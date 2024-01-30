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#<1 ... 1807180818091810> Додано: Пон 29 січ, 2024 20:02 Faceless написав: Hotab написав: Якось не так воно все проходить. Підприємство подає списки, ті списки проходять всілякі міністерства (відповідні) , приходить (або не приходить ) погодження, і якась там бамажка про бронь на руки счасливчику. В ТЦК він не їде.

Відповідно на обліку ж він має бути. Щоб підприємство розуміло, куди про нього звертатись, Якось не так воно все проходить. Підприємство подає списки, ті списки проходять всілякі міністерства (відповідні) , приходить (або не приходить ) погодження, і якась там бамажка про бронь на руки счасливчику. В ТЦК він не їде.Відповідно на обліку ж він має бути. Щоб підприємство розуміло, куди про нього звертатись,

Ніби все-таки має мати оновлені дані. Та ж Дія-Сіті дозволяє бронювання, але обов'язково тре оновити дані в ТЦК Ніби все-таки має мати оновлені дані. Та ж Дія-Сіті дозволяє бронювання, але обов'язково тре оновити дані в ТЦК

Не чув про бронювання через Дію Сіті, ну крім 2,5 людини з 180 000 ІТ-шників.

Врешті решт, Ейрмакс непроста людина, його міністерство може взагалі непризовне. Не чув про бронювання через Дію Сіті, ну крім 2,5 людини з 180 000 ІТ-шників.Врешті решт, Ейрмакс непроста людина, його міністерство може взагалі непризовне. BIGor

Повідомлень: 8555 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1293 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2024 20:10 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Не чув про бронювання через Дію Сіті, ну крім 2,5 людини з 180 000 ІТ-шників. Не чув про бронювання через Дію Сіті, ну крім 2,5 людини з 180 000 ІТ-шників.

В самій дія сіті людей небагато, на броню можуть розраховувати десь 40% з них, тож дійсно вибірка невелика. Але така процедура є і дехто таки користується В самій дія сіті людей небагато, на броню можуть розраховувати десь 40% з них, тож дійсно вибірка невелика. Але така процедура є і дехто таки користується Faceless

Модератор Повідомлень: 34514 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7939 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2024 20:48 ЛАД написав: slonomag уже написал, что в Испании принято, чтобы жена работала.

А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие? уже написал, что в Испании, чтобы жена работала.А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие?



Что Вы имеете ввиду под "принято"?

Законом?

Моралью?

Раскладами?

В Афганистане принято камнями забрасывать женщин. Что Вы имеете ввиду под "принято"?Законом?Моралью?Раскладами?В Афганистане принято камнями забрасывать женщин. rjkz

Повідомлень: 16138 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8178 раз. Подякували: 5064 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2024 20:53 airmax78 написав: Ну а як підприємства отримують відстрочки для своїх працівників? Ті що, сотнями тисяч приходять у ТЦК та в чергу встають замість того щоб працювати? Ну а як підприємства отримують відстрочки для своїх працівників? Ті що, сотнями тисяч приходять у ТЦК та в чергу встають замість того щоб працювати?



Саме так. Нещодавно син сусіда, разом з колегами(все підприємство 18-60) проходив ВЛК.

Дали бронь на півроку поки що. Навіть водій швидкої, котрий мешкає на нашій вулиці, теж проходив ВЛК в ТЦК. Саме так. Нещодавно син сусіда, разом з колегами(все підприємство 18-60) проходив ВЛК.Дали бронь на півроку поки що. Навіть водій швидкої, котрий мешкає на нашій вулиці, теж проходив ВЛК в ТЦК. drevlyanin Повідомлень: 1634 З нами з: 01.04.20 Подякував: 509 раз. Подякували: 518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2024 21:10





Во всем мире одно и то же, вся жизнь - борьба законов с хитростью



На всякий случай, стоит пояснить, что ставки по обеим формам одинаковы, разница только в сроках оплаты и, возможно, легкости списания расходов.



Автор - совладелец транспортной компании. США начинает борьбу с ФОПами. На примере автомобильных перевозок (первые 5 минут). Потом тоже есть несколько интересных и познавательных моментов.Во всем мире одно и то же, вся жизнь - борьба законов с хитростьюНа всякий случай, стоит пояснить, что ставки по обеим формам одинаковы, разница только в сроках оплаты и, возможно, легкости списания расходов.Автор - совладелец транспортной компании. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7344 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6335 раз. Подякували: 20947 раз. Профіль 126 72 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2024 21:56 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: И от возраста тоже.

Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше. И от возраста тоже.Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.

Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі... Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2230 З нами з: 29.07.22 Подякував: 386 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2024 23:01 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: И от возраста тоже.

Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше. И от возраста тоже.Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.

Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі... Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...

Описали мою ситуацію Був у мене вибір: 30, працьовита, кар'єристка, цілеспрямована або 20, але зовсім лінива, працювати не хоче і не вміє, цілей на більше ніж місяць взагалі нема, хоча характер мягкий, покладистий.

Вибрав другий варіант. Поживем, побачим)

П.с. А може і ми такими були в 20, але не помічали за собою? Адже пам'ятаємо, що про наше покоління також часто казали, що загублене Описали мою ситуаціюБув у мене вибір: 30, працьовита, кар'єристка, цілеспрямована або 20, але зовсім лінива, працювати не хоче і не вміє, цілей на більше ніж місяць взагалі нема, хоча характер мягкий, покладистий.Вибрав другий варіант. Поживем, побачим)П.с. А може і ми такими були в 20, але не помічали за собою? Адже пам'ятаємо, що про наше покоління також часто казали, що загублене The_Rebel

Повідомлень: 163 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2024 23:23 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: И от возраста тоже.

Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше. И от возраста тоже.Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.

Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі... Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...

Описали мою ситуацію Був у мене вибір: 30, працьовита, кар'єристка, цілеспрямована або 20, але зовсім лінива, працювати не хоче і не вміє, цілей на більше ніж місяць взагалі нема, хоча характер мягкий, покладистий.

Вибрав другий варіант. Поживем, побачим)

П.с. А може і ми такими були в 20, але не помічали за собою? Адже пам'ятаємо, що про наше покоління також часто казали, що загублене Описали мою ситуаціюБув у мене вибір: 30, працьовита, кар'єристка, цілеспрямована або 20, але зовсім лінива, працювати не хоче і не вміє, цілей на більше ніж місяць взагалі нема, хоча характер мягкий, покладистий.Вибрав другий варіант. Поживем, побачим)П.с. А може і ми такими були в 20, але не помічали за собою? Адже пам'ятаємо, що про наше покоління також часто казали, що загублене Про кожне покоління так казали Про кожне покоління так казали Faceless

Модератор Повідомлень: 34514 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7939 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 00:26 rjkz написав: ЛАД написав: slonomag уже написал, что в Испании принято, чтобы жена работала.

А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие? уже написал, что в Испании, чтобы жена работала.А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие?



Что Вы имеете ввиду под "принято"?

Законом?

Моралью?

Раскладами?

В Афганистане принято камнями забрасывать женщин. Что Вы имеете ввиду под "принято"?Законом?Моралью?Раскладами?В Афганистане принято камнями забрасывать женщин.

Естественно, не законами.

Не знаю, назовём это обычаями, хотя тоже не точно.

Кажем так - насколько это обычно, привычно, общепринято.



Faceless

В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически. Естественно, не законами.Не знаю, назовём это обычаями, хотя тоже не точно.Кажем так - насколько это обычно, привычно, общепринято.В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически. ЛАД 2 Повідомлень: 27572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5239 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 00:29 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: И от возраста тоже.

Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше. И от возраста тоже.Но перелом, пожалуй пораньше, чем 98-2000. На мой взгляд, как минимум, лет на 10 раньше. Но, скорее, ещё больше.

Можливо тут професійна деформація кола спілкування. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі... Можливо тут. В мене ж в основному оточення - жінки з вищою освітою в точних науках. От ще коли починав то перших студенток, яким вже зараз 26-30 дуже часто зустрічаю то в банку, то в ІТ компанії, а от 20-25 поголовно повиходили заміж за ІТ-шників і сидять вдома, зустріти їх хіба в спортзалі...

Всё верно. И изменения отражают прогрессирование процесса. Всё верно. И изменения отражают прогрессирование процесса. ЛАД 2 Повідомлень: 27572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5239 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1807180818091810> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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