Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1809181018111812 Додано: Вів 30 січ, 2024 20:48 Очень правильное замечание. akurt

Повідомлень: 9144 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1211 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 20:48 Re: Еміграція, заробітчанство

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... azhdanstva Ща появится Вишня и скажет, что это все неправда: rjkz

Повідомлень: 16142 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5064 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 22:27 ЛАД написав: В советские времена это было не так распространено В советские времена это было не так распространено

В советское время стаття за тунеядство была.

Даже проститутки где то работали.

А зарабатывали в свободное от официальной работы время. В советское время стаття за тунеядство была.Даже проститутки где то работали.А зарабатывали в свободное от официальной работы время. UA Повідомлень: 7877 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1779 раз. Подякували: 2176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 23:18 rjkz написав: Пока Болт не отметился

Пока Болт не отметился

Каким боком я к эмиграции в великую Америку?! Каким боком я к эмиграции в великую Америку?! Bolt Повідомлень: 2737 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 00:08 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless

В независимой Украине таких "содержанок" или домохозяек стало больше. И я объяснил, почему в советские времена их было меньше - меньше было хорошо зарабатывающих мужчин + работа женщин поддерживалась идеологически.

Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку

Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.

Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.

Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.

Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють. Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совкуНу, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.Але. Невисокий рівень доходів якраз більше корелює з сильнішою дискримінацією жінок. Більшість непрацюючих жінок - домогосподарки, а утриманки - дуже незначна категорія.Можливість заробляти краще дає в першу чергу і жінкам більше можливостей бути незалежними.Щодо ідеології. Порівняно з совком зараз куди більш розповсюджена самостійнісь, незалежність (в першу чергу фінансова) і більша рівноправність жінок. Тож з "ідеологічної" точки зору знов таки все в підтримку жінок, що працюють.

Насчёт "більше заробляти" Bolt Вам сразу ответил.

Насчёт идеологической поддержки не буду развивать спор, но Вы ошибаетесь. "Можливість заробляти краще" обычной женщине не особо помогает. Беременность, роды, уход за детьми, больничные на детей... В результате и сегодня женщины практически во всех странах зарабатывают заметно меньше мужчин даже на одинаковых работах. Такая статистика есть и широко известна. Можете сравнить количество женщин и мужчин глав корпораций, политиков. Разница очевидна. То, что Вы описали это результат не государственной идеологии, а борьбы женщин за свои права. В Союзе это была именно идеология. Насчёт "більше заробляти"Вам сразу ответил.Насчёт идеологической поддержки не буду развивать спор, но Вы ошибаетесь. "Можливість заробляти краще"женщине не особо помогает. Беременность, роды, уход за детьми, больничные на детей... В результате и сегодня женщины практически во всех странах зарабатывают заметно меньше мужчин даже на одинаковых работах. Такая статистика есть и широко известна. Можете сравнить количество женщин и мужчин глав корпораций, политиков. Разница очевидна. То, что Вы описали это результат не государственной идеологии, а борьбы женщин за свои права. В Союзе это была именно идеология. ЛАД 2 Повідомлень: 27572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5240 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 00:26 Faceless написав: Bolt написав: ...............

Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совку

Ну, більше чи менше - це суто ваша і моя суб'єктивна думка. Ніде подібних досліджень не бачив.

........ ...............Цікаво було від вас почути підтвердження, що люди стали більше заробляти, ніж при совкуНу,. Ніде подібних досліджень не бачив.........

Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏 Не те, щоби почали більше заробляти ніж при совку, просто той заробіток більш нерівномврно розподіляється. 😏

І заробляти почали більше, і "розподіл" став просто інший, і став куди більше залежати від кваліфікації, ініціативності, підприємливості[/quote]

"розподіл" и в Союзе зависел от всего перечисленного. Просто это не давало настолько разительного различия в зарплатах, как сегодня в Украине.

Ну так, slonomag привёл пример, что зарплата программиста в Испании примерно равна двум зарплатам кассира магазина. Всего-то. Думаю, аналогичные примеры можно привести и в других европейских странах. Совсем, как у нас.



P.s. Насчёт "заробляти почали більше" не стал спорить, просто выделил Ваши же слова. , і "розподіл" став просто інший, і став куди більше залежати від кваліфікації, ініціативності, підприємливості[/quote]"розподіл" и в Союзе зависел от всего перечисленного. Просто это не давало настолько разительного различия в зарплатах, как сегодня в Украине.Ну так,привёл пример, что зарплата программиста в Испании примерно равназарплатам кассира магазина. Всего-то. Думаю, аналогичные примеры можно привести и в других европейских странах. Совсем, как у нас.P.s. Насчёт "заробляти почали більше" не стал спорить, просто выделил Ваши же слова. ЛАД 2 Повідомлень: 27572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5240 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 00:35 У меня сегодня Джек пот. Поехал забирать 2 моника к чуваку. Тут сосед его выходит мол ещё один монитор есть и ящик плат разных ненужных. Короче забрал. Дома высыпал и слегка прикуел. По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум. Там один позолочений разъём в скупе 760 грн только стоит.

