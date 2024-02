Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1812181318141815 Додано: Сер 31 січ, 2024 21:25 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Уявіть собі, що від села "Рання Зоря" Старобільського району Луганської області (49°15′33″ пн. ш. 40°13′25″ сх.) - зараз село імені Сталіна - до урочища "Лучка" біля стариці "Мертва Тиса" ріки Тиси, що за 1,5 км на захід від села "Соломоново" Ужгородського району Закарпатської області (48°25′07″ пн. ш. 22°08′17″ сх.) - дірявий паркан і за парканом стоять 140 000 000 нещасних бідних - без унітазів та туалетного паперу - орків - і всі хочуть прорватися через дірявий паркан та вхопити хоч рулон туалетного паперу. Уявіть собі, що від села "Рання Зоря" Старобільського району Луганської області (49°15′33″ пн. ш. 40°13′25″ сх.) - зараз село імені Сталіна - до урочища "Лучка" біля стариці "Мертва Тиса" ріки Тиси, що за 1,5 км на захід від села "Соломоново" Ужгородського району Закарпатської області (48°25′07″ пн. ш. 22°08′17″ сх.) - дірявий паркан і за парканом стоять 140 000 000 нещасних бідних - без унітазів та туалетного паперу - орків - і всі хочуть прорватися через дірявий паркан та вхопити хоч рулон туалетного паперу.

Озброєних орків?

Стріляти по них можна? Озброєних орків?Стріляти по них можна? Denik Повідомлень: 2871 З нами з: 23.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 1076 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 січ, 2024 23:42 gonchik74 написав: ЛАД написав: ............

Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже.

Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати", это, возможно, проявление не самостоятельности и взрослости, а юношеского романтизма.

Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно. ............Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже.Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати",Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно.

Приклад з пацаном я навів тому, що він сам втік з Мальти. Без дорослих. За руку ніхто не водив) Приклад з пацаном я навів тому, що він сам втік з Мальти. Без дорослих. За руку ніхто не водив)

Это я понял.

Но и предложил возможное другое объяснение.

И, опять же, "поколение" очень (вероятно, даже слишком) обобщённое понятие. В любом поколении есть очень разные люди. Это я понял.Но и предложилдругое объяснение.И, опять же, "поколение" очень (вероятно, даже слишком) обобщённое понятие. В любом поколении есть очень разные люди. ЛАД 2 Повідомлень: 27585 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2024 00:06 ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно… Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно…

Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.

Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу. Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити.Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу.

А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией? А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией?

Сведения несколько устаревшие, но какие-то варианты есть (остались ли сегодня?) - "Как переводить деньги из России" - https://journal.tinkoff.ru/news/transfers-from-russia/ .

Есть и такой сайт - [url]https://www.transfergo.ru/отправить-деньги-в-германию[/url]

Не особо искал, т.к. мне не нужно. Сведения несколько устаревшие, но какие-то варианты есть (остались ли сегодня?) - "Как переводить деньги из России" -Есть и такой сайт - [url]https://www.transfergo.ru/отправить-деньги-в-германию[/url]Не особо искал, т.к. мне не нужно. ЛАД 2 Повідомлень: 27585 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2024 15:50 Еміграція, заробітчанство



News from Thailand



Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...

Так сподобався курорт, що й не хотів, але купив в самому центрі Анталії (реконструкція старої забудови) для себе, коханого, нову квартиру 1+1 в новому будинку за 54 000$.

Літо року 2022: на ринку нерухомості Анталії ажіотаж.



Одночасно: зростання цін на все і наш герой раптом порахував, що заробіток в 1500$ на місяць за роботу в он-лайн режимі є недостатнім для проживання із жінкою на курорті.

Може бути… В нього народилася ідея переїхати - я не повірив - в Болгарію (де він ніколи не був).

Було моє здивування (я-то був і не один раз).

Квартиру здати в оренду або продати. Хотів НЕ дорого продати, на рівні ринкової ціни - здається за 80 000$.



Бачить Бог скільки часу я умовляв його саме продати, взяти профіт в сумі ну не 80 000-54 000, а орієнтовно 75 000-54000. Хотів тільки 80 000-54 000.

Лякався податку на прибуток.

Я йому порадив варіанти позбутися податків - є таке. Не слухав… рієлторам з українців поставив умову: терміново знайти орендарів - він терміново відлітає.



