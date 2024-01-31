RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1812181318141815
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Уявіть собі, що від села "Рання Зоря" Старобільського району Луганської області (49°15′33″ пн. ш. 40°13′25″ сх.) - зараз село імені Сталіна - до урочища "Лучка" біля стариці "Мертва Тиса" ріки Тиси, що за 1,5 км на захід від села "Соломоново" Ужгородського району Закарпатської області (48°25′07″ пн. ш. 22°08′17″ сх.) - дірявий паркан і за парканом стоять 140 000 000 нещасних бідних - без унітазів та туалетного паперу - орків - і всі хочуть прорватися через дірявий паркан та вхопити хоч рулон туалетного паперу.

Озброєних орків?
Стріляти по них можна?
Denik
 
Повідомлень: 2871
З нами з: 23.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1812181318141815
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4909)
31.01.2024 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.