Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать. .............Слабо верю в полезность поста. Честно говоря, не вижу что в этом видео можно обсуждать.



Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.

Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном. Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном.

Я написал, что Якименко можно смотреть на 1,75. Так и смотрел. Для ответа пользовался "Расшифровкой текста и повторно прослушивал отдельные места.

В том-то и дело, что фактов в этом видео нет вообще. Ни одного. Поэтому и пришлось разбирать так подробно. Из уважения к Вам не написал просто: "не вижу что в этом видео можно обсуждать".



Тепер по пунктам:

1) Ви не згодні, що демократи контролюють українських керманичів, може й не зовсім, але маємо факт, що перемога респів викликає паніку у нашої влади. З Трампа ліплять якогось монстра, мало не підручного путена, але ж таке вже було у 2016, навіть кацапи раділи як діти, і що, Трамп вів проросійську чи прокитайську політику? Україна щось втратила за його президентсва?

Я не могу быть "згоден чи не згоден" - у меня недостаточно информации. Но не вижу фактов, которые подтверждали бы полный контроль. Причём, контроль именно со стороны демократов. Безусловно, влияние США очень сильное, т.к. от них поступает основная помощь. Но именно США, а не демократов как партии. Завтра будут у власти респы, будет точно такое же влияние у них.

Как будет вести себя Трамп после прихода к власти неизвестно, но сегодняшние его высказывания энтузиазма не вызывают. Почитайте, что пишет rjkz.

В прошлое правление Трампа вопрос Украины так остро не стоял, США в него практически не лезли. Тогда это было более-менее нормально. Если они сегодня "перестанут лезть" в проблемы Украины, нам будет плохо.



2) ІМХО між поняттями "допомога" і "перемога" таки суттєва різниця. Для пересічних то звучить схоже, а от юристи чи відповідальні політики висловлюються дуже чітко. ...... Можна так "допомагати" хворому к лікарні, що він потихеньку загнеться(схоже на наш випадок), а можна задіяти методику(більш радикальну, складну та дорогу) з котрою він переможе хворобу.

Разница между понятиями есть и точность формулировок важна. Но она важна в договорах и др. обязывающих документах. Документ, о котором говорит Якименко, ни к чему не обязывающий, можно писать, что угодно.

Мне не нравится политика Байдена по отношению к Украине, неудовлетворительные поставки оружия, но не знаю, какую политику будет проводить Трамп. Этот документ ничего не определяет.



3) Чому респи мають "Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет"? Їм Україна понад усе? Вони хочуть тут і зараз вирішити ключове, щодо своїх виборців, питання південного кордону. Не вирішиться зараз то може не вирішиться ніколи-багато років демократи торпедують будь які кроки в тому напрямку. Можна ж поставити питання і по іншому: чому демократи, котрі так "турбуються" про Україну, не поступляться в питанні кордону?

Не верно.

Проблема у США (у Байдена) - принятие бюджета. Если бы проголосовали за помощь Украине и Израилю, это ничего бы не поменяло для США. Респы могли бы точно так же продолжать блокировать принятие бюджета, разблокировав только помощь Украине. Вопрос о границе - внутренний вопрос США, важный для них, вот и могли бы драться за бюджет США, вынеся помощь Украине за скобки - это очень небольшая часть бюджета. Так что для респов ничего бы не поменялось от принятия помощи Украине, а для демократов всё меняется - они должны согласиться на изменение своей внутренней политики ради помощи Украине.



4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.

Главное здесь - "ми свічку не тримали".

Можно придумать ещё кучу вариантов, но всё это чистая конспирология. То, что "сценарій вимушено змінився", по крайней мере отчасти заслуга Зеленского. Если бы 22.04 он удрал, события могли развиваться иначе.



Якименко? Я не є його послідовником або супротивником. Говорить щось цікаве-слухаю, несе якусь пургу-наприклад про Моніку чи релігії, прокручую або вимикаю.

В том=то и дело, что в видео Якименко фактов нет почти никогда, а если и попадаются, то забиваются и перекручиваются последующей пургой.



