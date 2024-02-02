RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1816181718181819>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 21:39

Може бути.
Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3447 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:05

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Може бути.
Я десь три тижні тому писав те, що мене здивувало: наша пані українка сказала, що саме в Хорватії дуже гарно приймали/приймають українців. Я був здивований, бо це теоретично - дорога країна.
Порівняно з чим дорога?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34524
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1429 раз.
Подякували: 7942 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:23

Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.
Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.
Нічого - крім бензина - не купував.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3447 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Дети привыкают, осваиваются, поступают уже в нормальные школы/гимназии/вузы (а не в подготовительные классы).

ЛАД, світ буде іншим після війни. Вся постіндустріальна економіка в нинішньому вигляді здується і вибудується нова.
Вся та "нормальна" освіта буде на 80% до пизди...
Працевлаштування після неї буде хіба що в ЗСУ на контракт, де будуть вчити заново.
Denik
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 23.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:01

Правда. Вірно.
Якщо можна, доповнення. Яке почув від одного старшого офіцера:
«Коли війна закінчиться - а я вірю що вона колись - нехай і через 20 років - закінчиться - чи віриш ти, що ті, хто повернеться з фронту, залишать все те, що відбувається зараз: вкрадені мільярди, хабарі по 700 000$, суддів, яких відпускають за копійки, прихватизори озер, на березі яких за вкрадені гроші будують найдорожчі ресторани в Україні, де святкують весілля колишні - НЕ знайдені досі - прокурори і навіть той головний бухгалтер однієї військової частини, який виписав своїй жінці - хто б міг подумати - Старшому СОЛДАТУ - винагороду в 20 мільйонів гривень (більше 50 000$).»
Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3447 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:13

  akurt написав:Для тих, хто обирає країну для проживання:
- я і раніше знав - бо бував - що Словенія найкрасивіша країна світу, а сьогодні отримав чергове підтвердження, бо проїхав її всю від довжелезного тунелю з Австрією (майже 8 км) - до кордону з Хорватією. Неймовірно красива акуратна чітка країна. Рекомендую. Дороги- супер-пупер…
- Хорватію теж можна рекомендувати, але трохи зіпсував враження співробітник вʼїзду на платну дорогу до столиці (Загреб): я кажу, що оплата карткою; він каже «давай 2€». Я кажу: «в мене немає. Є картка». Він каже: «Хіба ти не німець?» - No, I am from Ukraine!” - тоді взяв картку, виявилося, що проїзд до столиці 0,9€. Якесь дивне жлобство.
- чеське пиво на АЗС в Хорватії 2,2€. Ну хлопці дають…

Коротше, обирайте Словенію. Обмеження швидкості в 120 км/год. В Хорватії 130, але дороги по стану асфальту гірші… В Сербії теж 130, але покриття краще…
В Хорватії правда бензин дешевше: 1,45€ за літр А95.

Був в Словенії - гарна країна на пенсії або щоб вмирати) в 20 годин вечора закривається геть усе) я розумію що пан акурт - ідіот але це вже занадто)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:15

  akurt написав:Ну тут так: моі приятелі мають квартиру в Аліканте (Іспанія), але самі там ніколи не бувають, вона типу під здачу і дає якійсь копійки за рік (казали максимум 1500 € за рік), а самі проводять час в Хорватіі. Ось вони і говорили мені, що все дорожче.
Ні підтвердити. Ні спростувати не можу: я сьогодні проіхав Хорватію майже без зупинки.
Нічого - крім бензина - не купував.

Якщо аліканте дає 1500 на рік - я уявляю скільки дає квартира в Анталії)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Я сказав, що дійсно вірю. Вони повернуться. Всіх - на гілляку. Вони повинні щось зробити.

Все буде не на гілляку, а в межах законодавства. Крім одного. Серед офіцерів і так багато колишніх директорів або власників бізнесу. Всі інші УБД, хто не аватари, отримають і збережуть досить серйозний капітал на який або створять бізнеси або викуплять. Так от ухилянтам в цьому розкладі світять посади від прибиральника до працівника шиномонтажу або вантажника. Ну і трудові відносини тіпа за правилами статутів ЗСУ.
Denik
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 23.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 23:36

  cherchiltank написав:Був в Словенії - гарна країна на пенсії або щоб вмирати) в 20 годин вечора закривається геть усе) я розумію що пан акурт - ідіот але це вже занадто)

Я вас - як мешканця Богом забутого села на схід від Києва - підтримую: це не годиться, що магазин - будь то в Берліні, Ліссабоні або в Відні закриваються о 20-00.
Тільки нормальна людина збереться купити пляшку горілки - а магазин зачинено.
Хто зна що.
Тьху!
Приємно всім, що є така обізнана в тій справі людина.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9154
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3447 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 00:05

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Був в Словенії - гарна країна на пенсії або щоб вмирати) в 20 годин вечора закривається геть усе) я розумію що пан акурт - ідіот але це вже занадто)

Я вас - як мешканця Богом забутого села на схід від Києва - підтримую: це не годиться, що магазин - будь то в Берліні, Ліссабоні або в Відні закриваються о 20-00.
Тільки нормальна людина збереться купити пляшку горілки - а магазин зачинено.
Хто зна що.
Тьху!
Приємно всім, що є така обізнана в тій справі людина.


По Берліну трохи промах ) Там закривається переважно в 11:30 або 00:00. Але Берлін - то не зовсім Німеччина

По Відню якщо душа горить - треба на заправку. Щонайменше пивом зарядишся )
adeges
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 14.03.06
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1816181718181819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2777)
03.02.2024 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.