ЛАД написав:
Естественно, не законами.
Не знаю, назовём это обычаями, хотя тоже не точно.
Кажем так - насколько это обычно, привычно, общепринято.
Faceless
В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.
Понятно.
Думаю, я сейчас дам ответ касательно США на основании одной семьи, которых можно назвать американцами.
Он - адвокат, работает на НЙС, сити джаб. Родители привезли его школьником из Одессы лет 30 назад. Сколько зарабатывает - понятия не имею, но адвокаты даже на сити хорошо зарабатывают.
Она - медсестра по работе с проблемными детками. Возможно тоже ситиджаб. Это около 80 долларов в час. Примерно 30 лет назад ее родители привезли из Киева с Левобережки.
Уверен, что и на ее и на его зп они вполне спокойно могли-бы жить не ограничивая особо себя. 3бдрм аппартмент выплачен в значительной степени, а покупался лет 15 назад по совсем другим ценам. Сейчас минимум 500 куе стоит.
Дома разговаривают на американском, даже когда ругаются.
Во первых, женская независимость подразумевает финансовую независимость, во вторых у них типа соревнования - кто больше зарабатывает.