п.с. Пробачте, що вирізав більшу частину вашого поста, не хочеться забивати форум повторами наших "простирадл".

Праймериз в Нью-Гемпшире был последней надеждой для Хейли.

Его выиграл Трамп.

Таким образом, де факто, он становится кандидатом от республиканской партии.

Сразу после этого произошло 2 события.

Одно, еще не разбирался в деталях, что называется "слышал звон".

Второе - смотрел заявление Макконела в новостях.

1. Якобы Трамп заявил, что процесс переговоров по компромиссу границаVSпомощь Украине должен быть прекращен.

2. Митч Макконелл - лидер республиканцев в Сенате, верхней палате, который выступал за усиление помощи Украине, выступил с заявлением, что так как Трамп, фактически, стал кандидатом на пост Президента от республиканской партии, то помощь Украине теперь не в интересах республиканской партии. Праймериз в Нью-Гемпшире был последней надеждой для Хейли.Его выиграл Трамп.Таким образом, де факто, он становится кандидатом от республиканской партии.Сразу после этого произошло 2 события.Одно, еще не разбирался в деталях, что называется "слышал звон".Второе - смотрел заявление Макконела в новостях.1. Якобы Трамп заявил, что процесс переговоров по компромиссу границаVSпомощь Украине должен быть прекращен.2. Митч Макконелл - лидер республиканцев в Сенате, верхней палате, который выступал за усиление помощи Украине, выступил с заявлением, что так как Трамп, фактически, стал кандидатом на пост Президента от республиканской партии, то помощь Украине теперь не в интересах республиканской партии. rjkz

Не верно.

Проблема у США (у Байдена) - принятие бюджета. Если бы проголосовали за помощь Украине и Израилю, это ничего бы не поменяло для США. Респы могли бы точно так же продолжать блокировать принятие бюджета, разблокировав только помощь Украине. Вопрос о границе - внутренний вопрос США, важный для них, вот и могли бы драться за бюджет США, вынеся помощь Украине за скобки - это очень небольшая часть бюджета. Так что для респов ничего бы не поменялось от принятия помощи Украине, а для демократов всё меняется - они должны согласиться на изменение своей внутренней политики ради помощи Украине.



4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.

Главное здесь - "ми свічку не тримали".

Можно придумать ещё кучу вариантов, но всё это чистая конспирология. То, что "сценарій вимушено змінився", по крайней мере отчасти заслуга Зеленского. Если бы 22.04 он удрал, события могли развиваться иначе.

3) Я не сильно компетентний в тих американських розборках, але по-моєму такий варіант(який пропонуєте ви) нереальний.

Неможливо домовитись по Україні і не домовитись про бюджет. Українське питання - це якби частина бюджетного питання. Неможливо "вынести помощь Украине за скобки".



4)"свічку не тримали", але є непрямі докази.

а)Україна майже не отримувала ніякої воєнної допомоги перші 3 місяці війни. Чому так довго? Тому ж самому Ізраїлю видали допомогу через тиждень після початку конфлікту.

б)Чому до початку війни, але вже коли 100% знали що вона почнеться, Україні видали Стінгери і Джавеліни - тобто засоби партизанської війни. Очевидно тому що були впевнені що Україна не встоїть. І логічно було домовитися з путіним ще до війни що буде з Україною після її захоплення.



Про Зе:

Не розумію чому не-втеча Зе подається як якийсь подвиг? Той самий Сталін не втік з Москви в 1941 і ніхто чомусь з цього подвигу не робить. Хоча тоді в Москві була тотальна паніка і ситуація в Сталіна була набагато гірша ніж у Зе.

Ось що загрожувало Зе на початку війни? Він сидів в бункері, який я думаю з легкістю витримає і ядерний удар. Загрози захоплення Києва не було. У москалів тупо не хватало військ для захоплення Києва і Зе це прекрасно знав.

Зе нічого не загрожувало!

