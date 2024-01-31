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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 січ, 2024 06:18
rjkz написав: Bolt написав:
У меня сегодня Джек пот. Поехал забирать 2 моника к чуваку. Тут сосед его выходит мол ещё один монитор есть и ящик плат разных ненужных. Короче забрал. Дома высыпал и слегка прикуел. По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум. Там один позолочений разъём в скупе 760 грн только стоит.
Пы. Сы .Погнал в ночной за Джемисоном. 💪
Бывает же фарт в этом мире.
Пы. Сы 2 А вот с работой мне по жизни почему-то не везёт.
PS2 На работе иногда надо работать.
У нас в билдинге огромный металлический шкаф для электроники.
С год назад вызвали специальную службу чтобы вывезли содержимое - ноутбуки, компьютеры, принтеры, телевизоры, мониторы, видеомагнитофоны, сд-проигрыватели, двд-проигрыватели, проигрыватели граммпластинок, приемники и еще куча всего другого. Это то, что нельзя выкидывать просто так.
Микроволновки, пылесосы, кофемашины и тп можно. Сосед недавно 55 дюймовый рабочий телек в шкаф вынес, новый купил.
Чем современные техника, тем меньше с неё возьмёшь.
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Bolt
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Додано: Сер 31 січ, 2024 07:14
Bolt написав:
с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит),
и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:18
Bolt
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По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум.
Права в Польщі для сина десь 30-40 к грн?
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Hotab
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:43
vitaliiangel написав: Bolt написав:
с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит),
и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.
Он ребёнок.
Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.
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Bolt
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Додано: Сер 31 січ, 2024 08:45
Hotab написав:Bolt
,
По моим скромным подсчётам косарей 7 как минимум.
Права в Польщі для сина десь 30-40 к грн?
kurs na prawo jazdy – 3000 do 4500 zł, egzamin praktyczny – 200 zł, egzamin teoretyczny – 50 zł.
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Bolt
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:09
Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав:
с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит),
и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.
Он ребёнок.
Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.
Раніше в 16років рєбьонок хєрачив в інше місто в ПТУ чи технікум, а в 18 в армію чи на завод - а тут водити за ручку, піпець
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cherchiltank
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:09
akurt написав:
Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно…
Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.
Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:17
cherchiltank написав: Bolt написав: vitaliiangel написав:
Он ребёнок.
Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.
Раніше в 16років рєбьонок хєрачив в інше місто в ПТУ чи технікум, а в 18 в армію чи на завод - а тут водити за ручку, піпець
Такі реалії сьогодення. 😟Раніше батьків звиздували на девяту на роботу, і до вечора ти їх не бачив. Викручуйся, як хочеш. А зараз...
Ну і компи внесли своє вирішальне слово...
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Bolt
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:50
Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав:
с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит),
и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.
Он ребёнок.
Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.
У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5) і поїхалі в Польшу, повчилась рік, сказала, що англомовні програми в Польщі погані. Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили. Так що по різному буває. Мій товариш відправив малого 16 р на Мальту зі своєю матірʼю. Той втік в Україну, бо хоче воювати (друг кадровий, три контузії, його в штаб, а він на нуль втікає). До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність.
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gonchik74
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Додано: Сер 31 січ, 2024 09:54
gonchik74 написав: Bolt написав: vitaliiangel написав:
Он ребёнок.
Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.
У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5) і поїхалі в Польшу, повчилась рік, сказала, що англомовні програми в Польщі погані. Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили. Так що по різному буває. Мій товариш відправив малого 16 р на Мальту зі своєю матірʼю. Той втік в Україну, бо хоче воювати (друг кадровий, три контузії, його в штаб, а він на нуль втікає). До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність.
Якщо дитину все і так задовільняє, то ХЗ як то зробити. 🤷♂️
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Bolt
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