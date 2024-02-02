Боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, порядка 30%
И прекрасно. Сидеть на пособиях здоровому и работоспособному позволительно только в кацапии. Пусть опустошают их бюджет. Германия партнер. Насыпающий нам деньги и оружие. Нечего их доить. 😀
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:23
ЛАД ,
И прекрасно. Сидеть на пособиях здоровому и работоспособному позволительно только в кацапии. Пусть опустошают их бюджет. Германия партнер. Насыпающий нам деньги и оружие. Нечего их доить. 😀
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:31
Прекрасно.
Но чем больше работающих, тем меньше будет вернувшихся.
Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы). Вряд ли многие будут рваться домой в Украину. Даже если жильё целое и не в Харькове. Тем более, что мира на горизонте не видно.
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