Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Уявіть собі, що від села "Рання Зоря" Старобільського району Луганської області (49°15′33″ пн. ш. 40°13′25″ сх.) - зараз село імені Сталіна - до урочища "Лучка" біля стариці "Мертва Тиса" ріки Тиси, що за 1,5 км на захід від села "Соломоново" Ужгородського району Закарпатської області (48°25′07″ пн. ш. 22°08′17″ сх.) - дірявий паркан і за парканом стоять 140 000 000 нещасних бідних - без унітазів та туалетного паперу - орків - і всі хочуть прорватися через дірявий паркан та вхопити хоч рулон туалетного паперу.
ЛАД написав:............ Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже. Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати", это, возможно, проявление не самостоятельности и взрослости, а юношеского романтизма. Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно.
Приклад з пацаном я навів тому, що він сам втік з Мальти. Без дорослих. За руку ніхто не водив)
Это я понял. Но и предложил возможное другое объяснение. И, опять же, "поколение" очень (вероятно, даже слишком) обобщённое понятие. В любом поколении есть очень разные люди.
akurt написав:Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно…
Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити. Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу.
А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией?
Сведения несколько устаревшие, но какие-то варианты есть (остались ли сегодня?) - "Как переводить деньги из России" - https://journal.tinkoff.ru/news/transfers-from-russia/. Есть и такой сайт - [url]https://www.transfergo.ru/отправить-деньги-в-германию[/url] Не особо искал, т.к. мне не нужно.