Повідомлень: 5156 З нами з: 11.11.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:35 ЛАД написав: katso написав: ЛАД написав: Единственное, что непонятно - цель этих обстрелов. Бывает всё-таки по понятным целям, но бывает просто так. Смысл? Единственное, что непонятно - цель этих обстрелов. Бывает всё-таки по понятным целям, но бывает просто так. Смысл?



Солдат делает вид что работает - приехало начальство начали хоботиться пулять, все при деле. А куда пуляем начальство до таких мелочей не снисходит. По крайней мере в Союзе армия была пронизана такой логикой, думаю тут то же. Солдат делает вид что работает - приехало начальство начали хоботиться пулять, все при деле. А куда пуляем начальство до таких мелочей не снисходит. По крайней мере в Союзе армия была пронизана такой логикой, думаю тут то же.

Не знаю, что значит "хоботиться", но, по-моему, объяснение так себе. В этот раз, вроде, кроме привычных С-300, прилетало и с самолётов.

Как и объяснение Шамана: "звичайний терор. навіщо терористи вбивають? щоб їх боялися."

Нацисты бомбили Лондон тоже, чтобы "их боялись". Но тогда это имел смысл - добиться сдачи Англии. Обстрелы Харькова к капитуляции Украины точно не приведут. Во-первых, не те масштабы обстрелов, во-вторых, где-нибудь во Львове это воспринимается совсем не так - слишком далеко.

Единственное. чего? можно добиться такими обстрелами, чтобы из Харькова опять выехали вернувшиеся жители. Но для этого обстрелы должны быть регулярными. И что это даст?



Кстати, на днях прочитал об эксперимент Милгрэма. Очень интересно. Насколько люди готовы подчиняться авторитету.

В своём эксперименте Милгрэм пытался прояснить вопрос: сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности? В нём была продемонстрирована неспособность испытуемых открыто противостоять «начальнику» (в данном случае исследователю, одетому в лабораторный халат), который приказывал им выполнять задание, несмотря на якобы сильные страдания, причиняемые другому участнику эксперимента (в реальности подсадному актёру). Результаты эксперимента показали, что необходимость повиновения авторитетам укоренилась в сознании людей настолько глубоко, что испытуемые продолжали выполнять указания, несмотря на моральные страдания и сильный внутренний конфликт. Впрочем, современные исследования подвергают критике результаты эксперимента Милгрэма.

Цитата из Вики.

у Раші є мета змусити України вести перемовини на поточних умовах. тому вони й роблять все що, можуть. можуть набагато менше, ніж Німеччина у 40х роках. але терор й ще раз терор - немає іншого пояснення. але це не вкладається у вашу картину світу - як це Раша й звичайний терорист. а так - Раша значно деградувала від часів срср.



з приводу експерименту - зря ви не описали, про що саме йде мова. якщо про те, що я знаю - то це класика - "ми просто виконували накази". й це просто зараз підтверджується тими звірствами, що роблять москалі. а взагалі висновок був, що на той час охорону в концтабір можна набрати на вулицях будь-якого міста. з того часу гуманізм трохи поширився у країнах розвиненого світу. в авторитарних країнах - можливо навіть гірше, у Раші так точно



4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.

Главное здесь - "ми свічку не тримали".

Можно придумать ещё кучу вариантов, но всё это чистая конспирология. То, что "сценарій вимушено змінився", по крайней мере отчасти заслуга Зеленского. Если бы 22.04 он удрал, события могли развиваться иначе.

...Главное здесь - "ми свічку не тримали".Можно придумать ещё кучу вариантов, но всё это чистая конспирология. То, что "сценарій вимушено змінився", по крайней мере отчасти заслуга Зеленского. Если бы 22.04 он удрал, события могли развиваться иначе.

...

4)"свічку не тримали", але є непрямі докази.

а)Україна майже не отримувала ніякої воєнної допомоги перші 3 місяці війни. Чому так довго? Тому ж самому Ізраїлю видали допомогу через тиждень після початку конфлікту.

б)Чому до початку війни, але вже коли 100% знали що вона почнеться, Україні видали Стінгери і Джавеліни - тобто засоби партизанської війни. Очевидно тому що були впевнені що Україна не встоїть. І логічно було домовитися з путіним ще до війни що буде з Україною після її захоплення.



