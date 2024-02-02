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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1813181418151816
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:28

Re: Еміграція, заробітчанство

Кожен п’ятий поляк негативно ставиться до українців — дослідження Personnel Service

Дослідники зазначають, що переважно негативно до громадян України налаштована група осіб віком від 25 до 34 років. У більшості позитивне ставлення виражали старші особи віком від 55 років.

На збільшення негативного ставлення до українців може впливати здорожчання життя, а також занепокоєння власним матеріальним становищем поляків, - вважає Кшиштоф Інґлот, експерт ринку праці, засновник Personnel Service.

Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:27

Re: Еміграція, заробітчанство

"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців

Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.

Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.

Даже у неё мозгов побольше
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:31

  Frant написав:
  akurt написав:Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...

Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???
Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?

"Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди" :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:52

  Бетон написав:Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.

Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:06

  Бетон написав:"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців

Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.

Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.

Даже у неё мозгов побольше

Хороший поліцейський.
А обʼєктивно, так там не менше половини житло мають і воно не при фронті.
Просто в Україні треба працювати, а там на допомозі окай.
Ті, хто ТАМ працюють - до тих у мене питань нема.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:58

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.

Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде.

Розганяють сильно. Днями фіндир компанії, котра за останні пару років освоїла цифру з девʼятьма нулями в євро, розповідав, що ціни на нерухомість підняли українці з валізами кешу ( не 2% кредит). А сьогодні дідусь-водій, побачивши мене в дзеркалі заднього виду, сильно махав руками і з бабусею обертались кілька разів)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:04

  Бетон написав:"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців

Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.

Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.

Даже у неё мозгов побольше



Почему "ДАЖЕ"?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:15

  Hotab написав:Ті, хто ТАМ працюють - до тих у мене питань нема.
а к остальным какие вопросы и кто ты такой их задавать, эти люди тебе что то должны? Человек ищет место, где ему лучше, а не где хотаб похвалит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:17

  gonchik74 написав:Розганяють сильно.

Зрозуміло, що розганяють. Але природа людська така, що близько 70-80% популяції (незалежно від країни та національності) позбавлені здібності змусити себе аналізувати інформацію.
ПС. Вчора бачив, як Ленд Крузер на одеських номерах об'їхав чергу авто на поворот по буспасу, а хлопчина за кермом ще й по телефону розмовляв. Потрохи і сам стаю ксенофобом.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:20

  Shaman написав:
  Frant написав:
  akurt написав:Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...

Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???
Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?

"Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди" :D

Скоріше, його клієнтів :roll: Які він приписав собі, наш правнук барона Мюнхаузена :cry:

"Правдиві розповіді про дивовижні подорожі та пригоди торговця турецькою курортною нерухомістю"

Можливо, хто придумає кращу назву?
Frant
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