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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1814181518161817
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:23

ЛАД ,
Боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, порядка 30%


И прекрасно. Сидеть на пособиях здоровому и работоспособному позволительно только в кацапии. Пусть опустошают их бюджет. Германия партнер. Насыпающий нам деньги и оружие. Нечего их доить. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:31

  Hotab написав:ЛАД ,
Боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, порядка 30%


И прекрасно. Сидеть на пособиях здоровому и работоспособному позволительно только в кацапии. Пусть опустошают их бюджет. Германия партнер. Насыпающий нам деньги и оружие. Нечего их доить. 😀

Прекрасно.
Но чем больше работающих, тем меньше будет вернувшихся.
Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы). Вряд ли многие будут рваться домой в Украину. Даже если жильё целое и не в Харькове. Тем более, что мира на горизонте не видно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:49

  ЛАД написав:И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)
А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:04

  gonchik74 написав:
  ЛАД написав:И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)
А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.

То хай вони прокатаються в автобусі MPK і скажуть які файні авто у біженців. Мене дуже дивує ця нелюбов поляків до громадського транспорту...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:13

  gonchik74 написав:
  ЛАД написав:И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)
А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.

Насчёт "безсоромності" слышал давно. Даже от бывших наших, активно помогавших в устройстве беженцев. По-моему, даже писал когда-то на военной ветке.
Причём, думаю, отличаются этим именно такие, как Вы написали.
Писал тут о семье обычных пенсионеров в Баварии, кот. что-то платят за жильё (4 семьи в одном частном доме) и с пособия у них вычитают сумму укр. пенсии - они довольны и благодарны, говорят, что им хватает и даже смогли поездить посмотреть что-то в Германии.

P.s. А как он увидел, что Вы с Украины? Вы на укр. номерах?
ЛАД
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