Про Зе:

Не розумію чому не-втеча Зе подається як якийсь подвиг? Той самий Сталін не втік з Москви в 1941 і ніхто чомусь з цього подвигу не робить. Хоча тоді в Москві була тотальна паніка і ситуація в Сталіна була набагато гірша ніж у Зе.

Ось що загрожувало Зе на початку війни? Він сидів в бункері, який я думаю з легкістю витримає і ядерний удар. Загрози захоплення Києва не було. У москалів тупо не хватало військ для захоплення Києва і Зе це прекрасно знав.

Зе нічого не загрожувало!

Навіть припустимо найгірший варіант - Зе беруть в полон. І що? Путін його вб'є? Ні. Навіщо? Зе просто зречеться влади і поїде без проблем в США, наприклад, доживати старість. І так собі непогано доживати, я так думаю. ...4)"свічку не тримали", але є непрямі докази.а)Україна майже не отримувала ніякої воєнної допомоги перші 3 місяці війни. Чому так довго? Тому ж самому Ізраїлю видали допомогу через тиждень після початку конфлікту.б)Чому до початку війни, але вже коли 100% знали що вона почнеться, Україні видали Стінгери і Джавеліни - тобто. Очевидно тому що були впевнені що Україна не встоїть.Про Зе:Не розумію чому не-втеча Зе подається як якийсь подвиг? Той самий Сталін не втік з Москви в 1941 і ніхто чомусь з цього подвигу не робить. Хоча тоді в Москві була тотальна паніка і ситуація в Сталіна була набагато гірша ніж у Зе.Ось що загрожувало Зе на початку війни? Він сидів в бункері, який я думаю з легкістю витримає і ядерний удар. Загрози захоплення Києва не було. У москалів тупо не хватало військ для захоплення Києва і Зе це прекрасно знав.Зе нічого не загрожувало!Навіть припустимо найгірший варіант - Зе беруть в полон. І що? Путін його вб'є? Ні. Навіщо? Зе просто зречеться влади і поїде без проблем в США, наприклад, доживати старість. І так собі непогано доживати, я так думаю.

нема ніяких доказів. по Ізраілю - головне, є певні домовленості між США й Ізраілем. будуть такі ж між США та Україною - ситуація буде зовсім іншою.



оце ось домовитися - в історії вже є приклад домовленостей з Гітлером, розумні люди не повторюють помилок. й знаєте, чим відрізняються порядні люди від непорядних - порядні якщо когось пограбують, не приєднаються до грабунку. зараз знову почнеться стандартна бла-бла про реальну геополітику, але головне в ній - США намагається діяти по правилах, чому він й є гегемон. й ніколи країні, яка не виконує встановлені правила, не стане світовим лідером - ні Китай, ні умовна Раша (Раша якраз приклад як можна забрехатися)



якби Зеленський втік, то загальний психологічний рівень в країні був би зовсім інший. розкопали б якогось прихильника Раші в Києві, який визнав би законним напад Раші - й все могло скластися по-іншому. а ризики були, не треба ля-ля - Амін не дасть збрехати. нема ніяких доказів. по Ізраілю - головне, є певні домовленості між США й Ізраілем. будуть такі ж між США та Україною - ситуація буде зовсім іншою.оце ось домовитися - в історії вже є приклад домовленостей з Гітлером, розумні люди не повторюють помилок. й знаєте, чим відрізняються порядні люди від непорядних - порядні якщо когось пограбують, не приєднаються до грабунку. зараз знову почнеться стандартна бла-бла про реальну геополітику, але головне в ній - США намагається діяти по правилах, чому він й є гегемон. й ніколи країні, яка не виконує встановлені правила, не стане світовим лідером - ні Китай, ні умовна Раша (Раша якраз приклад як можна забрехатися)якби Зеленський втік, то загальний психологічний рівень в країні був би зовсім інший. розкопали б якогось прихильника Раші в Києві, який визнав би законним напад Раші - й все могло скластися по-іншому. а ризики були, не треба ля-ля - Амін не дасть збрехати. Shaman

А можна ознайомитись з тими "правилами"? Що за такі правила? А можна ознайомитись з тими "правилами"? Що за такі правила?

