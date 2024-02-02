|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:28
Кожен п’ятий поляк негативно ставиться до українців — дослідження Personnel Service
Дослідники зазначають, що переважно негативно до громадян України налаштована група осіб віком від 25 до 34 років. У більшості позитивне ставлення виражали старші особи віком від 55 років.
На збільшення негативного ставлення до українців може впливати здорожчання життя, а також занепокоєння власним матеріальним становищем поляків, - вважає Кшиштоф Інґлот, експерт ринку праці, засновник Personnel Service.
Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:27
"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців
Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.
Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.
Даже у неё мозгов побольше
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2024 10:31
Frant написав: akurt написав:
Ця історія почалася як у казці… Осінь 2021 року: наш герой за завданням фірми прибуває в Анталію підшукати офісне приміщення - часи важкі треба перехвати сало...
Не плануєте написати книжку "Історії від торговця турецькою курортною нерухомістю"???
Заробите на цьому гроші, купите собі цегляний будиночок, як у кума Гарбуза з казки Джанні Родарі?
"Розповіді про його дивовижні подорожі та пригоди"
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5175
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1301 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:52
Бетон написав:
Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.
Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3024
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:06
Бетон написав:
"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців
Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.
Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.
Даже у неё мозгов побольше
Хороший поліцейський.
А обʼєктивно, так там не менше половини житло мають і воно не при фронті.
Просто в Україні треба працювати, а там на допомозі окай.
Ті, хто ТАМ працюють - до тих у мене питань нема.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10883
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2148 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:58
Gastarbaiter написав: Бетон написав:
Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.
Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде.
Розганяють сильно. Днями фіндир компанії, котра за останні пару років освоїла цифру з девʼятьма нулями в євро, розповідав, що ціни на нерухомість підняли українці з валізами кешу ( не 2% кредит). А сьогодні дідусь-водій, побачивши мене в дзеркалі заднього виду, сильно махав руками і з бабусею обертались кілька разів)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 585
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:04
Бетон написав:
"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців
Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.
Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.Даже
у неё мозгов побольше
Почему "ДАЖЕ"?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16145
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8179 раз.
- Подякували: 5065 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: П'ят 02 лют, 2024 15:17
gonchik74 написав:
Розганяють сильно.
Зрозуміло, що розганяють. Але природа людська така, що близько 70-80% популяції (незалежно від країни та національності) позбавлені здібності змусити себе
аналізувати інформацію.
ПС. Вчора бачив, як Ленд Крузер на одеських номерах об'їхав чергу авто на поворот по буспасу, а хлопчина за кермом ще й по телефону розмовляв. Потрохи і сам стаю ксенофобом.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3024
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:11
Hotab написав: Бетон написав:
"Це неправильно - змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися": Зеленська про українських біженців
Перша леді наголосила, що більшість наших переселенців не можуть повернутися додому, адже їхні будинки знищено.
Отже Олена Зеленська сподівається, що жодних недружніх дій від країн-партнерів із цього питання не буде.
Даже у неё мозгов побольше
Хороший поліцейський.
А обʼєктивно, так там не менше половини житло мають і воно не при фронті.
Просто в Україні треба працювати, а там на допомозі окай.
Ті, хто ТАМ працюють - до тих у мене питань нема.
В Германии начали вызывать в джобцентры и настоятельно рекомендовать подыскивать работу. Даже тех, кто ещё учится на языковых курсах.
И попадалась цифра, что уже многие работают. Боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, порядка 30%. С учётом количества стариков и женщин с маленькими детьми это приличная цифра.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27625
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5241 раз.
- Подякували: 4843 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:16
gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: Бетон написав:
Поляки все більше бояться, що український працівник може забрати їхню роботу.
Сподіваюся, що до відвертої ксенофобії не дійде.
Розганяють сильно. Днями фіндир компанії, котра за останні пару років освоїла цифру з девʼятьма нулями в євро, розповідав, що ціни на нерухомість підняли українці з валізами кешу ( не 2% кредит). А сьогодні дідусь-водій, побачивши мене в дзеркалі заднього виду, сильно махав руками і з бабусею обертались кілька разів
)
И что это значит?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27625
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5241 раз.
- Подякували: 4843 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|