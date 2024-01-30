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Додано: Вів 30 січ, 2024 20:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Ща появится Вишня и скажет, что это все неправда:
Додано: Вів 30 січ, 2024 22:27
Додано: Вів 30 січ, 2024 23:18
Додано: Сер 31 січ, 2024 00:08
Насчёт "більше заробляти" Bolt Вам сразу ответил.
Насчёт идеологической поддержки не буду развивать спор, но Вы ошибаетесь. "Можливість заробляти краще" обычной женщине не особо помогает. Беременность, роды, уход за детьми, больничные на детей... В результате и сегодня женщины практически во всех странах зарабатывают заметно меньше мужчин даже на одинаковых работах. Такая статистика есть и широко известна. Можете сравнить количество женщин и мужчин глав корпораций, политиков. Разница очевидна. То, что Вы описали это результат не государственной идеологии, а борьбы женщин за свои права. В Союзе это была именно идеология.
Додано: Сер 31 січ, 2024 00:26
І заробляти почали більше, і "розподіл" став просто інший, і став куди більше залежати від кваліфікації, ініціативності, підприємливості[/quote]
"розподіл" и в Союзе зависел от всего перечисленного. Просто это не давало настолько разительного различия в зарплатах, как сегодня в Украине.
Ну так, slonomag привёл пример, что зарплата программиста в Испании примерно равна двум зарплатам кассира магазина. Всего-то. Думаю, аналогичные примеры можно привести и в других европейских странах. Совсем, как у нас.
P.s. Насчёт "заробляти почали більше" не стал спорить, просто выделил Ваши же слова.
Додано: Сер 31 січ, 2024 00:35
У меня сегодня Джек пот. Поехал забирать 2 моника к чуваку. Тут сосед его выходит мол ещё один монитор есть и ящик плат разных ненужных. Короче забрал. Дома высыпал и слегка прикуел. По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум. Там один позолочений разъём в скупе 760 грн только стоит.
Пы. Сы .Погнал в ночной за Джемисоном. 💪
Бывает же фарт в этом мире.
Пы. Сы 2 А вот с работой мне по жизни почему-то не везёт.
Додано: Сер 31 січ, 2024 00:52
Статью практически перестали использовать задолго до развала Союза.
К домохозяйкам её вообще никогда не применяли.
Но разговор был совсем не об этом. "не так распространено" относилось к тому, что меньше было желаний найти мужа, при котором можно не работать.
Додано: Сер 31 січ, 2024 01:37
Цифры интересные.
Но тут такое. На первом месте по занятости женщин Армения, по гендерному неравенству в оплате она на 89-м месте из 146 стран.
О Японии читал, что молодые девушки, как правило, работают, но после замужества часто уходят с работы.
У нас знаю многих работающих женщин, которые с удовольствием при возможности не работали бы. Или ходили на работу только ради общения.
Вообще, 2 МВ сыграла большую роль в привлечении женщин на работу. Практически все европейские страны и США были вынуждены сделать это, т.к. большие массы мужчин были призваны в армию. После войны многие так и остались работать.
И многие страны взяли на вооружение опыт экономического принуждения. Это легко - надо платить мужчинам поменьше, чтобы женщины должны были работать для обеспечения приемлемого уровня жизни семьи. И добились немалых успехов в этом.
Посмотрите голливудские фильмы. Последние десятилетия типична семья с "независимой" работающей женщиной. Раньше типичная "счастливая американская семья"- муж работает, жена домохозяйка с 3-4 детьми.
Отсюда и то, о чём Вы раньше написали: "чим більш самостійна жінка - тим нижчий коефіцієнт народжуваності". Естественно, для большей самостоятельности и независимости женщина должна работать, а не рожать и заниматься детьми. Нанять няньку, домработницу и пр., чтобы совмещать работу с домашними делами, далеко не у всех хватает финансовых возможностей.
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