хочете втягнути мене у суперечку - а доведи? бо формально деякі речі дуже схожі, але у кожному випадку є нюанси, які дуже змінюють картину. й взагалі класичне - всі це роблять. ніт, не всі



спробуємо. ті правила, які виникли після другої світової війни. той же статут ООН та взагалі архітектура світової безпеки. ви мені почнете розповідати про Югославію? так коли почали бомбити сербів? після того, як вони вчинили геноцид мусульман. ось й нюанс - різанина в Сребрениці - це реальність. а геноцид російськомовних на Донбасі - брехня Раші.



а ось приклад навпаки - Асад формально голова Сірії. й на запрошення формально голови країни Раша спокійно вбивали сірійців - й формально з цим важко щось вдіяти. а те, що він диктатор. всі диктатори прикриваються національними інтересами, коли припікає. але реальне відношення до диктатора ми бачимо на прикладі Кадаффі.



ті ж вибори - всі диктатори прикриваються виборами, й формально важко довести, де вільні вибори, а де спектакль. хочу у більшості випадків це зрозуміло - але не всім, деякі починають клеїти дурня.



навіть не збираюся переконувати вас - коли починають ось звинувачувати США на рівному місці - це діагноз. але головне, не давати поширюватися цій дурні. в США багато недоліків, але не треба рівняти США та диктаторські країни - є дуже великий нюанс - так, авіаносні флоти США хочете втягнути мене у суперечку - а доведи? бо формально деякі речі дуже схожі, але у кожному випадку є нюанси, які дуже змінюють картину. й взагалі класичне - всі це роблять. ніт, не всіспробуємо. ті правила, які виникли після другої світової війни. той же статут ООН та взагалі архітектура світової безпеки. ви мені почнете розповідати про Югославію? так коли почали бомбити сербів? після того, як вони вчинили геноцид мусульман. ось й нюанс - різанина в Сребрениці - це реальність. а геноцид російськомовних на Донбасі - брехня Раші.а ось приклад навпаки - Асад формально голова Сірії. й на запрошення формально голови країни Раша спокійно вбивали сірійців - й формально з цим важко щось вдіяти. а те, що він диктатор. всі диктатори прикриваються національними інтересами, коли припікає. але реальне відношення до диктатора ми бачимо на прикладі Кадаффі.ті ж вибори - всі диктатори прикриваються виборами, й формально важко довести, де вільні вибори, а де спектакль. хочу у більшості випадків це зрозуміло - але не всім, деякі починають клеїти дурня.навіть не збираюся переконувати вас - коли починають ось звинувачувати США на рівному місці - це діагноз. але головне, не давати поширюватися цій дурні. в США багато недоліків, але не треба рівняти США та диктаторські країни - є дуже великий нюанс - так, авіаносні флоти США Shaman

News from Canada



Чесне слово, до події нижче майже не мав ніякого відношення.

Ми з Олександром зазвичай катаємося на лижах в 43 км від Анталії . В цьому році намає ще снігу...

Хоч висота 2 400 м над рівнем моря...

Ну Олександр дивиться, що снігу немає - та полетів з родиною в Канаду.

Він+жінка+син 10 років.

Взагалі працювали в Анталії тільки в сезон - вони музиканти: саксофон, труба, рояль. Джаз...

Музика...

Ну що ж: нехай спробують в Канаді.

Навіть цікаво...



Повідомлень: 9125 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3439 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 січ, 2024 00:22 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Майже по темі гілки, заробітчанство:



https://youtu.be/KfNG2h3A2TA?si=2aqDHge32NMjn1eE Майже по темі гілки, заробітчанство:

Черга як в воєнкомат в лютому 2022... Черга як в воєнкомат в лютому 2022...

