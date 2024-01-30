RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1809181018111812
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 20:48

Очень правильное замечание.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9144
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3447 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 20:48

Re: Еміграція, заробітчанство

Ща появится Вишня и скажет, что это все неправда:
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... azhdanstva
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16142
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8179 раз.
Подякували: 5064 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:27

  ЛАД написав:В советские времена это было не так распространено

В советское время стаття за тунеядство была.
Даже проститутки где то работали.
А зарабатывали в свободное от официальной работы время.
UA
 
Повідомлень: 7877
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 2176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:18

  rjkz написав:Пока Болт не отметился

Каким боком я к эмиграции в великую Америку?!
Bolt
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 00:08

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.

Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку :)
Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.
Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.
Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.
Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.

Насчёт "більше заробляти" Bolt Вам сразу ответил.
Насчёт идеологической поддержки не буду развивать спор, но Вы ошибаетесь. "Можливість заробляти краще" обычной женщине не особо помогает. Беременность, роды, уход за детьми, больничные на детей... В результате и сегодня женщины практически во всех странах зарабатывают заметно меньше мужчин даже на одинаковых работах. Такая статистика есть и широко известна. Можете сравнить количество женщин и мужчин глав корпораций, политиков. Разница очевидна. То, что Вы описали это результат не государственной идеологии, а борьбы женщин за свои права. В Союзе это была именно идеология.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5240 раз.
Подякували: 4843 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 00:26

  Faceless написав:
  Bolt написав:...............
Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку :)
Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.
........

Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏

І заробляти почали більше, і "розподіл" став просто інший, і став куди більше залежати від кваліфікації, ініціативності, підприємливості[/quote]
"розподіл" и в Союзе зависел от всего перечисленного. Просто это не давало настолько разительного различия в зарплатах, как сегодня в Украине.
Ну так, slonomag привёл пример, что зарплата программиста в Испании примерно равна двум зарплатам кассира магазина. Всего-то. Думаю, аналогичные примеры можно привести и в других европейских странах. Совсем, как у нас. :)

P.s. Насчёт "заробляти почали більше" не стал спорить, просто выделил Ваши же слова.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5240 раз.
Подякували: 4843 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 00:35

У меня сегодня Джек пот. Поехал забирать 2 моника к чуваку. Тут сосед его выходит мол ещё один монитор есть и ящик плат разных ненужных. Короче забрал. Дома высыпал и слегка прикуел. По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум. Там один позолочений разъём в скупе 760 грн только стоит.
Пы. Сы .Погнал в ночной за Джемисоном. 💪
Бывает же фарт в этом мире.
Пы. Сы 2 А вот с работой мне по жизни почему-то не везёт.
Bolt
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 09.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 00:52

  UA написав:
  ЛАД написав:В советские времена это было не так распространено

В советское время стаття за тунеядство была.
Даже проститутки где то работали.
А зарабатывали в свободное от официальной работы время.

Статью практически перестали использовать задолго до развала Союза.
К домохозяйкам её вообще никогда не применяли.
Но разговор был совсем не об этом. "не так распространено" относилось к тому, что меньше было желаний найти мужа, при котором можно не работать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5240 раз.
Подякували: 4843 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 01:37

  Дюрі-бачі написав:ЛАД Як варіант дивитися статистку, що в більшості немусульманських країн жінки працюють
https://www.qualtrics.com/blog/countrie ... workforce/

Цифры интересные.
Но тут такое. На первом месте по занятости женщин Армения, по гендерному неравенству в оплате она на 89-м месте из 146 стран.
О Японии читал, что молодые девушки, как правило, работают, но после замужества часто уходят с работы.
У нас знаю многих работающих женщин, которые с удовольствием при возможности не работали бы. Или ходили на работу только ради общения.
Вообще, 2 МВ сыграла большую роль в привлечении женщин на работу. Практически все европейские страны и США были вынуждены сделать это, т.к. большие массы мужчин были призваны в армию. После войны многие так и остались работать.
И многие страны взяли на вооружение опыт экономического принуждения. Это легко - надо платить мужчинам поменьше, чтобы женщины должны были работать для обеспечения приемлемого уровня жизни семьи. И добились немалых успехов в этом.
Посмотрите голливудские фильмы. Последние десятилетия типична семья с "независимой" работающей женщиной. Раньше типичная "счастливая американская семья"- муж работает, жена домохозяйка с 3-4 детьми.
Отсюда и то, о чём Вы раньше написали: "чим більш самостійна жінка - тим нижчий коефіцієнт народжуваності". Естественно, для большей самостоятельности и независимости женщина должна работать, а не рожать и заниматься детьми. Нанять няньку, домработницу и пр., чтобы совмещать работу с домашними делами, далеко не у всех хватает финансовых возможностей.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27572
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5240 раз.
Подякували: 4843 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 1809181018111812
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.