчасти заслуга Зеленского. Если бы 22.04 он удрал, события могли развиваться иначе.В том=то и дело, что в видео Якименконет почти никогда, а если и попадаются, то забиваются и перекручиваются последующей пургой.Не за что извиняться, это вполне нормально. Я сейчас почти не резал Ваш пост исключительно потому, что так легче отвечать и понятнее, о чём речь. ЛАД 2 Повідомлень: 27470 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5236 раз. Подякували: 4841 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 15:56 katso написав: ЛАД написав: Единственное, что непонятно - цель этих обстрелов. Бывает всё-таки по понятным целям, но бывает просто так. Смысл? Единственное, что непонятно - цель этих обстрелов. Бывает всё-таки по понятным целям, но бывает просто так. Смысл?



Солдат делает вид что работает - приехало начальство начали хоботиться пулять, все при деле. А куда пуляем начальство до таких мелочей не снисходит. По крайней мере в Союзе армия была пронизана такой логикой, думаю тут то же. Солдат делает вид что работает - приехало начальство начали хоботиться пулять, все при деле. А куда пуляем начальство до таких мелочей не снисходит. По крайней мере в Союзе армия была пронизана такой логикой, думаю тут то же.

Не знаю, что значит "хоботиться", но, по-моему, объяснение так себе. В этот раз, вроде, кроме привычных С-300, прилетало и с самолётов.

Как и объяснение Шамана: "звичайний терор. навіщо терористи вбивають? щоб їх боялися."

Нацисты бомбили Лондон тоже, чтобы "их боялись". Но тогда это имел смысл - добиться сдачи Англии. Обстрелы Харькова к капитуляции Украины точно не приведут. Во-первых, не те масштабы обстрелов, во-вторых, где-нибудь во Львове это воспринимается совсем не так - слишком далеко.

Единственное. чего? можно добиться такими обстрелами, чтобы из Харькова опять выехали вернувшиеся жители. Но для этого обстрелы должны быть регулярными. И что это даст?



Кстати, на днях прочитал об эксперимент Милгрэма. Очень интересно. Насколько люди готовы подчиняться авторитету.

В своём эксперименте Милгрэм пытался прояснить вопрос: сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности? В нём была продемонстрирована неспособность испытуемых открыто противостоять «начальнику» (в данном случае исследователю, одетому в лабораторный халат), который приказывал им выполнять задание, несмотря на якобы сильные страдания, причиняемые другому участнику эксперимента (в реальности подсадному актёру). Результаты эксперимента показали, что необходимость повиновения авторитетам укоренилась в сознании людей настолько глубоко, что испытуемые продолжали выполнять указания, несмотря на моральные страдания и сильный внутренний конфликт. Впрочем, современные исследования подвергают критике результаты эксперимента Милгрэма.

Цитата из Вики.

Критика подтверждает, что психология пока что не наука. Много объяснений, но нет однозначного решения. Не знаю, что значит "хоботиться", но, по-моему, объяснение так себе. В этот раз, вроде, кроме привычных С-300, прилетало и с самолётов.Как и объяснение Шамана: "звичайний терор. навіщо терористи вбивають? щоб їх боялися."Нацисты бомбили Лондон тоже, чтобы "их боялись". Но тогда это имел смысл - добиться сдачи Англии. Обстрелы Харькова к капитуляции Украины точно не приведут. Во-первых, не те масштабы обстрелов, во-вторых, где-нибудь во Львове это воспринимается совсем не так - слишком далеко.Единственное. чего? можно добиться такими обстрелами, чтобы из Харькова опять выехали вернувшиеся жители. Но для этого обстрелы должны быть регулярными. И что это даст?Кстати, на днях прочитал об эксперимент Милгрэма. Очень интересно. Насколько люди готовы подчиняться авторитету.Цитата из Вики.Критика подтверждает, что психология пока что не наука. Много объяснений, но нет однозначного решения. ЛАД 2 Повідомлень: 27470 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5236 раз. Подякували: 4841 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1784178517861787 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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