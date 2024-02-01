Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Уявіть собі, що від села "Рання Зоря" Старобільського району Луганської області (49°15′33″ пн. ш. 40°13′25″ сх.) - зараз село імені Сталіна - до урочища "Лучка" біля стариці "Мертва Тиса" ріки Тиси, що за 1,5 км на захід від села "Соломоново" Ужгородського району Закарпатської області (48°25′07″ пн. ш. 22°08′17″ сх.) - дірявий паркан і за парканом стоять 140 000 000 нещасних бідних - без унітазів та туалетного паперу - орків - і всі хочуть прорватися через дірявий паркан та вхопити хоч рулон туалетного паперу.
ЛАД написав:............ Дети есть разные. Но сегодня, действительно, взрослеют несколько позже. Ваш пример с "втік в Україну, бо хоче воювати", это, возможно, проявление не самостоятельности и взрослости, а юношеского романтизма. Но в 17-18 надо бы уже и самостоятельность какую-никакую проявлять. В конце концов у нас на курсе в универе, наверно, половина была иногородних. Хотя, надо признать, что не у всех это проходило благополучно.
Приклад з пацаном я навів тому, що він сам втік з Мальти. Без дорослих. За руку ніхто не водив)
Это я понял. Но и предложил возможное другое объяснение. И, опять же, "поколение" очень (вероятно, даже слишком) обобщённое понятие. В любом поколении есть очень разные люди.
akurt написав:Цікаво про гроші: у нашого українця від тещі купа російських рублів крупними купюрами. Намагалися здати хоч в якийсь банк Австрії: НЕ БЕРУТЬ. Зять тої тещі трохи незадоволений: підсунула стара баба лайно…
Нагадує мою родичку, яка вже більше року як з москальщини втекла в рідне село, але досі отримує пенсію в рублях і вічно скаржиться, що тут на них нічого не купити. Її син якось через криптобіржі проганяє в гривні, по не дуже вигідному курсу.
А нельзя ей сделать карточку какого-нибудь западного (польского?) банка и туда перегонять рубли с конвертацией?
Сведения несколько устаревшие, но какие-то варианты есть (остались ли сегодня?) - "Как переводить деньги из России" - https://journal.tinkoff.ru/news/transfers-from-russia/. Есть и такой сайт - [url]https://www.transfergo.ru/отправить-деньги-в-германию[/url] Не особо искал, т.к. мне не нужно.
Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало... Так сподобався курорт, що й не хотів, але купив в самому центрі Анталії (реконструкція старої забудови) для себе, коханого, нову квартиру 1+1 в новому будинку за 54 000$. Літо року 2022: на ринку нерухомості Анталії ажіотаж.
Одночасно: зростання цін на все і наш герой раптом порахував, що заробіток в 1500$ на місяць за роботу в он-лайн режимі є недостатнім для проживання із жінкою на курорті. Може бути… В нього народилася ідея переїхати - я не повірив - в Болгарію (де він ніколи не був). Було моє здивування (я-то був і не один раз). Квартиру здати в оренду або продати. Хотів НЕ дорого продати, на рівні ринкової ціни - здається за 80 000$.
Бачить Бог скільки часу я умовляв його саме продати, взяти профіт в сумі ну не 80 000-54 000, а орієнтовно 75 000-54000. Хотів тільки 80 000-54 000. Лякався податку на прибуток. Я йому порадив варіанти позбутися податків - є таке. Не слухав… рієлторам з українців поставив умову: терміново знайти орендарів - він терміново відлітає.
Відлетів - в мене щелепа відвисла - не в Болгарію, а в Таїланд… Ну-ну… Долю квартир не знаю: мене не слухав, то навіщо я буду турбуватися… Тут хитрий Таїланд ввів обмеження на перебування українців: наші люди вже на повозках типу «тук-тук» виїжджають у Вʼєтнам… цього вистачає на 30 днів.
Ну ось а сьогодні новина із серії: «Пізно всрхххх»: «…хотів отримати візу CUAET, але її вже не дають. Підкажіть, чув, що можна ще встигнути оформити туристичну візу та прилетіти в Канаду і на місці податися на cuaet до 31 березня. Може хто оформлював візу у Бангкоку, скільки часу це займає. Чи не рипатись вже?» Хм. І квартиру за 80 000 вже не продасть… Класика: «Треба думати головОМ, а не ногОМ…» Цікава його відповідь на моє запитання, чому саме Таїланд? - Квитки із Стамбула був найдешевшим… сіли та полетіли… - Угу… зрозуміло… найдешевшим… угу… зрозуміло…
Мораль цієї басні проста: все треба робити вчасно... тепер хоче в Канаду - а двері зачинено....
