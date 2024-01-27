Жена пошла на курсы Инглиша при каледже (это уже третьи в НЙ).
По идее они должны подготовить до уровня достатточного для учебы в каледже.
Это первые платные курсы. В семестр 350 долларов (кажется плюс такс).
Учебник 60 долларов.
В группе "подавляющее большинство" -украинки, в основном по Ю4Ю.
Несколько человек из Грузии, Узбкистана и 1 с на раши.
Каледж слабенький, нам удобно, что рядом. Говорят, Инглиш как раз там нормально. Дает ассошиейтед дигри. Обучение по совершенно разным специальностям - и бухгалтера и айти и медсестры и паралигалы (типа помощника адвоката) и физиотерапевты и риелторы.
Каледж входит в CUNY (City University of NY).