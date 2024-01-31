до 2021 года через мексиканскую границу практически не было мигрантов из нелатиноамериканских стран, а теперь дверь открыта для всех
Зачем Польша не понимаю
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 31 січ, 2024 15:47
Цитати з повідомлень вище:
«…понимаю 18 уже не ребенок, но всё же опыта маловато. Рядом нужен кто то старший хотя бы на пару лет.»
«Он ребёнок. Нужно водить за ручку. Поэтому кому-нибудь придётся с ним ехать»
«У мене донька закінчила школу в 16 ( віддали в 5)…Вступила в нідерландський виш. Переїхала сама. Ми з дружиною лише на третьому році її навчання в ті Нідерланди потрапили.»
«До чого це я? Треба в дитині плекати самостійність.»
Для прикладу, реально серед моїх родичів і це на тему «17 років»:
- 31 травня 2014 - випускний вечір в школі;
- наступний день: поїзд на Київ;
- з Києва (валізи залишили у приятелів) - літак на Туреччину - треба ж відпочити після школи;
- з Туреччини літак на Київ - це хлопець 17,5 років плюс мама;
- з Києва літак на США (у валізі лежить лист за підписом ректора про прийом в університет); з Києва на Дубай, з Дубая на США (такі дивні квитки були, щось там МАУ тоді «нахімічив».) Переліт самостійний, прибуття в університет без пап та мам.
- в США - поселення в гуртожиток (кампус) в кімнату з двома греками-студентами.
- поруч немає ніяких мам і тат: все сам.
- 2018: закінчення університету в США. Поруч ніяких мам та тат, ніхто за руки не водить.
- 2019: закінчення магістратури та початок роботи в США. Поруч ніяких мам та тат, ніхто за руки не водить.
- 2019: перше авто в лізинг;
- 2020: перша дорога квартира в оренду.
- 2022: перше одруження на дівчині (іноземка);
- 2023: перша купівля Tesla Model 3 за власні, а не отримані від батьків, гроші.
В цьому році ювілей: 10 років після закінчення української школи.
Тому читати, що треба за руку водити 18-ти річну статевозрілу особу, трохи смішно.
Читайте gonchik74: наша людина! Реально молодець!
Додано: Сер 31 січ, 2024 16:11
Не было, наверное, не потому, что двери были закрыты для нелатиноамериканских стран, а потому, что другие просто ехали другими путями. А, может, до других стран дошло, что этот путь проще. На это тоже нужно время. Как и у нас - с зап. Украины давно ездили на заработки в Европу, с востока начали намного позже, года за 3 до войны.
Додано: Сер 31 січ, 2024 16:22
Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже.
Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати", это, возможно, проявление не самостоятельности и взрослости, а юношеского романтизма.
Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно.
Додано: Сер 31 січ, 2024 16:25
А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией?
Додано: Сер 31 січ, 2024 16:46
Звісно не можна.
Це раніше можна було під час катання на лижах в Закопанє, або під час екскурсії в Кракові, зайти у відділення польського банку ING Bank та легко та безкоштовно відкрити рахунки та отримати картку (маєте безкоштовне обслуговування). А зараз НЕ можна.
Кіра того, як це ви собі уявляєте, щоби путін або мєдвєдєв перерахував рублі на картку іноземного банка?
Ні, ну це теортеично можливо - наприклад австрійський Райфффайзенбанк або турецький Deniz банк приймають/відправляють перекази на росію та з росії.
Але це зовсім інша історія...
Ну і ви ж знаєте старих людей: тещя того парубка замість того, щоби купити улюблені всіма українцями доляри подарувала зятю надійні російбькі рублі...
Я нею пишаюсь: якщо хотіла зятю на щось натякунти та поставити ні місце - то точно получилося!
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