Я у Львові під одним секондом постійно зранку проїжджаю, по середам, коли завозять нову колекцію одягу, точно така картина, тільки крутіше. 😎 Я у Львові під одним секондом постійно зранку проїжджаю, по середам, коли завозять нову колекцію одягу, точно така картина, тільки крутіше. 😎

News from Canada



Чесне слово, до події нижче майже не мав ніякого відношення.

Ми з Олександром зазвичай катаємося на лижах в 43 км від Анталії . В цьому році намає ще снігу...

Хоч висота 2 400 м над рівнем моря...

Ну Олександр дивиться, що снігу немає - та полетів з родиною в Канаду.

Він+жінка+син 10 років.

Взагалі працювали в Анталії тільки в сезон - вони музиканти: саксофон, труба, рояль. Джаз...

Музика...

Ну що ж: нехай спробують в Канаді.

Навіть цікаво...



Я хоч і підказував, де авіаквитки брати, але реально НЕ знав: полетять чи ні, та коли... News from CanadaЧесне слово, до події нижче майже не мав ніякого відношення.Ми з Олександром зазвичай катаємося на лижах в 43 км від Анталії . В цьому році намає ще снігу...Хоч висота 2 400 м над рівнем моря...Ну Олександр дивиться, що снігу немає - та полетів з родиною в Канаду.Він+жінка+син 10 років.Взагалі працювали в Анталії тільки в сезон - вони музиканти: саксофон, труба, рояль. Джаз...Музика...Ну що ж: нехай спробують в Канаді.Навіть цікаво...Я хоч і підказував, де авіаквитки брати, але реально НЕ знав: полетять чи ні, та коли...

Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.

Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном. Блін, ви так детально аналізуєте кожне слово, мене аж сумління гризе, що втягнув вас в це.Я подібні відео в ютубі продивляюся на підвищеній швидкості і не звертаю уваги на емоційну мішуру, мотивації, натяки и заклики авторів. Мене цікавлять тільки факти, котрі я не маю ні часу ні бажання вишукувати на просторох інтернету. Якщо сталося щось важливе-обов'язково хтось із 10-15 блохерів про це розповість. Така собі "політінформація" перед сном.

Я написал, что Якименко можно смотреть на 1,75. Так и смотрел. Для ответа пользовался "Расшифровкой текста и повторно прослушивал отдельные места.

В том-то и дело, что фактов в этом видео нет вообще. Ни одного. Поэтому и пришлось разбирать так подробно. Из уважения к Вам не написал просто: "не вижу что в этом видео можно обсуждать".



Тепер по пунктам:

1) Ви не згодні, що демократи контролюють українських керманичів, може й не зовсім, але маємо факт, що перемога респів викликає паніку у нашої влади. З Трампа ліплять якогось монстра, мало не підручного путена, але ж таке вже було у 2016, навіть кацапи раділи як діти, і що, Трамп вів проросійську чи прокитайську політику? Україна щось втратила за його президентсва?

Я не могу быть "згоден чи не згоден" - у меня недостаточно информации. Но не вижу фактов, которые подтверждали бы полный контроль. Причём, контроль именно со стороны демократов. Безусловно, влияние США очень сильное, т.к. от них поступает основная помощь. Но именно США, а не демократов как партии. Завтра будут у власти респы, будет точно такое же влияние у них.

Как будет вести себя Трамп после прихода к власти неизвестно, но сегодняшние его высказывания энтузиазма не вызывают. Почитайте, что пишет rjkz.

В прошлое правление Трампа вопрос Украины так остро не стоял, США в него практически не лезли. Тогда это было более-менее нормально. Если они сегодня "перестанут лезть" в проблемы Украины, нам будет плохо.



2) ІМХО між поняттями "допомога" і "перемога" таки суттєва різниця. Для пересічних то звучить схоже, а от юристи чи відповідальні політики висловлюються дуже чітко. ...... Можна так "допомагати" хворому к лікарні, що він потихеньку загнеться(схоже на наш випадок), а можна задіяти методику(більш радикальну, складну та дорогу) з котрою він переможе хворобу.

