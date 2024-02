Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1815181618171818> Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:23 ЛАД ,

Боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, порядка 30%





И прекрасно. Сидеть на пособиях здоровому и работоспособному позволительно только в кацапии. Пусть опустышают их бюджет. Германия партнер. Насыпающий нам деньги и оружие. Нечего их доить. 😀

Боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, порядка 30%





И прекрасно. Сидеть на пособиях здоровому и работоспособному позволительно только в кацапии. Пусть опустошают их бюджет. Германия партнер. Насыпающий нам деньги и оружие. Нечего их доить. 😀 И прекрасно. Сидеть на пособиях здоровому и работоспособному позволительно только в кацапии. Пусть опустошают их бюджет. Германия партнер. Насыпающий нам деньги и оружие. Нечего их доить. 😀

Прекрасно.

Но чем больше работающих, тем меньше будет вернувшихся.

Прекрасно.

Но чем больше работающих, тем меньше будет вернувшихся.

Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы). Вряд ли многие будут рваться домой в Украину. Даже если жильё целое и не в Харькове. Тем более, что мира на горизонте не видно.

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)

А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.

Повідомлень: 587 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:04 gonchik74 написав: ЛАД написав: И что это значит? И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)

А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки. Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.

То хай вони прокатаються в автобусі MPK і скажуть які файні авто у біженців. Мене дуже дивує ця нелюбов поляків до громадського транспорту...

Повідомлень: 8563 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1294 раз. Подякували: 1702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 19:13 gonchik74 написав: ЛАД написав: И что это значит? И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)

А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки. Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.

Насчёт "безсоромності" слышал давно. Даже от бывших наших, активно помогавших в устройстве беженцев. По-моему, даже писал когда-то на военной ветке.

Причём, думаю, отличаются этим именно такие, как Вы написали.

Писал тут о семье обычных пенсионеров в Баварии, кот. что-то платят за жильё (4 семьи в одном частном доме) и с пособия у них вычитают сумму укр. пенсии - они довольны и благодарны, говорят, что им хватает и даже смогли поездить посмотреть что-то в Германии.



P.s. А как он увидел, что Вы с Украины? Вы на укр. номерах? Насчёт "безсоромності" слышал давно. Даже от бывших наших, активно помогавших в устройстве беженцев. По-моему, даже писал когда-то на военной ветке.Причём, думаю, отличаются этим именно такие, как Вы написали.Писал тут о семье обычных пенсионеров в Баварии, кот. что-то платят за жильё (4 семьи в одном частном доме) и с пособия у них вычитают сумму укр. пенсии - они довольны и благодарны, говорят, что им хватает и даже смогли поездить посмотреть что-то в Германии.P.s. А как он увидел, что Вы с Украины? Вы на укр. номерах? ЛАД 2 Повідомлень: 27629 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5241 раз. Подякували: 4843 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:25 ЛАД написав: gonchik74 написав: ЛАД написав: И что это значит? И что это значит?

Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)

А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки. Типу він на fiat seicento за 500€ а біженці чомусь не на фірі запряженій кіньми)А по німецьких біженцях - скаржились на цей бєзпрєдєл джобцентру одні знайомі мого брата, мовляв заставляють роботу шукати і за хату платити. Спитав брата ким ті люди тут були - чоловік голова апеляційного суду області (перед війною на пенсію вийшов), жінка теж з тієї системи. Чи є межа безсоромності наших людей? Сотка пенсії на брата і ще блукати світами в пошуках подачки.

Насчёт "безсоромності" слышал давно. Даже от бывших наших, активно помогавших в устройстве беженцев. По-моему, даже писал когда-то на военной ветке.

Причём, думаю, отличаются этим именно такие, как Вы написали.

Писал тут о семье обычных пенсионеров в Баварии, кот. что-то платят за жильё (4 семьи в одном частном доме) и с пособия у них вычитают сумму укр. пенсии - они довольны и благодарны, говорят, что им хватает и даже смогли поездить посмотреть что-то в Германии.



P.s. А как он увидел, что Вы с Украины? Вы на укр. номерах? Насчёт "безсоромності" слышал давно. Даже от бывших наших, активно помогавших в устройстве беженцев. По-моему, даже писал когда-то на военной ветке.Причём, думаю, отличаются этим именно такие, как Вы написали.Писал тут о семье обычных пенсионеров в Баварии, кот. что-то платят за жильё (4 семьи в одном частном доме) и с пособия у них вычитают сумму укр. пенсии - они довольны и благодарны, говорят, что им хватает и даже смогли поездить посмотреть что-то в Германии.P.s. А как он увидел, что Вы с Украины? Вы на укр. номерах?

В Польщі поки що можна на укр номерах, то ж на них і їжджу.