Відлетів - в мене щелепа відвисла - не в Болгарію, а в Таїланд…

Ну-ну… Долю квартир не знаю: мене не слухав, то навіщо я буду турбуватися…

Тут хитрий Таїланд ввів обмеження на перебування українців: наші люди вже на повозках типу «тук-тук» виїжджають у Вʼєтнам… цього вистачає на 30 днів.



Ну ось а сьогодні новина із серії: «Пізно всрхххх»: «…хотів отримати візу CUAET, але її вже не дають. Підкажіть, чув, що можна ще встигнути оформити туристичну візу та прилетіти в Канаду і на місці податися на cuaet до 31 березня. Може хто оформлював візу у Бангкоку, скільки часу це займає. Чи не рипатись вже?» Хм. І квартиру за 80 000 вже не продасть… Класика: «Треба думати головОМ, а не ногОМ…»

Цікава його відповідь на моє запитання, чому саме Таїланд?

- Квитки із Стамбула був найдешевшим… сіли та полетіли…

- Угу… зрозуміло… найдешевшим… угу… зрозуміло…



Мораль цієї басні проста: все треба робити вчасно... тепер хоче в Канаду - а двері зачинено.... akurt

Повідомлень: 9148 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2024 17:08



В 2018 году компания Tesla приняла десятилетнее соглашение, согласно которому гендиректор компании Илон Маск вместо зарплаты получит компенсационный пакет в виде акций Tesla. Соглашение предполагало, что Маск в рамках 12 траншей получит по 1% от всего пакета акций Tesla, если компания достигнет 12 целевых показателей. Tesla достигла все назначенные цели в 2023 году, отмечает Business Insider.



Стоимость опционов на момент закрытия рыночных торгов 30 января составила 51 миллиард долларов с учетом затрат Маска на их исполнение, пишет Reuters. Максимальная стоимость пакета, сказано в решении суда, составила 55,8 миллиарда долларов.



Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта, посчитавший, что размер пакета завышен. Он заявил, что Маск тесно общался с членами совета директоров и повлиял на их решение. Представители Tesla заявили, что назначили выплату, чтобы сохранить внимание Маска к компании, а акционеры выиграли от его руководства.



Судья Кэйтлин Маккормик заявила, что Tesla не смогла доказать, что вознаграждение было справедливым. Судья отметила, что это максимальное вознаграждение, когда-либо выплаченное на публичном рынке, — оно в 250 раз больше медианного вознаграждения в аналогичной компании и в 33 раза больше, чем предыдущая выплата Маску.



«Невероятный размер самого большого в истории вознаграждения — непостижимая сумма — похоже, был рассчитан на то, чтобы помочь Маску достичь того, что, по его мнению, обеспечит „хорошее будущее для человечества“», — заявила Маккормик в своем решении.



Илон Маск после вынесенного решения написал в соцсети X (бывший твиттер): «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр». Бизнесмен провел в соцсети голосование о том, следует ли Tesla сменить штат регистрации с Делавэра на Техас, его идею поддержали больше 87% респондентов. После опроса Маск объявил, что Tesla проведет голосование акционеров, чтобы решить, стоит ли перерегистрировать компанию в Техасе.



Опцион акций Tesla, полученный Илоном Маском, составляет примерно четверть его состояния. По оценке Bloomberg на 1 февраля, состояние Маска составляет 202 миллиарда долларов. После вынесения решения судом в штате Делавер состояние Маска сократилось на два миллиарда. Если решение суда вступит в силу, то Маск перестанет быть самым богатым человеком на планете.



Судья Кэйтлин Маккормик, рассматривавшая дело, в октябре 2022 года вынесла другое решение, связанное с Маском, отмечает Bloomberg. Тогда Маккормик приостановила судебный процесс между миллиардером и соцсетью Twitter, который начался из-за того, что Маск отказался покупать компанию по ранее оговоренной цене. В итоге Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.