Канцлерский суд штата Делавэр постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере 55,8 миллиарда долларов в качестве компенсационного пакета от Tesla, встав на сторону одного из акционеров компании. Соответствующее решение 30 января приняла судья Кэйтлин Маккормик, 201-страничный текст постановления опубликован (.pdf) на сайте суда. Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр.
В 2018 году компания Tesla приняла десятилетнее соглашение, согласно которому гендиректор компании Илон Маск вместо зарплаты получит компенсационный пакет в виде акций Tesla. Соглашение предполагало, что Маск в рамках 12 траншей получит по 1% от всего пакета акций Tesla, если компания достигнет 12 целевых показателей. Tesla достигла все назначенные цели в 2023 году, отмечает Business Insider.
Стоимость опционов на момент закрытия рыночных торгов 30 января составила 51 миллиард долларов с учетом затрат Маска на их исполнение, пишет Reuters. Максимальная стоимость пакета, сказано в решении суда, составила 55,8 миллиарда долларов.
Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта, посчитавший, что размер пакета завышен. Он заявил, что Маск тесно общался с членами совета директоров и повлиял на их решение. Представители Tesla заявили, что назначили выплату, чтобы сохранить внимание Маска к компании, а акционеры выиграли от его руководства.
Судья Кэйтлин Маккормик заявила, что Tesla не смогла доказать, что вознаграждение было справедливым. Судья отметила, что это максимальное вознаграждение, когда-либо выплаченное на публичном рынке, — оно в 250 раз больше медианного вознаграждения в аналогичной компании и в 33 раза больше, чем предыдущая выплата Маску.
«Невероятный размер самого большого в истории вознаграждения — непостижимая сумма — похоже, был рассчитан на то, чтобы помочь Маску достичь того, что, по его мнению, обеспечит „хорошее будущее для человечества“», — заявила Маккормик в своем решении.
Илон Маск после вынесенного решения написал в соцсети X (бывший твиттер): «Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр». Бизнесмен провел в соцсети голосование о том, следует ли Tesla сменить штат регистрации с Делавэра на Техас, его идею поддержали больше 87% респондентов. После опроса Маск объявил, что Tesla проведет голосование акционеров, чтобы решить, стоит ли перерегистрировать компанию в Техасе.
Опцион акций Tesla, полученный Илоном Маском, составляет примерно четверть его состояния. По оценке Bloomberg на 1 февраля, состояние Маска составляет 202 миллиарда долларов. После вынесения решения судом в штате Делавер состояние Маска сократилось на два миллиарда. Если решение суда вступит в силу, то Маск перестанет быть самым богатым человеком на планете.
Судья Кэйтлин Маккормик, рассматривавшая дело, в октябре 2022 года вынесла другое решение, связанное с Маском, отмечает Bloomberg. Тогда Маккормик приостановила судебный процесс между миллиардером и соцсетью Twitter, который начался из-за того, что Маск отказался покупать компанию по ранее оговоренной цене. В итоге Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.
Канцлерский суд штата Делавэр постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере 55,8 миллиарда долларов в качестве компенсационного пакета от Tesla, встав на сторону одного из акционеров компании. Соответствующее решение 30 января приняла судья Кэйтлин Маккормик, 201-страничный текст постановления опубликован (.pdf) на сайте суда. Решение может быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр.
Нелегка доля южноафриканских заробитчан на американщине...
Gastarbaiter написав:Нелегка доля южноафриканских заробитчан на американщине...
Некоторые знакомые Маска связывают его нестабильное поведение с попытками самостоятельно подобрать медикаментозную терапию. В 2022 году бизнесмен рассказал, что большую часть времени проводит у себя дома в Южном Техасе, недалеко от здания SpaceX, и что чувствует себя «довольно одиноко». Карьера Маска, по его словам, состоит из «больших успехов, оглушительных неудач и непрерывного стресса». Один коллега бизнесмена рассказывает:
Его жизнь просто ужасна. В ней слишком много стресса. Он слишком вовлечен в свой бизнес: засыпает, отвечая на письма, и продолжает заниматься тем же, как только проснется. 90% людей никогда не встречали никого настолько одержимого и готового жертвовать личной жизнью.
По информации The New York Times, в 2018 году члены совета директоров Tesla обеспокоились пристрастием Маска к рецептурному снотворному золпидем, вызывающему галлюцинации. В начале 2022-го The Wall Street Journal сообщил о пристрастии бизнесмена к кетамину. Знакомые Маска предполагают, что в последние годы его зависимость усугубилась из-за изоляции и все более неоднозначного публичного имиджа. Пристрастие к препаратам, в свою очередь, подталкивает его к импульсивным и непредсказуемым решениям.