Пы. Сы .Погнал в ночной за Джемисоном. 💪

Бывает же фарт в этом мире.

Пы. Сы 2 А вот с работой мне по жизни почему-то не везёт. Bolt Повідомлень: 2737 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 00:52 UA написав: ЛАД написав: В советские времена это было не так распространено В советские времена это было не так распространено

В советское время стаття за тунеядство была.

Даже проститутки где то работали.

А зарабатывали в свободное от официальной работы время. В советское время стаття за тунеядство была.Даже проститутки где то работали.А зарабатывали в свободное от официальной работы время.

Статью практически перестали использовать задолго до развала Союза.

К домохозяйкам её вообще никогда не применяли.

Но разговор был совсем не об этом. "не так распространено" относилось к тому, что меньше было желаний найти мужа, при котором можно не работать. Статью практически перестали использовать задолго до развала Союза.К домохозяйкам её вообще никогда не применяли.Но разговор был совсем не об этом. "не так распространено" относилось к тому, что меньше было желаний найти мужа, при котором можно не работать. ЛАД 2 Повідомлень: 27572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5240 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 01:37 Дюрі-бачі написав: ЛАД Як варіант дивитися статистку, що в більшості немусульманських країн жінки працюють

https://www.qualtrics.com/blog/countrie ... workforce/ Як варіант дивитися статистку, що в більшості немусульманських країн жінки працюють

Цифры интересные.

Но тут такое. На первом месте по занятости женщин Армения, по гендерному неравенству в оплате она на 89-м месте из 146 стран.

О Японии читал, что молодые девушки, как правило, работают, но после замужества часто уходят с работы.

У нас знаю многих работающих женщин, которые с удовольствием при возможности не работали бы. Или ходили на работу только ради общения.

Вообще, 2 МВ сыграла большую роль в привлечении женщин на работу. Практически все европейские страны и США были вынуждены сделать это, т.к. большие массы мужчин были призваны в армию. После войны многие так и остались работать.

И многие страны взяли на вооружение опыт экономического принуждения. Это легко - надо платить мужчинам поменьше, чтобы женщины должны были работать для обеспечения приемлемого уровня жизни семьи. И добились немалых успехов в этом.

Посмотрите голливудские фильмы. Последние десятилетия типична семья с "независимой" работающей женщиной. Раньше типичная "счастливая американская семья"- муж работает, жена домохозяйка с 3-4 детьми.

Отсюда и то, о чём Вы раньше написали: "чим більш самостійна жінка - тим нижчий коефіцієнт народжуваності". Естественно, для большей самостоятельности и независимости женщина должна работать, а не рожать и заниматься детьми. Нанять няньку, домработницу и пр., чтобы совмещать работу с домашними делами, далеко не у всех хватает финансовых возможностей. Цифры интересные.Но тут такое. На первом месте по занятости женщин Армения, по гендерному неравенству в оплате она на 89-м месте из 146 стран.О Японии читал, что молодые девушки, как правило, работают, но после замужества часто уходят с работы.У нас знаю многих работающих женщин, которые с удовольствием при возможности не работали бы. Или ходили на работу только ради общения.Вообще, 2 МВ сыграла большую роль в привлечении женщин на работу. Практически все европейские страны и США былисделать это, т.к. большие массы мужчин были призваны в армию. После войны многие так и остались работать.И многие страны взяли на вооружение опыт экономического принуждения. Это легко - надо платить мужчинам поменьше, чтобы женщины должны были работать для обеспечения приемлемого уровня жизни семьи. И добились немалых успехов в этом.Посмотрите голливудские фильмы. Последние десятилетия типична семья с "независимой" работающей женщиной. Раньше типичная "счастливая американская семья"- муж работает, жена домохозяйка с 3-4 детьми.Отсюда и то, о чём Вы раньше написали: "". Естественно, для большей самостоятельности и независимости женщина должна работать, а не рожать и заниматься детьми. Нанять няньку, домработницу и пр., чтобы совмещать работу с домашними делами, далеко не у всех хватает финансовых возможностей. ЛАД 2 Повідомлень: 27572 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5240 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1809181018111812 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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