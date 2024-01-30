RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1807180818091810
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 03:17

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:slonomag уже написал, что в Испании принято, чтобы жена работала.
А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие?


Что Вы имеете ввиду под "принято"?
Законом?
Моралью?
Раскладами?
В Афганистане принято камнями забрасывать женщин.

Естественно, не законами.
Не знаю, назовём это обычаями, хотя тоже не точно.
Кажем так - насколько это обычно, привычно, общепринято.

Faceless
В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.


Понятно.
Думаю, я сейчас дам ответ касательно США на основании одной семьи, которых можно назвать американцами.
Он - адвокат, работает на НЙС, сити джаб. Родители привезли его школьником из Одессы лет 30 назад. Сколько зарабатывает - понятия не имею, но адвокаты даже на сити хорошо зарабатывают.
Она - медсестра по работе с проблемными детками. Возможно тоже ситиджаб. Это около 80 долларов в час. Примерно 30 лет назад ее родители привезли из Киева с Левобережки.
Уверен, что и на ее и на его зп они вполне спокойно могли-бы жить не ограничивая особо себя. 3бдрм аппартмент выплачен в значительной степени, а покупался лет 15 назад по совсем другим ценам. Сейчас минимум 500 куе стоит.
Дома разговаривают на американском, даже когда ругаются.
Во первых, женская независимость подразумевает финансовую независимость, во вторых у них типа соревнования - кто больше зарабатывает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16138
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8178 раз.
Подякували: 5064 раз.
 
Профіль
3
3
3
  #<1 ... 1807180818091810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4886)
30.01.2024 03:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.