https://meduza.io/feature/2024/02/01/su ... v-dollarov Канцлерский суд штата Делавэр постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере 55,8 миллиарда долларов в качестве компенсационного пакета от Tesla, встав на сторону одного из акционеров компании. Соответствующее решение 30 января приняла судья Кэйтлин Маккормик, 201-страничный текст постановления опубликован (.pdf) на сайте суда. Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр.В 2018 году компания Tesla приняла десятилетнее соглашение, согласно которому гендиректор компании Илон Маск вместо зарплаты получит компенсационный пакет в виде акций Tesla. Соглашение предполагало, что Маск в рамках 12 траншей получит по 1% от всего пакета акций Tesla, если компания достигнет 12 целевых показателей. Tesla достигла все назначенные цели в 2023 году, отмечает Business Insider.Стоимость опционов на момент закрытия рыночных торгов 30 января составила 51 миллиард долларов с учетом затрат Маска на их исполнение, пишет Reuters. Максимальная стоимость пакета, сказано в решении суда, составила 55,8 миллиарда долларов.Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта, посчитавший, что размер пакета завышен. Он заявил, что Маск тесно общался с членами совета директоров и повлиял на их решение. Представители Tesla заявили, что назначили выплату, чтобы сохранить внимание Маска к компании, а акционеры выиграли от его руководства.Судья Кэйтлин Маккормик заявила, что Tesla не смогла доказать, что вознаграждение было справедливым. Судья отметила, что это максимальное вознаграждение, когда-либо выплаченное на публичном рынке, — оно в 250 раз больше медианного вознаграждения в аналогичной компании и в 33 раза больше, чем предыдущая выплата Маску.«Невероятный размер самого большого в истории вознаграждения — непостижимая сумма — похоже, был рассчитан на то, чтобы помочь Маску достичь того, что, по его мнению, обеспечит „хорошее будущее для человечества“», — заявила Маккормик в своем решении.Илон Маск после вынесенного решения написал в соцсети X (бывший твиттер): «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр». Бизнесмен провел в соцсети голосование о том, следует ли Tesla сменить штат регистрации с Делавэра на Техас, его идею поддержали больше 87% респондентов. После опроса Маск объявил, что Tesla проведет голосование акционеров, чтобы решить, стоит ли перерегистрировать компанию в Техасе.Опцион акций Tesla, полученный Илоном Маском, составляет примерно четверть его состояния. По оценке Bloomberg на 1 февраля, состояние Маска составляет 202 миллиарда долларов. После вынесения решения судом в штате Делавер состояние Маска сократилось на два миллиарда. Если решение суда вступит в силу, то Маск перестанет быть самым богатым человеком на планете.Судья Кэйтлин Маккормик, рассматривавшая дело, в октябре 2022 года вынесла другое решение, связанное с Маском, отмечает Bloomberg. Тогда Маккормик приостановила судебный процесс между миллиардером и соцсетью Twitter, который начался из-за того, что Маск отказался покупать компанию по ранее оговоренной цене. В итоге Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. vitaliiangel

Повідомлень: 21996 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2366 раз. Подякували: 3332 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2024 17:16 vitaliiangel написав: Канцлерский суд штата Делавэр постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере 55,8 миллиарда долларов в качестве компенсационного пакета от Tesla, встав на сторону одного из акционеров компании. Соответствующее решение 30 января приняла судья Кэйтлин Маккормик, 201-страничный текст постановления опубликован (.pdf) на сайте суда. Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр.



Нелегка доля южноафриканских заробитчан на американщине... Нелегка доля южноафриканских заробитчан на американщине... Gastarbaiter Повідомлень: 3021 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2024 17:27 Gastarbaiter написав: Нелегка доля южноафриканских заробитчан на американщине... Нелегка доля южноафриканских заробитчан на американщине...

Некоторые знакомые Маска связывают его нестабильное поведение с попытками самостоятельно подобрать медикаментозную терапию. В 2022 году бизнесмен рассказал, что большую часть времени проводит у себя дома в Южном Техасе, недалеко от здания SpaceX, и что чувствует себя «довольно одиноко». Карьера Маска, по его словам, состоит из «больших успехов, оглушительных неудач и непрерывного стресса». Один коллега бизнесмена рассказывает:



Его жизнь просто ужасна. В ней слишком много стресса. Он слишком вовлечен в свой бизнес: засыпает, отвечая на письма, и продолжает заниматься тем же, как только проснется. 90% людей никогда не встречали никого настолько одержимого и готового жертвовать личной жизнью.



По информации The New York Times, в 2018 году члены совета директоров Tesla обеспокоились пристрастием Маска к рецептурному снотворному золпидем, вызывающему галлюцинации. В начале 2022-го The Wall Street Journal сообщил о пристрастии бизнесмена к кетамину. Знакомые Маска предполагают, что в последние годы его зависимость усугубилась из-за изоляции и все более неоднозначного публичного имиджа. Пристрастие к препаратам, в свою очередь, подталкивает его к импульсивным и непредсказуемым решениям. vitaliiangel

Повідомлень: 21996 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2366 раз. Подякували: 3332 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2024 17:51 Re: Еміграція, заробітчанство https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... t-lish-inn rjkz

Повідомлень: 16144 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5065 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1812181318141815 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless