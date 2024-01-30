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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 січ, 2024 20:02
Faceless написав: Hotab написав:
Якось не так воно все проходить. Підприємство подає списки, ті списки проходять всілякі міністерства (відповідні) , приходить (або не приходить ) погодження, і якась там бамажка про бронь на руки счасливчику. В ТЦК він не їде.
Відповідно на обліку ж він має бути. Щоб підприємство розуміло, куди про нього звертатись,
Ніби все-таки має мати оновлені дані. Та ж Дія-Сіті дозволяє бронювання, але обов'язково тре оновити дані в ТЦК
Не чув про бронювання через Дію Сіті, ну крім 2,5 людини з 180 000 ІТ-шників.
Врешті решт, Ейрмакс непроста людина, його міністерство може взагалі непризовне.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 20:10
BIGor написав:
Не чув про бронювання через Дію Сіті, ну крім 2,5 людини з 180 000 ІТ-шників.
В самій дія сіті людей небагато, на броню можуть розраховувати десь 40% з них, тож дійсно вибірка невелика. Але така процедура є і дехто таки користується
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Додано: Пон 29 січ, 2024 20:48
ЛАД написав:slonomag
уже написал, что в Испании принято
, чтобы жена работала.
А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие?
Что Вы имеете ввиду под "принято"?
Законом?
Моралью?
Раскладами?
В Афганистане принято камнями забрасывать женщин.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 20:53
airmax78 написав:
Ну а як підприємства отримують відстрочки для своїх працівників? Ті що, сотнями тисяч приходять у ТЦК та в чергу встають замість того щоб працювати?
Саме так. Нещодавно син сусіда, разом з колегами(все підприємство 18-60) проходив ВЛК.
Дали бронь на півроку поки що. Навіть водій швидкої, котрий мешкає на нашій вулиці, теж проходив ВЛК в ТЦК.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 21:10
США начинает борьбу с ФОПами. На примере автомобильных перевозок (первые 5 минут). Потом тоже есть несколько интересных и познавательных моментов.
Во всем мире одно и то же, вся жизнь - борьба законов с хитростью
На всякий случай, стоит пояснить, что ставки по обеим формам одинаковы, разница только в сроках оплаты и, возможно, легкости списания расходов.
Автор - совладелец транспортной компании.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 21:56
ЛАД написав:
И от возраста тоже.
Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.
Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 29 січ, 2024 23:01
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
И от возраста тоже.
Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.
Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...
Описали мою ситуацію
Був у мене вибір: 30, працьовита, кар'єристка, цілеспрямована або 20, але зовсім лінива, працювати не хоче і не вміє, цілей на більше ніж місяць взагалі нема, хоча характер мягкий, покладистий.
Вибрав другий варіант. Поживем, побачим)
П.с. А може і ми такими були в 20, але не помічали за собою? Адже пам'ятаємо, що про наше покоління також часто казали, що загублене
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Додано: Пон 29 січ, 2024 23:23
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
И от возраста тоже.
Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.
Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...
Описали мою ситуацію
Був у мене вибір: 30, працьовита, кар'єристка, цілеспрямована або 20, але зовсім лінива, працювати не хоче і не вміє, цілей на більше ніж місяць взагалі нема, хоча характер мягкий, покладистий.
Вибрав другий варіант. Поживем, побачим)
П.с. А може і ми такими були в 20, але не помічали за собою? Адже пам'ятаємо, що про наше покоління також часто казали, що загублене
Про кожне покоління так казали
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Faceless
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Додано: Вів 30 січ, 2024 00:26
rjkz написав: ЛАД написав:slonomag
уже написал, что в Испании принято
, чтобы жена работала.
А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие?
Что Вы имеете ввиду под "принято"?
Законом?
Моралью?
Раскладами?
В Афганистане принято камнями забрасывать женщин.
Естественно, не законами.
Не знаю, назовём это обычаями, хотя тоже не точно.
Кажем так - насколько это обычно, привычно, общепринято.Faceless
В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 00:29
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
И от возраста тоже.
Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.
Можливо тут професійна деформація кола спілкування
. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...
Всё верно. И изменения отражают прогрессирование процесса.
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