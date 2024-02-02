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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:28
Кожен п’ятий поляк негативно ставиться до українців — дослідження Personnel Service
Дослідники зазначають, що переважно негативно до громадян України налаштована група осіб віком від 25 до 34 років. У більшості позитивне ставлення виражали старші особи віком від 55 років.
На збільшення негативного ставлення до українців може впливати здорожчання життя, а також занепокоєння власним матеріальним становищем поляків, - вважає Кшиштоф Інґлот, експерт ринку праці, засновник Personnel Service.
Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:27
"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців
Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.
Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.
Даже у неё мозгов побольше
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:31
Frant написав: akurt написав:
Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...
Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???
Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?
"Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди"
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