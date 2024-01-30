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#<1 ... 1807180818091810 Додано: Вів 30 січ, 2024 09:34 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless

В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.

Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку

Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.

Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.

Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.

Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють. Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совкуНу, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють. Faceless

Модератор Повідомлень: 34516 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7940 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 10:09 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless

В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.

Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку

Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.

Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.

Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.

Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють. Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совкуНу, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.

Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏 Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏 Bolt Повідомлень: 2735 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 10:23 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: люди стали більше заробляти, ніж при совку люди стали більше заробляти, ніж при совку Звісно, заробітчани завжди заробляли більше, зараз нас мільйони, а за совка їх були одиниці. Згадую розповіді діда, про те, як його відправили в армії проявляти фотографії в Європі і ЗП там була 1000 радянських рублів, а потім приїхав в Грузію і там за таку ж роботу ЗП 200 рублів.

По сучасних реаліях це десь еквівалент 3000$ і 600$.

Хоча тоді було внутрішнє заробітчанство "на півночі", "на буряках", ... Звісно, заробітчани завжди заробляли більше, зараз нас мільйони, а за совка їх були одиниці. Згадую розповіді діда, про те, як його відправили в армії проявляти фотографії в Європі і ЗП там була 1000 радянських рублів, а потім приїхав в Грузію і там за таку ж роботу ЗП 200 рублів.По сучасних реаліях це десь еквівалент 3000$ і 600$.Хоча тоді було внутрішнє заробітчанство "на півночі", "на буряках", ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2235 З нами з: 29.07.22 Подякував: 388 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 12:16 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Поки учасники форуму розмірковують, чи виганяти батогом жінку на роботу, мої приятелі - нормальна звичайна родина - зараз в Торонто.

Ну майже в Торонто: дали готель Four Point в 30 км від міста

43°36'05.5"N 79°45'20.2"W



Взяли авто на прокат, за 2 тижня 800 CAD.

Депозит 400 CAD.

Чоловік+жінка+син 10 років.

Роздивляються, нюхають, мацають:

«Все не плохо, еда и тряпки дешевые, услуги- дорогие. Все несколько по другому. Но зато все уверенно, твердо и прочно.»



Спробують знайти роботу. Обидва - музиканти.

Якщо не знайдуть - повернуться. Вже багато років мешкають в Анталії.



Саме сьогодні почнуть пакувати валізи мої родичі: чоловік+жінка+ двоє синів 9 та 11 років.

Це племінниця моєї жінки.

Вчора отримали паспорт з вклеєною візою на старшого сина- чекали дуже довго.

Чоловік племінниці - іноземець. 40 років. Змішана родина.

Чекали візи цілий рік. Аж втомилися…

Настрій - рішучий. Буде інформація з «перших рук»…

Точно не знаю, але здається будуть мати «подушку безпеки» орієнтовно в 40 000$. akurt

Повідомлень: 9139 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1211 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 13:33 Bolt написав: Faceless написав: ЛАД написав: Faceless

В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.

Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку

Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.

Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.

Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.

Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють. Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совкуНу, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.

Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏 Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏

І заробляти почали більше, і "розподіл" став просто інший, і став куди більше залежати від кваліфікації, ініціативності, підприємливості І заробляти почали більше, і "розподіл" став просто інший, і став куди більше залежати від кваліфікації, ініціативності, підприємливості Faceless

Модератор Повідомлень: 34516 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1429 раз. Подякували: 7940 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 13:45 akurt Ваши знайомим заходить Канада. А в мене ще одна знайома родина там пожила 2 місяці і поїхала з дикими матюками в Германію. Основні претензії все ті ж: житло в пристойному районі коштує від 5 тис.$, і ніде такі гроші заробити... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2235 З нами з: 29.07.22 Подякував: 388 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство У мене з роботи, 6 жінок-колег, після вторгнення працюємо з дому:

1) заміжня, діти, 30+, спочатку виїхала сама, потім повернулася на рік, потім виїхали сім'єю в Іспанію, вже звільнилася;

2) заміжня, діти, близько 40, не виїздила надовго, працює у нас, в чоловіка тут хороша робота також

3) розведена, двоє дітей, 40+, виїхала зразу в Чехію, вже знайшла там роботу, у нас звільнилася недавно

4) незаміжня, 30+, виїхала зразу в Англію (на 1,5 роки), недавно повернулася, живе в Києві, продовжує працювати у нас

5) незаміжня, близько 30, короткий виїзд у Чехію (2 місяці), повернулася, продовжує працювати у нас

6) незаміжня, близько 30, виїхала зразу в Німеччину, продовжує працювати у нас, планує Канаду

Ітого, в Україні 3-, 3+. Але це у всіх була робота тут The_Rebel

Повідомлень: 164 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 14:33 rjkz написав: ЛАД написав: .........

Понятно.

Думаю, я сейчас дам ответ касательно США на основании одной семьи, которых можно назвать американцами.

Он - адвокат, работает на НЙС, сити джаб. Родители привезли его школьником из Одессы лет 30 назад. Сколько зарабатывает - понятия не имею, но адвокаты даже на сити хорошо зарабатывают.

Она - медсестра по работе с проблемными детками. Возможно тоже ситиджаб. Это около 80 долларов в час. Примерно 30 лет назад ее родители привезли из Киева с Левобережки.

Уверен, что и на ее и на его зп они вполне спокойно могли-бы жить не ограничивая особо себя. 3бдрм аппартмент выплачен в значительной степени, а покупался лет 15 назад по совсем другим ценам. Сейчас минимум 500 куе стоит.

Дома разговаривают на американском, даже когда ругаются.

Во первых, женская независимость подразумевает финансовую независимость, во вторых у них типа соревнования - кто больше зарабатывает. .........Понятно.Думаю, я сейчас дам ответ касательно США на основании одной семьи, которых можно назвать американцами.Он - адвокат, работает на НЙС, сити джаб. Родители привезли его школьником из Одессы лет 30 назад. Сколько зарабатывает - понятия не имею, но адвокаты даже на сити хорошо зарабатывают.Она - медсестра по работе с проблемными детками. Возможно тоже ситиджаб. Это около 80 долларов в час. Примерно 30 лет назад ее родители привезли из Киева с Левобережки.Уверен, что и на ее и на его зп они вполне спокойно могли-бы жить не ограничивая особо себя. 3бдрм аппартмент выплачен в значительной степени, а покупался лет 15 назад по совсем другим ценам. Сейчас минимум 500 куе стоит.Дома разговаривают на американском, даже когда ругаются.Во первых, женская независимость подразумевает финансовую независимость, во вторых у них типа соревнования - кто больше зарабатывает.

Пример хороший.

Но тут возможен вариант Дюрі-бачі: "Можливо тут професійна деформація кола спілкування".

Вы привели в пример семью, как понимаю, принадлежащую к верхнему среднему классу и к "интеллигенции". Насколько это характерно для общества в целом? Пример хороший.Но тут возможен вариант: "Можливо тут професійна деформація кола спілкування".Вы привели в пример семью, как понимаю, принадлежащую к верхнему среднему классу и к "интеллигенции". Насколько это характерно для общества в целом? ЛАД 2 Повідомлень: 27568 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5240 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 14:43 ЛАД Як варіант дивитися статистку, що в більшості немусульманських країн жінки працюють

https://www.qualtrics.com/blog/countrie ... workforce/ Як варіант дивитися статистку, що в більшості немусульманських країн жінки працюють Дюрі-бачі

Повідомлень: 2235 З нами з: 29.07.22 Подякував: 388 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1807180818091810 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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