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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1807180818091810
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 09:34

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:Faceless
В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.

Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку :)
Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.
Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.
Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.
Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:09

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.

Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку :)
Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.
Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.
Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.
Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.

Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:люди стали більше заробляти, ніж при совку
Звісно, заробітчани завжди заробляли більше, зараз нас мільйони, а за совка їх були одиниці. Згадую розповіді діда, про те, як його відправили в армії проявляти фотографії в Європі і ЗП там була 1000 радянських рублів, а потім приїхав в Грузію і там за таку ж роботу ЗП 200 рублів.
По сучасних реаліях це десь еквівалент 3000$ і 600$.
Хоча тоді було внутрішнє заробітчанство "на півночі", "на буряках", ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:16

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Поки учасники форуму розмірковують, чи виганяти батогом жінку на роботу, мої приятелі - нормальна звичайна родина - зараз в Торонто.
Ну майже в Торонто: дали готель Four Point в 30 км від міста
43°36'05.5"N 79°45'20.2"W

Взяли авто на прокат, за 2 тижня 800 CAD.
Депозит 400 CAD.
Чоловік+жінка+син 10 років.
Роздивляються, нюхають, мацають:
«Все не плохо, еда и тряпки дешевые, услуги- дорогие. Все несколько по другому. Но зато все уверенно, твердо и прочно.»

Спробують знайти роботу. Обидва - музиканти.
Якщо не знайдуть - повернуться. Вже багато років мешкають в Анталії.

Саме сьогодні почнуть пакувати валізи мої родичі: чоловік+жінка+ двоє синів 9 та 11 років.
Це племінниця моєї жінки.
Вчора отримали паспорт з вклеєною візою на старшого сина- чекали дуже довго.
Чоловік племінниці - іноземець. 40 років. Змішана родина.
Чекали візи цілий рік. Аж втомилися…
Настрій - рішучий. Буде інформація з «перших рук»…
Точно не знаю, але здається будуть мати «подушку безпеки» орієнтовно в 40 000$.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:33

  Bolt написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.

Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку :)
Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.
Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.
Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.
Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.

Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏

І заробляти почали більше, і "розподіл" став просто інший, і став куди більше залежати від кваліфікації, ініціативності, підприємливості
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:45

akurt Ваши знайомим заходить Канада. А в мене ще одна знайома родина там пожила 2 місяці і поїхала з дикими матюками в Германію. Основні претензії все ті ж: житло в пристойному районі коштує від 5 тис.$, і ніде такі гроші заробити...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:18

Re: Еміграція, заробітчанство

У мене з роботи, 6 жінок-колег, після вторгнення працюємо з дому:
1) заміжня, діти, 30+, спочатку виїхала сама, потім повернулася на рік, потім виїхали сім'єю в Іспанію, вже звільнилася;
2) заміжня, діти, близько 40, не виїздила надовго, працює у нас, в чоловіка тут хороша робота також
3) розведена, двоє дітей, 40+, виїхала зразу в Чехію, вже знайшла там роботу, у нас звільнилася недавно
4) незаміжня, 30+, виїхала зразу в Англію (на 1,5 роки), недавно повернулася, живе в Києві, продовжує працювати у нас
5) незаміжня, близько 30, короткий виїзд у Чехію (2 місяці), повернулася, продовжує працювати у нас
6) незаміжня, близько 30, виїхала зразу в Німеччину, продовжує працювати у нас, планує Канаду
Ітого, в Україні 3-, 3+. Але це у всіх була робота тут
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:33

  rjkz написав:
  ЛАД написав:.........
Понятно.
Думаю, я сейчас дам ответ касательно США на основании одной семьи, которых можно назвать американцами.
Он - адвокат, работает на НЙС, сити джаб. Родители привезли его школьником из Одессы лет 30 назад. Сколько зарабатывает - понятия не имею, но адвокаты даже на сити хорошо зарабатывают.
Она - медсестра по работе с проблемными детками. Возможно тоже ситиджаб. Это около 80 долларов в час. Примерно 30 лет назад ее родители привезли из Киева с Левобережки.
Уверен, что и на ее и на его зп они вполне спокойно могли-бы жить не ограничивая особо себя. 3бдрм аппартмент выплачен в значительной степени, а покупался лет 15 назад по совсем другим ценам. Сейчас минимум 500 куе стоит.
Дома разговаривают на американском, даже когда ругаются.
Во первых, женская независимость подразумевает финансовую независимость, во вторых у них типа соревнования - кто больше зарабатывает.

Пример хороший.
Но тут возможен вариант Дюрі-бачі: "Можливо тут професійна деформація кола спілкування".
Вы привели в пример семью, как понимаю, принадлежащую к верхнему среднему классу и к "интеллигенции". Насколько это характерно для общества в целом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:43

ЛАД Як варіант дивитися статистку, що в більшості немусульманських країн жінки працюють
https://www.qualtrics.com/blog/countrie ... workforce/
Дюрі-бачі
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