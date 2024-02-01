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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Уявіть собі, що від села "Рання Зоря" Старобільського району Луганської області (49°15′33″ пн. ш. 40°13′25″ сх.) - зараз село імені Сталіна - до урочища "Лучка" біля стариці "Мертва Тиса" ріки Тиси, що за 1,5 км на захід від села "Соломоново" Ужгородського району Закарпатської області (48°25′07″ пн. ш. 22°08′17″ сх.) - дірявий паркан і за парканом стоять 140 000 000 нещасних бідних - без унітазів та туалетного паперу - орків - і всі хочуть прорватися через дірявий паркан та вхопити хоч рулон туалетного паперу.

Озброєних орків?
Стріляти по них можна?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 23:42

  gonchik74 написав:
  ЛАД написав:............
Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже.
Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати", это, возможно, проявление не самостоятельности и взрослости, а юношеского романтизма.
Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно.

Приклад з пацаном я навів тому, що він сам втік з Мальти. Без дорослих. За руку ніхто не водив)

Это я понял.
Но и предложил возможное другое объяснение.
И, опять же, "поколение" очень (вероятно, даже слишком) обобщённое понятие. В любом поколении есть очень разные люди.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:06

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно…

Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.
Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу.

А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией?

Сведения несколько устаревшие, но какие-то варианты есть (остались ли сегодня?) - "Как переводить деньги из России" - https://journal.tinkoff.ru/news/transfers-from-russia/.
Есть и такой сайт - [url]https://www.transfergo.ru/отправить-деньги-в-германию[/url]
Не особо искал, т.к. мне не нужно.
ЛАД
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