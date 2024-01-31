akurt написав:Уявіть собі, що від села "Рання Зоря" Старобільського району Луганської області (49°15′33″ пн. ш. 40°13′25″ сх.) - зараз село імені Сталіна - до урочища "Лучка" біля стариці "Мертва Тиса" ріки Тиси, що за 1,5 км на захід від села "Соломоново" Ужгородського району Закарпатської області (48°25′07″ пн. ш. 22°08′17″ сх.) - дірявий паркан і за парканом стоять 140 000 000 нещасних бідних - без унітазів та туалетного паперу - орків - і всі хочуть прорватися через дірявий паркан та вхопити хоч рулон туалетного паперу.
Озброєних орків?
Стріляти по них можна?