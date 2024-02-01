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#<1 ... 1812181318141815 Додано: Сер 31 січ, 2024 21:25 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Уявіть собі, що від села "Рання Зоря" Старобільського району Луганської області (49°15′33″ пн. ш. 40°13′25″ сх.) - зараз село імені Сталіна - до урочища "Лучка" біля стариці "Мертва Тиса" ріки Тиси, що за 1,5 км на захід від села "Соломоново" Ужгородського району Закарпатської області (48°25′07″ пн. ш. 22°08′17″ сх.) - дірявий паркан і за парканом стоять 140 000 000 нещасних бідних - без унітазів та туалетного паперу - орків - і всі хочуть прорватися через дірявий паркан та вхопити хоч рулон туалетного паперу. Уявіть собі, що від села "Рання Зоря" Старобільського району Луганської області (49°15′33″ пн. ш. 40°13′25″ сх.) - зараз село імені Сталіна - до урочища "Лучка" біля стариці "Мертва Тиса" ріки Тиси, що за 1,5 км на захід від села "Соломоново" Ужгородського району Закарпатської області (48°25′07″ пн. ш. 22°08′17″ сх.) - дірявий паркан і за парканом стоять 140 000 000 нещасних бідних - без унітазів та туалетного паперу - орків - і всі хочуть прорватися через дірявий паркан та вхопити хоч рулон туалетного паперу.

Озброєних орків?

Стріляти по них можна? Озброєних орків?Стріляти по них можна? Denik Повідомлень: 2871 З нами з: 23.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 23:42 gonchik74 написав: ЛАД написав: ............

Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже.

Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати", это, возможно, проявление не самостоятельности и взрослости, а юношеского романтизма.

Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно. ............Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже.Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати",Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно.

Приклад з пацаном я навів тому, що він сам втік з Мальти. Без дорослих. За руку ніхто не водив) Приклад з пацаном я навів тому, що він сам втік з Мальти. Без дорослих. За руку ніхто не водив)

Это я понял.

Но и предложил возможное другое объяснение.

И, опять же, "поколение" очень (вероятно, даже слишком) обобщённое понятие. В любом поколении есть очень разные люди. Это я понял.Но и предложилдругое объяснение.И, опять же, "поколение" очень (вероятно, даже слишком) обобщённое понятие. В любом поколении есть очень разные люди. ЛАД 2 Повідомлень: 27578 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2024 00:06 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно… Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно…

Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.

Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу. Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу.

А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией? А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией?

Сведения несколько устаревшие, но какие-то варианты есть (остались ли сегодня?) - "Как переводить деньги из России" - https://journal.tinkoff.ru/news/transfers-from-russia/ .

Есть и такой сайт - [url]https://www.transfergo.ru/отправить-деньги-в-германию[/url]

Не особо искал, т.к. мне не нужно. Сведения несколько устаревшие, но какие-то варианты есть (остались ли сегодня?) - "Как переводить деньги из России" -Есть и такой сайт - [url]https://www.transfergo.ru/отправить-деньги-в-германию[/url]Не особо искал, т.к. мне не нужно. ЛАД 2 Повідомлень: 27578 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1812181318141815 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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