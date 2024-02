Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1815181618171818 Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:39 Може бути.

Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна. akurt

akurt написав: Може бути.

Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.

Порівняно з чим дорога?

Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна. Порівняно з чим дорога? Порівняно з чим дорога? Faceless

Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.

Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.

Нічого - крім бензина - не купував.

Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.

Нічого - крім бензина - не купував. akurt

ЛАД написав: Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы).

ЛАД, світ буде іншим після війни. Вся постіндустріальна економіка в нинішньому вигляді здується і вибудується нова.

Вся та "нормальна" освіта буде на 80% до пизди...

Працевлаштування після неї буде хіба що в ЗСУ на контракт, де будуть вчити заново.

ЛАД, світ буде іншим після війни. Вся постіндустріальна економіка в нинішньому вигляді здується і вибудується нова.

Вся та "нормальна" освіта буде на 80% до пизди...

Denik Повідомлень: 2878 Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:01 Правда. Вірно.

Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:

«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»

Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити. akurt

Повідомлень: 9153 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3447 раз. Подякували: 1212 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:13 akurt написав: Для тих, хто обирає країну для проживання:

- я і раніше знав - бо бував - що Словенія найкрасивіша країна світу, а сьогодні отримав чергове підтвердження, бо проїхав її всю від довжелезного тунелю з Австрією (майже 8 км) - до кордону з Хорватією. Неймовірно красива акуратна чітка країна. Рекомендую. Дороги- супер-пупер…

- Хорватію теж можна рекомендувати, але трохи зіпсував враження співробітник вʼїзду на платну дорогу до столиці (Загреб): я кажу, що оплата карткою; він каже «давай 2€». Я кажу: «в мене немає. Є картка». Він каже: «Хіба ти не німець?» - No, I am from Ukraine!” - тоді взяв картку, виявилося, що проїзд до столиці 0,9€. Якесь дивне жлобство.

- чеське пиво на АЗС в Хорватії 2,2€. Ну хлопці дають…



Коротше, обирайте Словенію. Обмеження швидкості в 120 км/год. В Хорватії 130, але дороги по стану асфальту гірші… В Сербії теж 130, але покриття краще…

В Хорватії правда бензин дешевше: 1,45€ за літр А95. Для тих, хто обирає країну для проживання:- я і раніше знав - бо бував - що Словенія найкрасивіша країна світу, а сьогодні отримав чергове підтвердження, бо проїхав її всю від довжелезного тунелю з Австрією (майже 8 км) - до кордону з Хорватією. Неймовірно красива акуратна чітка країна. Рекомендую. Дороги- супер-пупер…- Хорватію теж можна рекомендувати, але трохи зіпсував враження співробітник вʼїзду на платну дорогу до столиці (Загреб): я кажу, що оплата карткою; він каже «давай 2€». Я кажу: «в мене немає. Є картка». Він каже: «Хіба ти не німець?» - No, I am from Ukraine!” - тоді взяв картку, виявилося, що проїзд до столиці 0,9€. Якесь дивне жлобство.- чеське пиво на АЗС в Хорватії 2,2€. Ну хлопці дають…Коротше, обирайте Словенію. Обмеження швидкості в 120 км/год. В Хорватії 130, але дороги по стану асфальту гірші… В Сербії теж 130, але покриття краще…В Хорватії правда бензин дешевше: 1,45€ за літр А95.

cherchiltank Повідомлень: 1116 Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:13 Був в Словенії - гарна країна на пенсії або щоб вмирати) в 20 годин вечора закривається геть усе) я розумію що пан акурт - ідіот але це вже занадто)

Faceless написав: Порівняно з чим дорога?

Звідки він знає? Це ж бот)

Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна. Порівняно з чим дорога? Порівняно з чим дорога?

Звідки він знає? Це ж бот) Звідки він знає? Це ж бот) cherchiltank

cherchiltank Повідомлень: 1116 Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:15 akurt написав: Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.

Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.

Нічого - крім бензина - не купував.

Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії)

Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.

Нічого - крім бензина - не купував. Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.Нічого - крім бензина - не купував.

Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії) Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії) cherchiltank

Повідомлень: 1116 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:16 akurt написав: Правда. Вірно.

Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:

«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»

Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити. Правда. Вірно.Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.

Ти - тупе сміття - що ти дебіл цитуєш? Вояка хєров) Ти - тупе сміття - що ти дебіл цитуєш? Вояка хєров) cherchiltank

Повідомлень: 1116 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:19 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити. Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.

