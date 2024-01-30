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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1807180818091810>
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 20:02

  Faceless написав:
  Hotab написав:Якось не так воно все проходить. Підприємство подає списки, ті списки проходять всілякі міністерства (відповідні) , приходить (або не приходить ) погодження, і якась там бамажка про бронь на руки счасливчику. В ТЦК він не їде.
Відповідно на обліку ж він має бути. Щоб підприємство розуміло, куди про нього звертатись,

Ніби все-таки має мати оновлені дані. Та ж Дія-Сіті дозволяє бронювання, але обов'язково тре оновити дані в ТЦК

Не чув про бронювання через Дію Сіті, ну крім 2,5 людини з 180 000 ІТ-шників.
Врешті решт, Ейрмакс непроста людина, його міністерство може взагалі непризовне.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 20:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Не чув про бронювання через Дію Сіті, ну крім 2,5 людини з 180 000 ІТ-шників.

В самій дія сіті людей небагато, на броню можуть розраховувати десь 40% з них, тож дійсно вибірка невелика. Але така процедура є і дехто таки користується
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 20:48

  ЛАД написав:slonomag уже написал, что в Испании принято, чтобы жена работала.
А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие?


Что Вы имеете ввиду под "принято"?
Законом?
Моралью?
Раскладами?
В Афганистане принято камнями забрасывать женщин.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 20:53

  airmax78 написав:Ну а як підприємства отримують відстрочки для своїх працівників? Ті що, сотнями тисяч приходять у ТЦК та в чергу встають замість того щоб працювати?


Саме так. Нещодавно син сусіда, разом з колегами(все підприємство 18-60) проходив ВЛК.
Дали бронь на півроку поки що. Навіть водій швидкої, котрий мешкає на нашій вулиці, теж проходив ВЛК в ТЦК.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 21:10

США начинает борьбу с ФОПами. На примере автомобильных перевозок (первые 5 минут). Потом тоже есть несколько интересных и познавательных моментов.


Во всем мире одно и то же, вся жизнь - борьба законов с хитростью :)

На всякий случай, стоит пояснить, что ставки по обеим формам одинаковы, разница только в сроках оплаты и, возможно, легкости списания расходов.

Автор - совладелец транспортной компании.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 21:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:И от возраста тоже.
Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.

Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:01

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И от возраста тоже.
Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.

Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...

Описали мою ситуацію :D Був у мене вибір: 30, працьовита, кар'єристка, цілеспрямована або 20, але зовсім лінива, працювати не хоче і не вміє, цілей на більше ніж місяць взагалі нема, хоча характер мягкий, покладистий.
Вибрав другий варіант. Поживем, побачим)
П.с. А може і ми такими були в 20, але не помічали за собою? Адже пам'ятаємо, що про наше покоління також часто казали, що загублене
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:23

Re: Еміграція, заробітчанство

The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И от возраста тоже.
Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.

Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...

Описали мою ситуацію :D Був у мене вибір: 30, працьовита, кар'єристка, цілеспрямована або 20, але зовсім лінива, працювати не хоче і не вміє, цілей на більше ніж місяць взагалі нема, хоча характер мягкий, покладистий.
Вибрав другий варіант. Поживем, побачим)
П.с. А може і ми такими були в 20, але не помічали за собою? Адже пам'ятаємо, що про наше покоління також часто казали, що загублене
Про кожне покоління так казали :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 00:26

  rjkz написав:
  ЛАД написав:slonomag уже написал, что в Испании принято, чтобы жена работала.
А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие?


Что Вы имеете ввиду под "принято"?
Законом?
Моралью?
Раскладами?
В Афганистане принято камнями забрасывать женщин.

Естественно, не законами.
Не знаю, назовём это обычаями, хотя тоже не точно.
Кажем так - насколько это обычно, привычно, общепринято.

Faceless
В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 00:29

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:И от возраста тоже.
Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.

Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...

Всё верно. И изменения отражают прогрессирование процесса.
ЛАД
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