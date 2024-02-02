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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:39
Може бути.
Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:05
akurt написав:Може бути.
Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.
Порівняно з чим дорога?
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:23
Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.
Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.
Нічого - крім бензина - не купував.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:47
ЛАД написав:
Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы).
ЛАД, світ буде іншим після війни. Вся постіндустріальна економіка в нинішньому вигляді здується і вибудується нова.
Вся та "нормальна" освіта буде на 80% до пизди...
Працевлаштування після неї буде хіба що в ЗСУ на контракт, де будуть вчити заново.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:01
Правда. Вірно.
Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:
«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»
Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.
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akurt
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:13
akurt написав:
Для тих, хто обирає країну для проживання:
- я і раніше знав - бо бував - що Словенія найкрасивіша країна світу, а сьогодні отримав чергове підтвердження, бо проїхав її всю від довжелезного тунелю з Австрією (майже 8 км) - до кордону з Хорватією. Неймовірно красива акуратна чітка країна. Рекомендую. Дороги- супер-пупер…
- Хорватію теж можна рекомендувати, але трохи зіпсував враження співробітник вʼїзду на платну дорогу до столиці (Загреб): я кажу, що оплата карткою; він каже «давай 2€». Я кажу: «в мене немає. Є картка». Він каже: «Хіба ти не німець?» - No, I am from Ukraine!” - тоді взяв картку, виявилося, що проїзд до столиці 0,9€. Якесь дивне жлобство.
- чеське пиво на АЗС в Хорватії 2,2€. Ну хлопці дають…
Коротше, обирайте Словенію. Обмеження швидкості в 120 км/год. В Хорватії 130, але дороги по стану асфальту гірші… В Сербії теж 130, але покриття краще…
В Хорватії правда бензин дешевше: 1,45€ за літр А95.
Був в Словенії - гарна країна на пенсії або щоб вмирати) в 20 годин вечора закривається геть усе) я розумію що пан акурт - ідіот але це вже занадто)
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:14
Faceless написав:
akurt написав:Може бути.
Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.
Порівняно з чим дорога?
Звідки він знає? Це ж бот)
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:15
akurt написав:
Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.
Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.
Нічого - крім бензина - не купував.
Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії)
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:16
akurt написав:
Правда. Вірно.
Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:
«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»
Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.
Ти - тупе сміття - що ти дебіл цитуєш? Вояка хєров)
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:19
akurt написав:
Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.
Все буде не на гілляку, а в межах законодавства. Крім одного. Серед офіцерів і так багато колишніх директорів або власників бізнесу. Всі інші УБД, хто не аватари, отримають і збережуть досить серйозний капітал на який або створять бізнеси або викуплять. Так от ухилянтам в цьому розкладі світять посади від прибиральника до працівника шиномонтажу або вантажника. Ну і трудові відносини тіпа за правилами статутів ЗСУ.
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