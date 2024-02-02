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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1815181618171818>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:23

ЛАД ,
Боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, порядка 30%


И прекрасно. Сидеть на пособиях здоровому и работоспособному позволительно только в кацапии. Пусть опустошают их бюджет. Германия партнер. Насыпающий нам деньги и оружие. Нечего их доить. 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:31

  Hotab написав:ЛАД ,
Боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, порядка 30%


И прекрасно. Сидеть на пособиях здоровому и работоспособному позволительно только в кацапии. Пусть опустошают их бюджет. Германия партнер. Насыпающий нам деньги и оружие. Нечего их доить. 😀

Прекрасно.
Но чем больше работающих, тем меньше будет вернувшихся.
Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы). Вряд ли многие будут рваться домой в Украину. Даже если жильё целое и не в Харькове. Тем более, что мира на горизонте не видно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:49

  ЛАД написав:И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)
А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:04

  gonchik74 написав:
  ЛАД написав:И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)
А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.

То хай вони прокатаються в автобусі MPK і скажуть які файні авто у біженців. Мене дуже дивує ця нелюбов поляків до громадського транспорту...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:13

  gonchik74 написав:
  ЛАД написав:И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)
А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.

Насчёт "безсоромності" слышал давно. Даже от бывших наших, активно помогавших в устройстве беженцев. По-моему, даже писал когда-то на военной ветке.
Причём, думаю, отличаются этим именно такие, как Вы написали.
Писал тут о семье обычных пенсионеров в Баварии, кот. что-то платят за жильё (4 семьи в одном частном доме) и с пособия у них вычитают сумму укр. пенсии - они довольны и благодарны, говорят, что им хватает и даже смогли поездить посмотреть что-то в Германии.

P.s. А как он увидел, что Вы с Украины? Вы на укр. номерах?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:25

  ЛАД написав:
  gonchik74 написав:
  ЛАД написав:И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)
А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.

Насчёт "безсоромності" слышал давно. Даже от бывших наших, активно помогавших в устройстве беженцев. По-моему, даже писал когда-то на военной ветке.
Причём, думаю, отличаются этим именно такие, как Вы написали.
Писал тут о семье обычных пенсионеров в Баварии, кот. что-то платят за жильё (4 семьи в одном частном доме) и с пособия у них вычитают сумму укр. пенсии - они довольны и благодарны, говорят, что им хватает и даже смогли поездить посмотреть что-то в Германии.

P.s. А как он увидел, что Вы с Украины? Вы на укр. номерах?

В Польщі поки що можна на укр номерах, то ж на них і їжджу.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:37

Сьгодні невиданий прикол на кордоні Хорватії ( ЄС) та Сербії.
Паспортний контроль: ставлять печатку, техпаспорт на авто і не дивляться.
Підʼїхав до кіоска митниці: подаю паспорти та техпаспорт на авто: в руки навіть не взяли: проїжджайте (англійською).
Вперше таке, що дані про авто не заносять в базу даних.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:49

  akurt написав:Сьгодні невиданий прикол на кордоні Хорватії ( ЄС) та Сербії.
Паспортний контроль: ставлять печатку, техпаспорт на авто і не дивляться.
Підʼїхав до кіоска митниці: подаю паспорти та техпаспорт на авто: в руки навіть не взяли: проїжджайте (англійською).
Вперше таке, що дані про авто не заносять в базу даних.

В Греції теж не заносять.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:12

Для тих, хто обирає країну для проживання:
- я і раніше знав - бо бував - що Словенія найкрасивіша країна світу, а сьогодні отримав чергове підтвердження, бо проїхав її всю від довжелезного тунелю з Австрією (майже 8 км) - до кордону з Хорватією. Неймовірно красива акуратна чітка країна. Рекомендую. Дороги- супер-пупер…
- Хорватію теж можна рекомендувати, але трохи зіпсував враження співробітник вʼїзду на платну дорогу до столиці (Загреб): я кажу, що оплата карткою; він каже «давай 2€». Я кажу: «в мене немає. Є картка». Він каже: «Хіба ти не німець?» - No, I am from Ukraine!” - тоді взяв картку, виявилося, що проїзд до столиці 0,9€. Якесь дивне жлобство.
- чеське пиво на АЗС в Хорватії 2,2€. Ну хлопці дають…

Коротше, обирайте Словенію. Обмеження швидкості в 120 км/год. В Хорватії 130, але дороги по стану асфальту гірші… В Сербії теж 130, але покриття краще…
В Хорватії правда бензин дешевше: 1,45€ за літр А95.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:23

  akurt написав:Для тих, хто обирає країну для проживання:
- я і раніше знав - бо бував - що Словенія найкрасивіша країна світу, а сьогодні отримав чергове підтвердження, бо проїхав її всю від довжелезного тунелю з Австрією (майже 8 км) - до кордону з Хорватією. Неймовірно красива акуратна чітка країна. Рекомендую. Дороги- супер-пупер…
- Хорватію теж можна рекомендувати, але трохи зіпсував враження співробітник вʼїзду на платну дорогу до столиці (Загреб): я кажу, що оплата карткою; він каже «давай 2€». Я кажу: «в мене немає. Є картка». Він каже: «Хіба ти не німець?» - No, I am from Ukraine!” - тоді взяв картку, виявилося, що проїзд до столиці 0,9€. Якесь дивне жлобство.
- чеське пиво на АЗС в Хорватії 2,2€. Ну хлопці дають…

Коротше, обирайте Словенію. Обмеження швидкості в 120 км/год. В Хорватії 130, але дороги по стану асфальту гірші… В Сербії теж 130, але покриття краще…
В Хорватії правда бензин дешевше: 1,45€ за літр А95.

То все наші люди.

хорватські племена прибули зі східних Карпат до теперішньої Хорватії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1 ... 1%82%D1%8F.
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