Повідомлень: 587 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:37 Сьгодні невиданий прикол на кордоні Хорватії ( ЄС) та Сербії.

Паспортний контроль: ставлять печатку, техпаспорт на авто і не дивляться.

Підʼїхав до кіоска митниці: подаю паспорти та техпаспорт на авто: в руки навіть не взяли: проїжджайте (англійською).

Вперше таке, що дані про авто не заносять в базу даних. akurt

Повідомлень: 9151 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 20:49 akurt написав: Сьгодні невиданий прикол на кордоні Хорватії ( ЄС) та Сербії.

Паспортний контроль: ставлять печатку, техпаспорт на авто і не дивляться.

Підʼїхав до кіоска митниці: подаю паспорти та техпаспорт на авто: в руки навіть не взяли: проїжджайте (англійською).

Вперше таке, що дані про авто не заносять в базу даних. Сьгодні невиданий прикол на кордоні Хорватії ( ЄС) та Сербії.Паспортний контроль: ставлять печатку, техпаспорт на авто і не дивляться.Підʼїхав до кіоска митниці: подаю паспорти та техпаспорт на авто: в руки навіть не взяли: проїжджайте (англійською).Вперше таке, що дані про авто не заносять в базу даних.

В Греції теж не заносять.

- я і раніше знав - бо бував - що Словенія найкрасивіша країна світу, а сьогодні отримав чергове підтвердження, бо проїхав її всю від довжелезного тунелю з Австрією (майже 8 км) - до кордону з Хорватією. Неймовірно красива акуратна чітка країна. Рекомендую. Дороги- супер-пупер…

- Хорватію теж можна рекомендувати, але трохи зіпсував враження співробітник вʼїзду на платну дорогу до столиці (Загреб): я кажу, що оплата карткою; він каже «давай 2€». Я кажу: «в мене немає. Є картка». Він каже: «Хіба ти не німець?» - No, I am from Ukraine!” - тоді взяв картку, виявилося, що проїзд до столиці 0,9€. Якесь дивне жлобство.

- чеське пиво на АЗС в Хорватії 2,2€. Ну хлопці дають…



Коротше, обирайте Словенію. Обмеження швидкості в 120 км/год. В Хорватії 130, але дороги по стану асфальту гірші… В Сербії теж 130, але покриття краще…

В Хорватії правда бензин дешевше: 1,45€ за літр А95. akurt

Повідомлень: 9151 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:23 akurt написав: Для тих, хто обирає країну для проживання:

- я і раніше знав - бо бував - що Словенія найкрасивіша країна світу, а сьогодні отримав чергове підтвердження, бо проїхав її всю від довжелезного тунелю з Австрією (майже 8 км) - до кордону з Хорватією. Неймовірно красива акуратна чітка країна. Рекомендую. Дороги- супер-пупер…

- Хорватію теж можна рекомендувати, але трохи зіпсував враження співробітник вʼїзду на платну дорогу до столиці (Загреб): я кажу, що оплата карткою; він каже «давай 2€». Я кажу: «в мене немає. Є картка». Він каже: «Хіба ти не німець?» - No, I am from Ukraine!” - тоді взяв картку, виявилося, що проїзд до столиці 0,9€. Якесь дивне жлобство.

- чеське пиво на АЗС в Хорватії 2,2€. Ну хлопці дають…



Коротше, обирайте Словенію. Обмеження швидкості в 120 км/год. В Хорватії 130, але дороги по стану асфальту гірші… В Сербії теж 130, але покриття краще…

В Хорватії правда бензин дешевше: 1,45€ за літр А95. Для тих, хто обирає країну для проживання:- я і раніше знав - бо бував - що Словенія найкрасивіша країна світу, а сьогодні отримав чергове підтвердження, бо проїхав її всю від довжелезного тунелю з Австрією (майже 8 км) - до кордону з Хорватією. Неймовірно красива акуратна чітка країна. Рекомендую. Дороги- супер-пупер…- Хорватію теж можна рекомендувати, але трохи зіпсував враження співробітник вʼїзду на платну дорогу до столиці (Загреб): я кажу, що оплата карткою; він каже «давай 2€». Я кажу: «в мене немає. Є картка». Він каже: «Хіба ти не німець?» - No, I am from Ukraine!” - тоді взяв картку, виявилося, що проїзд до столиці 0,9€. Якесь дивне жлобство.- чеське пиво на АЗС в Хорватії 2,2€. Ну хлопці дають…Коротше, обирайте Словенію. Обмеження швидкості в 120 км/год. В Хорватії 130, але дороги по стану асфальту гірші… В Сербії теж 130, але покриття краще…В Хорватії правда бензин дешевше: 1,45€ за літр А95.

То все наші люди.



хорватські племена прибули зі східних Карпат до теперішньої Хорватії