Разница между понятиями есть и точность формулировок важна. Но она важна в договорах и др. обязывающих документах. Документ, о котором говорит Якименко, ни к чему не обязывающий, можно писать, что угодно.

Мне не нравится политика Байдена по отношению к Украине, неудовлетворительные поставки оружия, но не знаю, какую политику будет проводить Трамп. Этот документ ничего не определяет.



3) Чому респи мають "Да проголосуйте Вы за эту помощь и торгуйтесь за бюджет"? Їм Україна понад усе? Вони хочуть тут і зараз вирішити ключове, щодо своїх виборців, питання південного кордону. Не вирішиться зараз то може не вирішиться ніколи-багато років демократи торпедують будь які кроки в тому напрямку. Можна ж поставити питання і по іншому: чому демократи, котрі так "турбуються" про Україну, не поступляться в питанні кордону?

Не верно.

Проблема у США (у Байдена) - принятие бюджета. Если бы проголосовали за помощь Украине и Израилю, это ничего бы не поменяло для США. Респы могли бы точно так же продолжать блокировать принятие бюджета, разблокировав только помощь Украине. Вопрос о границе - внутренний вопрос США, важный для них, вот и могли бы драться за бюджет США, вынеся помощь Украине за скобки - это очень небольшая часть бюджета. Так что для респов ничего бы не поменялось от принятия помощи Украине, а для демократов всё меняется - они должны согласиться на изменение своей внутренней политики ради помощи Украине.



4)Щодо домовленостей напередодні війни між Байденом і Путіном. Ясно що ми свічку не тримали, але такий висновок не протирічить логіці і подіям перших днів війни. Більше того, підозрюю, у в цих домовленостях була задіяна і третя людина... Ну а до того, що сценарій вимушено змінився, ні Байден ні Зеленський ніяким боком.

Главное здесь - "ми свічку не тримали".

Можно придумать ещё кучу вариантов, но всё это чистая конспирология. То, что "сценарій вимушено змінився", по крайней мере отчасти заслуга Зеленского. Если бы 22.04 он удрал, события могли развиваться иначе.



Якименко? Я не є його послідовником або супротивником. Говорить щось цікаве-слухаю, несе якусь пургу-наприклад про Моніку чи релігії, прокручую або вимикаю.

В том=то и дело, что в видео Якименко фактов нет почти никогда, а если и попадаются, то забиваются и перекручиваются последующей пургой.



п.с. Пробачте, що вирізав більшу частину вашого поста, не хочеться забивати форум повторами наших "простирадл".

Праймериз в Нью-Гемпшире был последней надеждой для Хейли.

Его выиграл Трамп.

Таким образом, де факто, он становится кандидатом от республиканской партии.

Сразу после этого произошло 2 события.

Одно, еще не разбирался в деталях, что называется "слышал звон".

Второе - смотрел заявление Макконела в новостях.

1. Якобы Трамп заявил, что процесс переговоров по компромиссу границаVSпомощь Украине должен быть прекращен.

2. Митч Макконелл - лидер республиканцев в Сенате, верхней палате, который выступал за усиление помощи Украине, выступил с заявлением, что так как Трамп, фактически, стал кандидатом на пост Президента от республиканской партии, то помощь Украине теперь не в интересах республиканской партии. Праймериз в Нью-Гемпшире был последней надеждой для Хейли.Его выиграл Трамп.Таким образом, де факто, он становится кандидатом от республиканской партии.Сразу после этого произошло 2 события.Одно, еще не разбирался в деталях, что называется "слышал звон".Второе - смотрел заявление Макконела в новостях.1. Якобы Трамп заявил, что процесс переговоров по компромиссу границаVSпомощь Украине должен быть прекращен.2. Митч Макконелл - лидер республиканцев в Сенате, верхней палате, который выступал за усиление помощи Украине, выступил с заявлением, что так как Трамп, фактически, стал кандидатом на пост Президента от республиканской партии, то помощь Украине теперь не в интересах республиканской партии.



На фоне того, что практически были достигнуты договоренности по стене и помощи Украине, все остановилось после слов Трампа:

