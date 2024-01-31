Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1811181218131814 Додано: Сер 31 січ, 2024 15:20 Re: Еміграція, заробітчанство

до 2021 года через мексиканскую границу практически не было мигрантов из нелатиноамериканских стран, а теперь дверь открыта для всех

Зачем Польша не понимаю до 2021 года через мексиканскую границу практически не было мигрантов из нелатиноамериканских стран, а теперь дверь открыта для всехЗачем Польша не понимаю nekefer

Повідомлень: 875 З нами з: 24.10.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 15:47 Цитати з повідомлень вище:

«…понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.»

«Он ребёнок. Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать»



«У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5)…Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили.»

«До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність.»



Для прикладу, реально серед моїх родичів і це на тему «17 років»:

- 31 травня 2014 - випускний вечір в школі;

- наступний день: поїзд на Київ;

- з Києва (валізи залишили у приятелів) - літак на Туреччину - треба ж відпочити після школи;

- з Туреччини літак на Київ - це хлопець 17,5 років плюс мама;

- з Києва літак на США (у валізі лежить лист за підписом ректора про прийом в університет); з Києва на Дубай, з Дубая на США (такі дивні квитки були, щось там МАУ тоді «нахімічив».) Переліт самостійний, прибуття в університет без пап та мам.

- в США - поселення в гуртожиток (кампус) в кімнату з двома греками-студентами.

- поруч немає ніяких мам і тат: все сам.

- 2018: закінчення університету в США. Поруч ніяких мам та тат, ніхто за руки не водить.

- 2019: закінчення магістратури та початок роботи в США. Поруч ніяких мам та тат, ніхто за руки не водить.

- 2019: перше авто в лізинг;

- 2020: перша дорога квартира в оренду.

- 2022: перше одруження на дівчині (іноземка);

- 2023: перша купівля Tesla Model 3 за власні, а не отримані від батьків, гроші.



В цьому році ювілей: 10 років після закінчення української школи.

Тому читати, що треба за руку водити 18-ти річну статевозрілу особу, трохи смішно.



Читайте gonchik74: наша людина! Реально молодець! akurt

Повідомлень: 9146 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1211 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 16:11 nekefer написав: [img]https://i.ibb.co/hRzhSTF/wola-migration-charts-001-40.webp...

до 2021 года через мексиканскую границу практически не было мигрантов из нелатиноамериканских стран, а теперь дверь открыта для всех

Зачем Польша не понимаю до 2021 года через мексиканскую границу практически не было мигрантов из нелатиноамериканских стран, а теперь дверь открыта для всехЗачем Польша не понимаю

Не было, наверное, не потому, что двери были закрыты для нелатиноамериканских стран, а потому, что другие просто ехали другими путями. А, может, до других стран дошло, что этот путь проще. На это тоже нужно время. Как и у нас - с зап. Украины давно ездили на заработки в Европу, с востока начали намного позже, года за 3 до войны. Не было, наверное, не потому, что двери были закрыты для нелатиноамериканских стран, а потому, что другие просто ехали другими путями. А, может, до других стран дошло, что этот путь проще. На это тоже нужно время. Как и у нас - с зап. Украины давно ездили на заработки в Европу, с востока начали намного позже, года за 3 до войны. ЛАД 2 Повідомлень: 27575 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 16:22 gonchik74 написав: Bolt написав: vitaliiangel написав: -----------------

Bolt

с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит)

-----------------

и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет. -----------------с одной стороны до наступления 18-ти лет нужно съепнуть с Украины (если не поступит)-----------------и вы вот так легко его отпустите? понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.

Он ребёнок.

Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать. Он ребёнок.Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать.

У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5) і поїхалі в Польшу, повчилась рік, сказала, що англомовні програми в Польщі погані. Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили. Так що по різному буває. Мій товариш відправив малого 16 р на Мальту зі своєю матірʼю. Той втік в Україну, бо хоче воювати (друг кадровий, три контузії, його в штаб, а він на нуль втікає). До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність. У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5) і поїхалі в Польшу, повчилась рік, сказала, що англомовні програми в Польщі погані. Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили. Так що по різному буває. Мій товариш відправив малого 16 р на Мальту зі своєю матірʼю. Той втік в Україну, бо хоче воювати (друг кадровий, три контузії, його в штаб, а він на нуль втікає). До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність.

Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже.

Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати", это, возможно, проявление не самостоятельности и взрослости, а юношеского романтизма.

Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно. Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже.Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати", это, возможно, проявление не самостоятельности и взрослости, а юношеского романтизма.Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно. ЛАД 2 Повідомлень: 27575 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 16:25 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно… Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно…

Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.

Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу. Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу.

А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией? А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией? ЛАД 2 Повідомлень: 27575 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 16:46 Звісно не можна.

Це раніше можна було під час катання на лижах в Закопанє, або під час екскурсії в Кракові, зайти у відділення польського банку ING Bank та легко та безкоштовно відкрити рахунки та отримати картку (маєте безкоштовне обслуговування). А зараз НЕ можна.



Кіра того, як це ви собі уявляєте, щоби путін або мєдвєдєв перерахував рублі на картку іноземного банка?

Ні, ну це теортеично можливо - наприклад австрійський Райфффайзенбанк або турецький Deniz банк приймають/відправляють перекази на росію та з росії.

Але це зовсім інша історія...

Ну і ви ж знаєте старих людей: тещя того парубка замість того, щоби купити улюблені всіма українцями доляри подарувала зятю надійні російбькі рублі...

Я нею пишаюсь: якщо хотіла зятю на щось натякунти та поставити ні місце - то точно получилося! akurt

Повідомлень: 9146 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1211 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1811181218131814 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостейМодератори: Faceless