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ЛАД написав:Faceless В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.
Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив. Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія. Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними. Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.
ЛАД написав:Faceless В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.
Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив. Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія. Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними. Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.
Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏
Faceless написав:люди стали більше заробляти, ніж при совку
Звісно, заробітчани завжди заробляли більше, зараз нас мільйони, а за совка їх були одиниці. Згадую розповіді діда, про те, як його відправили в армії проявляти фотографії в Європі і ЗП там була 1000 радянських рублів, а потім приїхав в Грузію і там за таку ж роботу ЗП 200 рублів. По сучасних реаліях це десь еквівалент 3000$ і 600$. Хоча тоді було внутрішнє заробітчанство "на півночі", "на буряках", ...
Поки учасники форуму розмірковують, чи виганяти батогом жінку на роботу, мої приятелі - нормальна звичайна родина - зараз в Торонто. Ну майже в Торонто: дали готель Four Point в 30 км від міста 43°36'05.5"N 79°45'20.2"W
Взяли авто на прокат, за 2 тижня 800 CAD. Депозит 400 CAD. Чоловік+жінка+син 10 років. Роздивляються, нюхають, мацають: «Все не плохо, еда и тряпки дешевые, услуги- дорогие. Все несколько по другому. Но зато все уверенно, твердо и прочно.»
Спробують знайти роботу. Обидва - музиканти. Якщо не знайдуть - повернуться. Вже багато років мешкають в Анталії.
Саме сьогодні почнуть пакувати валізи мої родичі: чоловік+жінка+ двоє синів 9 та 11 років. Це племінниця моєї жінки. Вчора отримали паспорт з вклеєною візою на старшого сина- чекали дуже довго. Чоловік племінниці - іноземець. 40 років. Змішана родина. Чекали візи цілий рік. Аж втомилися… Настрій - рішучий. Буде інформація з «перших рук»… Точно не знаю, але здається будуть мати «подушку безпеки» орієнтовно в 40 000$.
ЛАД написав:Faceless В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.
Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив. Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія. Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними. Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.
Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏
І заробляти почали більше, і "розподіл" став просто інший, і став куди більше залежати від кваліфікації, ініціативності, підприємливості
akurt Ваши знайомим заходить Канада. А в мене ще одна знайома родина там пожила 2 місяці і поїхала з дикими матюками в Германію. Основні претензії все ті ж: житло в пристойному районі коштує від 5 тис.$, і ніде такі гроші заробити...
У мене з роботи, 6 жінок-колег, після вторгнення працюємо з дому: 1) заміжня, діти, 30+, спочатку виїхала сама, потім повернулася на рік, потім виїхали сім'єю в Іспанію, вже звільнилася; 2) заміжня, діти, близько 40, не виїздила надовго, працює у нас, в чоловіка тут хороша робота також 3) розведена, двоє дітей, 40+, виїхала зразу в Чехію, вже знайшла там роботу, у нас звільнилася недавно 4) незаміжня, 30+, виїхала зразу в Англію (на 1,5 роки), недавно повернулася, живе в Києві, продовжує працювати у нас 5) незаміжня, близько 30, короткий виїзд у Чехію (2 місяці), повернулася, продовжує працювати у нас 6) незаміжня, близько 30, виїхала зразу в Німеччину, продовжує працювати у нас, планує Канаду Ітого, в Україні 3-, 3+. Але це у всіх була робота тут
ЛАД написав:......... Понятно. Думаю, я сейчас дам ответ касательно США на основании одной семьи, которых можно назвать американцами. Он - адвокат, работает на НЙС, сити джаб. Родители привезли его школьником из Одессы лет 30 назад. Сколько зарабатывает - понятия не имею, но адвокаты даже на сити хорошо зарабатывают. Она - медсестра по работе с проблемными детками. Возможно тоже ситиджаб. Это около 80 долларов в час. Примерно 30 лет назад ее родители привезли из Киева с Левобережки. Уверен, что и на ее и на его зп они вполне спокойно могли-бы жить не ограничивая особо себя. 3бдрм аппартмент выплачен в значительной степени, а покупался лет 15 назад по совсем другим ценам. Сейчас минимум 500 куе стоит. Дома разговаривают на американском, даже когда ругаются. Во первых, женская независимость подразумевает финансовую независимость, во вторых у них типа соревнования - кто больше зарабатывает.
Пример хороший. Но тут возможен вариант Дюрі-бачі: "Можливо тут професійна деформація кола спілкування". Вы привели в пример семью, как понимаю, принадлежащую к верхнему среднему классу и к "интеллигенции". Насколько это характерно для общества в целом?