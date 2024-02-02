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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1813181418151816
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:28

Re: Еміграція, заробітчанство

Кожен п’ятий поляк негативно ставиться до українців — дослідження Personnel Service

Дослідники зазначають, що переважно негативно до громадян України налаштована група осіб віком від 25 до 34 років. У більшості позитивне ставлення виражали старші особи віком від 55 років.

На збільшення негативного ставлення до українців може впливати здорожчання життя, а також занепокоєння власним матеріальним становищем поляків, - вважає Кшиштоф Інґлот, експерт ринку праці, засновник Personnel Service.

Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:01

  akurt написав:Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...

Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???
Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:27

Re: Еміграція, заробітчанство

"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців

Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.

Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.

Даже у неё мозгов побольше
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:31

  Frant написав:
  akurt написав:Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...

Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???
Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?

"Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди" :D
Shaman
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