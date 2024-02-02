Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1813181418151816 Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:28 Re: Еміграція, заробітчанство Кожен п’ятий поляк негативно ставиться до українців — дослідження Personnel Service



Дослідники зазначають, що переважно негативно до громадян України налаштована група осіб віком від 25 до 34 років. У більшості позитивне ставлення виражали старші особи віком від 55 років.



На збільшення негативного ставлення до українців може впливати здорожчання життя, а також занепокоєння власним матеріальним становищем поляків, - вважає Кшиштоф Інґлот, експерт ринку праці, засновник Personnel Service.



Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу. Бетон

Повідомлень: 1741 З нами з: 17.12.22 Подякував: 73 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:27 Re: Еміграція, заробітчанство "Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців



Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.



Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.



Даже у неё мозгов побольше Бетон

Повідомлень: 1741 З нами з: 17.12.22 Подякував: 73 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:31 Frant написав: akurt написав: Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало... Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...

Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???

Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі? Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?

"Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди" "Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди" Shaman

Повідомлень: 5175 З нами з: 29.09.19 Подякував: 548 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:52 Бетон написав: Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу. Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.

Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде. Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде. Gastarbaiter Повідомлень: 3024 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:06 Бетон написав: "Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців



Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.



Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.



Даже у неё мозгов побольше "Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженцівПерша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.Даже у неё мозгов побольше

Хороший поліцейський.

А обʼєктивно, так там не менше половини житло мають і воно не при фронті.

Просто в Україні треба працювати, а там на допомозі окай.

Ті, хто ТАМ працюють - до тих у мене питань нема. Хороший поліцейський.А обʼєктивно, так там не менше половини житло мають і воно не при фронті.Просто в Україні треба працювати, а там на допомозі окай.Ті, хто ТАМ працюють - до тих у мене питань нема. Hotab Повідомлень: 10879 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2148 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:58 Gastarbaiter написав: Бетон написав: Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу. Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.

Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде. Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде.

Розганяють сильно. Днями фіндир компанії, котра за останні пару років освоїла цифру з девʼятьма нулями в євро, розповідав, що ціни на нерухомість підняли українці з валізами кешу ( не 2% кредит). А сьогодні дідусь-водій, побачивши мене в дзеркалі заднього виду, сильно махав руками і з бабусею обертались кілька разів) Розганяють сильно. Днями фіндир компанії, котра за останні пару років освоїла цифру з девʼятьма нулями в євро, розповідав, що ціни на нерухомість підняли українці з валізами кешу ( не 2% кредит). А сьогодні дідусь-водій, побачивши мене в дзеркалі заднього виду, сильно махав руками і з бабусею обертались кілька разів) gonchik74

Повідомлень: 585 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:04 Бетон написав: "Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців



Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.



Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.



Даже у неё мозгов побольше "Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженцівПерша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.у неё мозгов побольше





Почему "ДАЖЕ"? Почему "ДАЖЕ"? rjkz

Повідомлень: 16145 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8179 раз. Подякували: 5065 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:15 Hotab написав: Ті, хто ТАМ працюють - до тих у мене питань нема. Ті, хто ТАМ працюють - до тих у мене питань нема. а к остальным какие вопросы и кто ты такой их задавать, эти люди тебе что то должны? Человек ищет место, где ему лучше, а не где хотаб похвалит. а к остальным какие вопросы и кто ты такой их задавать, эти люди тебе что то должны? Человек ищет место, где ему лучше, а не где хотаб похвалит. vitaliiangel

Повідомлень: 22012 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2366 раз. Подякували: 3334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:17 gonchik74 написав: Розганяють сильно. Розганяють сильно.

Зрозуміло, що розганяють. Але природа людська така, що близько 70-80% популяції (незалежно від країни та національності) позбавлені здібності змусити себе аналізувати інформацію.

ПС. Вчора бачив, як Ленд Крузер на одеських номерах об'їхав чергу авто на поворот по буспасу, а хлопчина за кермом ще й по телефону розмовляв. Потрохи і сам стаю ксенофобом. Зрозуміло, що розганяють. Але природа людська така, що близько 70-80% популяції (незалежно від країни та національності) позбавлені здібностіаналізувати інформацію.ПС. Вчора бачив, як Ленд Крузер на одеських номерах об'їхав чергу авто на поворот по буспасу, а хлопчина за кермом ще й по телефону розмовляв. Потрохи і сам стаю ксенофобом. Gastarbaiter Повідомлень: 3024 З нами з: 26.02.18 Подякував: 660 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:20 Shaman написав: Frant написав: akurt написав: Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало... Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...

Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???

Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі? Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?

"Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди" "Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди"

Скоріше, його клієнтів Які він приписав собі, наш правнук барона Мюнхаузена



"Правдиві розповіді про дивовижні подорожі та пригоди торговця турецькою курортною нерухомістю"



Можливо, хто придумає кращу назву? Скоріше, його клієнтівЯкі він приписав собі, наш правнук барона Мюнхаузена"Правдиві розповіді про дивовижні подорожі та пригоди торговця турецькою курортною нерухомістю"Можливо, хто придумає кращу назву? Frant

Повідомлень: 23674 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2519 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1813181418151816 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless