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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1786178717881789
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 01:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Жена пошла на курсы Инглиша при каледже (это уже третьи в НЙ).
По идее они должны подготовить до уровня достатточного для учебы в каледже.
Это первые платные курсы. В семестр 350 долларов (кажется плюс такс).
Учебник 60 долларов.
В группе "подавляющее большинство" -украинки, в основном по Ю4Ю.
Несколько человек из Грузии, Узбкистана и 1 с на раши.
Каледж слабенький, нам удобно, что рядом. Говорят, Инглиш как раз там нормально. Дает ассошиейтед дигри. Обучение по совершенно разным специальностям - и бухгалтера и айти и медсестры и паралигалы (типа помощника адвоката) и физиотерапевты и риелторы.
Каледж входит в CUNY (City University of NY).
rjkz
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