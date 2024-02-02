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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:28
Кожен п’ятий поляк негативно ставиться до українців — дослідження Personnel Service
Дослідники зазначають, що переважно негативно до громадян України налаштована група осіб віком від 25 до 34 років. У більшості позитивне ставлення виражали старші особи віком від 55 років.
На збільшення негативного ставлення до українців може впливати здорожчання життя, а також занепокоєння власним матеріальним становищем поляків, - вважає Кшиштоф Інґлот, експерт ринку праці, засновник Personnel Service.
Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:27
"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців
Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.
Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.
Даже у неё мозгов побольше
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:31
Frant написав: akurt написав:
Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...
Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???
Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?
"Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди"
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:24
Shaman написав: Frant написав: akurt написав:
Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...
Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???
Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?
"Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди"
Скоріше, його клієнтів
Які він приписав собі, наш правнук барона Мюнхаузена
"Правдиві розповіді про дивовижні подорожі та пригоди торговця турецькою курортною нерухомістю
"
Можливо, хто придумає кращу назву?
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 02 лют, 2024 13:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:52
Бетон написав:
Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.
Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде.
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