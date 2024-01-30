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#<1 ... 1807180818091810 Додано: Вів 30 січ, 2024 03:17 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: slonomag уже написал, что в Испании принято, чтобы жена работала.

А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие? уже написал, что в Испании, чтобы жена работала.А как в Польше, США, Австрии, Чехии? Где ещё живут присутствующие?



Что Вы имеете ввиду под "принято"?

Законом?

Моралью?

Раскладами?

В Афганистане принято камнями забрасывать женщин. Что Вы имеете ввиду под "принято"?Законом?Моралью?Раскладами?В Афганистане принято камнями забрасывать женщин.

Естественно, не законами.

Не знаю, назовём это обычаями, хотя тоже не точно.

Кажем так - насколько это обычно, привычно, общепринято.



Faceless

В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически. Естественно, не законами.Не знаю, назовём это обычаями, хотя тоже не точно.Кажем так - насколько это обычно, привычно, общепринято.В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.



Понятно.

Думаю, я сейчас дам ответ касательно США на основании одной семьи, которых можно назвать американцами.

Он - адвокат, работает на НЙС, сити джаб. Родители привезли его школьником из Одессы лет 30 назад. Сколько зарабатывает - понятия не имею, но адвокаты даже на сити хорошо зарабатывают.

Она - медсестра по работе с проблемными детками. Возможно тоже ситиджаб. Это около 80 долларов в час. Примерно 30 лет назад ее родители привезли из Киева с Левобережки.

Уверен, что и на ее и на его зп они вполне спокойно могли-бы жить не ограничивая особо себя. 3бдрм аппартмент выплачен в значительной степени, а покупался лет 15 назад по совсем другим ценам. Сейчас минимум 500 куе стоит.

Дома разговаривают на американском, даже когда ругаются.

Во первых, женская независимость подразумевает финансовую независимость, во вторых у них типа соревнования - кто больше зарабатывает. Понятно.Думаю, я сейчас дам ответ касательно США на основании одной семьи, которых можно назвать американцами.Он - адвокат, работает на НЙС, сити джаб. Родители привезли его школьником из Одессы лет 30 назад. Сколько зарабатывает - понятия не имею, но адвокаты даже на сити хорошо зарабатывают.Она - медсестра по работе с проблемными детками. Возможно тоже ситиджаб. Это около 80 долларов в час. Примерно 30 лет назад ее родители привезли из Киева с Левобережки.Уверен, что и на ее и на его зп они вполне спокойно могли-бы жить не ограничивая особо себя. 3бдрм аппартмент выплачен в значительной степени, а покупался лет 15 назад по совсем другим ценам. Сейчас минимум 500 куе стоит.Дома разговаривают на американском, даже когда ругаются.Во первых, женская независимость подразумевает финансовую независимость, во вторых у них типа соревнования - кто больше зарабатывает. rjkz

Повідомлень: 16138 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8178 раз. Подякували: 5064 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1807180818091810 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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