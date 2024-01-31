Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1810181118121813 Додано: Сер 31 січ, 2024 06:18 rjkz написав: Bolt написав: У меня сегодня Джек пот. Поехал забирать 2 моника к чуваку. Тут сосед его выходит мол ещё один монитор есть и ящик плат разных ненужных. Короче забрал. Дома высыпал и слегка прикуел. По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум. Там один позолочений разъём в скупе 760 грн только стоит.

Пы. Сы .Погнал в ночной за Джемисоном. 💪

Бывает же фарт в этом мире.

Пы. Сы 2 А вот с работой мне по жизни почему-то не везёт. У меня сегодня Джек пот. Поехал забирать 2 моника к чуваку. Тут сосед его выходит мол ещё один монитор есть и ящик плат разных ненужных. Короче забрал. Дома высыпал и слегка прикуел. По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум. Там один позолочений разъём в скупе 760 грн только стоит.Пы. Сы .Погнал в ночной за Джемисоном. 💪Бывает же фарт в этом мире.Пы. Сы 2 А вот с работой мне по жизни почему-то не везёт.



PS2 На работе иногда надо работать.



У нас в билдинге огромный металлический шкаф для электроники.

С год назад вызвали специальную службу чтобы вывезли содержимое - ноутбуки, компьютеры, принтеры, телевизоры, мониторы, видеомагнитофоны, сд-проигрыватели, двд-проигрыватели, проигрыватели граммпластинок, приемники и еще куча всего другого. Это то, что нельзя выкидывать просто так.

Микроволновки, пылесосы, кофемашины и тп можно. Сосед недавно 55 дюймовый рабочий телек в шкаф вынес, новый купил. PS2 На работе иногда надо работать.У нас в билдинге огромный металлический шкаф для электроники.С год назад вызвали специальную службу чтобы вывезли содержимое - ноутбуки, компьютеры, принтеры, телевизоры, мониторы, видеомагнитофоны, сд-проигрыватели, двд-проигрыватели, проигрыватели граммпластинок, приемники и еще куча всего другого. Это то, что нельзя выкидывать просто так.Микроволновки, пылесосы, кофемашины и тп можно. Сосед недавно 55 дюймовый рабочий телек в шкаф вынес, новый купил.

Чем современные техника, тем меньше с неё возьмёшь. Чем современные техника, тем меньше с неё возьмёшь. Bolt Повідомлень: 2743 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 07:14 Bolt написав: с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит), с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит), и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет. и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет. vitaliiangel

Повідомлень: 21953 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2365 раз. Подякували: 3332 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 08:18 Bolt ,



По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум.





Права в Польщі для сина десь 30-40 к грн? Права в Польщі для сина десь 30-40 к грн? Hotab Повідомлень: 10863 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2147 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 08:43 vitaliiangel написав: Bolt написав: с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит), с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит), и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет. и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.

Он ребёнок.

Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать. Он ребёнок.Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать. Bolt Повідомлень: 2743 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 08:45 Hotab написав: Bolt ,



По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум.





Права в Польщі для сина десь 30-40 к грн? Права в Польщі для сина десь 30-40 к грн?

kurs na prawo jazdy – 3000 do 4500 zł, egzamin praktyczny – 200 zł, egzamin teoretyczny – 50 zł. kurs na prawo jazdy – 3000 do 4500 zł, egzamin praktyczny – 200 zł, egzamin teoretyczny – 50 zł. Bolt Повідомлень: 2743 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 09:09 Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав: с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит), с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит), и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет. и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.

Он ребёнок.

Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать. Он ребёнок.Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.

Раніше в 16років рєбьонок хєрачив в інше місто в ПТУ чи технікум, а в 18 в армію чи на завод - а тут водити за ручку, піпець Раніше в 16років рєбьонок хєрачив в інше місто в ПТУ чи технікум, а в 18 в армію чи на завод - а тут водити за ручку, піпець cherchiltank

Повідомлень: 1110 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 09:09 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно… Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно…

Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.

Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу. Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2238 З нами з: 29.07.22 Подякував: 388 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 09:17 cherchiltank написав: Bolt написав: vitaliiangel написав: Он ребёнок.

Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать. Он ребёнок.Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.

Раніше в 16років рєбьонок хєрачив в інше місто в ПТУ чи технікум, а в 18 в армію чи на завод - а тут водити за ручку, піпець Раніше в 16років рєбьонок хєрачив в інше місто в ПТУ чи технікум, а в 18 в армію чи на завод - а тут водити за ручку, піпець

Такі реалії сьогодення. 😟Раніше батьків звиздували на девяту на роботу, і до вечора ти їх не бачив. Викручуйся, як хочеш. А зараз...

Ну і компи внесли своє вирішальне слово... Такі реалії сьогодення. 😟Раніше батьків звиздували на девяту на роботу, і до вечора ти їх не бачив. Викручуйся, як хочеш. А зараз...Ну і компи внесли своє вирішальне слово... Bolt Повідомлень: 2743 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 09:50 Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав: с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит), с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит), и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет. и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.

Он ребёнок.

Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать. Он ребёнок.Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.

У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5) і поїхалі в Польшу, повчилась рік, сказала, що англомовні програми в Польщі погані. Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили. Так що по різному буває. Мій товариш відправив малого 16 р на Мальту зі своєю матірʼю. Той втік в Україну, бо хоче воювати (друг кадровий, три контузії, його в штаб, а він на нуль втікає). До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність. У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5) і поїхалі в Польшу, повчилась рік, сказала, що англомовні програми в Польщі погані. Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили. Так що по різному буває. Мій товариш відправив малого 16 р на Мальту зі своєю матірʼю. Той втік в Україну, бо хоче воювати (друг кадровий, три контузії, його в штаб, а він на нуль втікає). До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність. gonchik74

Повідомлень: 580 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 09:54 gonchik74 написав: Bolt написав: vitaliiangel написав: Он ребёнок.

Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать. Он ребёнок.Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.

У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5) і поїхалі в Польшу, повчилась рік, сказала, що англомовні програми в Польщі погані. Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили. Так що по різному буває. Мій товариш відправив малого 16 р на Мальту зі своєю матірʼю. Той втік в Україну, бо хоче воювати (друг кадровий, три контузії, його в штаб, а він на нуль втікає). До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність. У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5) і поїхалі в Польшу, повчилась рік, сказала, що англомовні програми в Польщі погані. Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили. Так що по різному буває. Мій товариш відправив малого 16 р на Мальту зі своєю матірʼю. Той втік в Україну, бо хоче воювати (друг кадровий, три контузії, його в штаб, а він на нуль втікає). До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність.

Якщо дитину все і так задовільняє, то ХЗ як то зробити. 🤷‍♂️ Якщо дитину все і так задовільняє, то ХЗ як то зробити. 🤷‍♂️ Bolt Повідомлень: 2743 З нами з: 09.11.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1810181118121813 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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